Colombia

Por falla global de Microsoft, Cancillería de Colomia reveló afectación en algunos de sus canales digitales de atención: qué procesos están comprometidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Omar Bula, advirtió que las peticiones y consultas enviadas por medios electrónicos pueden registrar demoras o no llegar a tramitarse con la rapidez habitual

Fachada de la Cancillería de Colombia en Bogotá | Crédito Colprensa
Cancillería informó que la caída global de Microsoft afectó algunos de sus canales digitales de atención (Colprensa)
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La Cancillería de Colombia advirtió que una interrupción en las plataformas de Microsoft afectó de manera temporal algunos de sus canales digitales de atención. La incidencia alcanzó al Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC) y al correo institucional destinado a recibir solicitudes de los ciudadanos.

La entidad informó el jueves 12 de noviembre de 2026 que el inconveniente es externo y está asociado a fallas en servicios tecnológicos de Microsoft. Por ello, las peticiones y consultas enviadas por medios electrónicos pueden registrar demoras o no llegar a tramitarse con la rapidez habitual.

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El correo institucional y las peticiones ciudadanas registran intermitencias

El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Omar Bula, advirtió que las peticiones y consultas enviadas por medios electrónicos pueden registrar demoras o no llegar a tramitarse con la rapidez habitual - (Cancilleria)
El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Omar Bula, advirtió que las peticiones y consultas enviadas por medios electrónicos pueden registrar demoras o no llegar a tramitarse con la rapidez habitual - (Cancilleria)

La afectación incluye la recepción y respuesta de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, además de los mensajes enviados a contactenos@cancilleria.gov.co. La Cancillería recomendó a los usuarios tener en cuenta las intermitencias mientras se restablece el servicio.

El CIARC concentra parte de la atención digital del Ministerio de Relaciones Exteriores. La dependencia recibe comunicaciones de ciudadanos y orienta trámites, por lo que la indisponibilidad de sus herramientas puede impactar la presentación de solicitudes y la entrega de respuestas dentro de los plazos previstos.

La entidad no informó una hora estimada para la normalización de los canales. También señaló que mantiene seguimiento a la situación y comunicará cualquier actualización sobre el funcionamiento de sus servicios.

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Lo mismo ocurrió con el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que autorizó la suspensión de términos judiciales durante el viernes 13 de noviembre de 2026 en los despachos del Distrito Judicial de Bogotá por las fallas de la plataforma que utiliza la Rama Judicial.

El Consejo explicó que los problemas tecnológicos impidieron el acceso regular a herramientas esenciales para la gestión de actuaciones judiciales. Frente a esta situación, el organismo consideró necesario adoptar una medida extraordinaria para proteger la continuidad del servicio de administración de justicia y las garantías del debido proceso.

La decisión se fundamentó en el artículo 11 del Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, que faculta a los consejos seccionales para ordenar cierres transitorios de despachos judiciales por razones de fuerza mayor o necesidades del servicio.

La suspensión de términos no aplicará a los despachos que ejercen funciones de control de garantías para adultos y adolescentes. Esos juzgados atenderán exclusivamente audiencias inmediatas o actuaciones urgentes. Tampoco se detendrán las peticiones de libertad que tramitan los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Microsoft reportó fallas en Outlook, Teams y Microsoft 365

Microsoft reportó fallas en Outlook, Teams y Microsoft 365 a nivel global (Dado Ruvic/Reuters)
Microsoft reportó fallas en Outlook, Teams y Microsoft 365 a nivel global (Dado Ruvic/Reuters)

El incidente se produjo en medio de una interrupción de alcance global en los servicios de Microsoft el jueves 12 de noviembre de 2026. La compañía confirmó problemas de acceso y conectividad en herramientas como Outlook, Microsoft Teams y Microsoft 365.

La falla se identificó inicialmente en Exchange Online, el servicio de correo electrónico en la nube de la empresa. Microsoft indicó que los problemas podían extenderse a usuarios de distintas regiones y afectar otras aplicaciones vinculadas a su infraestructura corporativa y educativa.

Entre las plataformas que registraron reportes de inconvenientes estuvieron Word, Excel y Copilot. Según la información difundida por la empresa, una carga elevada en parte de su infraestructura generó errores de conexión.

La empresa aplicó ajustes técnicos y descartó indicios de un ciberataque

Para enfrentar el incidente, Microsoft comenzó a redistribuir tráfico, aplicar cambios de configuración y reiniciar servidores afectados. En una actualización del viernes 13 de noviembre de 2026, citada por EFE, la empresa indicó que trabajaba sobre componentes de autenticación y enrutamiento, con mejoras parciales en la estabilidad de algunos sistemas.

Sin embargo, persistían dificultades en cerca de una veintena de herramientas dirigidas a organizaciones y centros educativos. La compañía anunció que continuará con las tareas de recuperación hasta restablecer el funcionamiento de sus plataformas.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, señaló que no existían indicios de que la interrupción estuviera relacionada con un ataque cibernético. La compañía prevé publicar, una vez superada la contingencia, un informe sobre las causas del episodio y las medidas adoptadas.

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