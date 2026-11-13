Colombia

Day Vásquez, la ex de Nicolás Petro, perdió tutela y tendrá que seguir respondiendo por presunta violación de datos personales de Laura Ojeda

El juzgado de Barranquilla convocó 13 sesiones desde el 19 de noviembre, después de que el Tribunal declarara improcedente una tutela presentada por la defensa

- crédito @des_coneva/X
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El Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Barranquilla fijó para el 19 de noviembre de 2026 la reanudación de la audiencia preparatoria de juicio contra Dayssuris Vásquez, investigada por la presunta violación de datos personales de Laura Ojeda.

El proceso permanecía suspendido mientras el Tribunal Superior de Barranquilla estudiaba una tutela presentada por la defensa de Vásquez. El abogado alegó una vulneración al debido proceso después de que el juez ordenó finalizar la etapa de descubrimiento probatorio antes de pronunciarse sobre una solicitud de rechazo planteada por la defensa.

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El Tribunal declaró improcedente la acción constitucional, decisión que permitió reactivar las diligencias del proceso penal.

El juzgado programó 13 sesiones hasta febrero de 2027

La agenda judicial contempla 13 audiencias, que iniciarán el miércoles 19 de noviembre a las 8:00 a. m. y se extenderán hasta el 11 de febrero de 2027. Las sesiones quedaron programadas para el 19 y 25 de noviembre; 3, 9, 15, 23 y 29 de diciembre; 7, 12, 21, 25 y 28 de enero, además del 11 de febrero.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro fue acusada de conservar bienes relevantes para la investigación - crédito AFP
Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro fue acusada de conservar bienes relevantes para la investigación (AFP)

El despacho dispuso que las diligencias se desarrollen inicialmente de forma virtual, a través de Microsoft Teams. Una vez concluya la etapa preparatoria, el proceso avanzará hacia el juicio oral.

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Según la Fiscalía General de la Nación, Vásquez habría acudido a terceros para obtener información privada de Laura Ojeda, como contactos, registros de llamadas y otros datos almacenados en su teléfono.

La investigación se relaciona con hechos ocurridos en 2022. El ente acusador sostiene que el objetivo habría sido confirmar si Ojeda tenía una relación sentimental con Nicolás Petro, entonces esposo de Vásquez e hijo del presidente Gustavo Petro.

La acusación corresponde a una etapa previa al juicio y Vásquez mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial en firme.

Nicolás Petro y Daysuris Vásquez
Nicolás Petro y Daysuris Vásquez en audiencia en la que se determinará si serán cobijados de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario (Fiscalía)

El triángulo amoroso y judicial entre Nicolás Petro, Daysuris Vásquez y Laura Ojeda

El vínculo entre Nicolás Petro, Daysuris Vásquez y Laura Ojeda combina una ruptura de pareja con procesos judiciales cruzados por presuntas vulneraciones a datos personales.

Vásquez fue esposa de Nicolás Petro y ambos tuvieron una relación durante el periodo de la campaña presidencial de 2022. Después de la separación, Petro inició una relación con Ojeda, que es su actual pareja.

El principal expediente gira alrededor de Vásquez, investigada por la presunta obtención irregular de información del teléfono de Ojeda en 2022. La Fiscalía sostiene que habría buscado, mediante terceros, contactos, registros de llamadas y otros datos con el fin de confirmar la relación entre Ojeda y Nicolás Petro.

El caso personal transcurre en paralelo a los procesos que involucran a Nicolás Petro por presuntos delitos relacionados con el manejo de dinero. Vásquez figura como testigo de la Fiscalía en esa investigación, mientras enfrenta de forma independiente el proceso vinculado con Ojeda.

Procesos de Nicolas Petro

La factura, por $1.108.000, hacía referencia a gastos en restaurante, bar, comidas rápidas y servicios de peluquería, pero - crédito @nicolaspetrob/Instagram/Reuters
Nicolas Petro, hijo de el expresidente Gustavo Petro, enfrenta variso proceso judiciales, entre ellos la financiación de la camapaña de su padre a la presidencia (@nicolaspetrob/Instagram/Reuters)

Nicolás Petro enfrenta dos procesos penales principales, además de investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022:

  • Lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público: la Fiscalía lo acusó de presuntamente recibir recursos que no corresponderían a sus ingresos como diputado de la Asamblea del Atlántico. El proceso llegó a etapa de juicio y las partes discuten la práctica y admisibilidad de pruebas ante la justicia de Barranquilla. Petro niega los cargos.
  • Presuntas irregularidades en contratos de la Fundación Conciencia Social: la Fiscalía también lo investiga por hechos vinculados con contratos de esa entidad. Según la información publicada, una audiencia de este expediente quedó prevista para el 29 de enero de 2027.
  • Financiación de la campaña Petro Presidente de 2022: este frente corre en paralelo. La Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral investigan posibles ingresos no reportados y una eventual superación de los topes electorales. Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, figura como testigo en las indagaciones de la Fiscalía.

Ninguno de estos procesos equivale a una condena. La responsabilidad penal de Nicolás Petro solo puede establecerse mediante una sentencia en firme.

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Day VásquezReanudarán audienciaViolación de datos personaslesExpareja de Nicolas PetroColombia-Noticias

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