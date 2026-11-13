⁠Estos son los colombianos que ganaron en los Latín Grammy: Karol G, Aria Vega, Carlos Vives, Juanes y Fonseca, entre otros, se llevaron los galardones

Varios artistas y compositores colombianos recibieron premios en los Latin Grammy 2026, entre ellos Karol G, Carlos Vives, Juanes, Fonseca y Aria Vega, ganadora a Mejor Nuevo Artista.(REUTERS/Caroline Brehman)

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La música colombiana obtuvo premios en nueve categorías de los Latin Grammy 2026, que celebraron su edición 27 el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Karol G fue la artista nacional con más galardones, con dos gramófonos, mientras que Aria Vega, Carlos Vives, Juanes, Fonseca, Feid, José Aguirre, Marta Gómez, Cantoalegre y el compositor Vicente Jiménez Vibarco también figuraron entre los ganadores.

La ceremonia repartió reconocimientos en géneros que fueron desde la música urbana y el vallenato hasta el pop/rock, la salsa, la música tropical y las producciones infantiles. Colombia tuvo presencia tanto en la gala principal como en la Premiere, instancia previa en la que la Academia Latina de la Grabación entrega la mayoría de los premios.

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Karol G logró dos triunfos. La cantante paisa ganó en Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta y en Mejor Interpretación de Reguetón por Verano Rosa, su colaboración con Feid. El primero de esos reconocimientos fue el tercero de su carrera en la categoría de álbum urbano.

Karol G accepts the award for Best Urban Music Album for "Tropicoqueta" during the 27th Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Tropicoqueta se impuso sobre producciones como Omerta, de J Balvin y Ryan Castro; Borondo (5020 Rcrds Sessions), de Beéle; Do Not Disturb: Late Checkout, de Young Miko, y Más Cara, de Bad Gyal. En el apartado de interpretación de reguetón, Karol G y Feid superaron a nominados como Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow, Ozuna, Bad Gyal y Sofía Reyes.

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“Voy a ser súper honesta porque he estado parada aquí varias veces, pero la gente siempre escucha el resultado y haber hecho Tropicoqueta fue increíble, me exigió demasiado”, dijo Karol G al recibir el premio por su álbum, de acuerdo con Noticias Caracol. La artista añadió que el proyecto le permitió ver a seguidores de distintos países cantar ritmos latinoamericanos durante su gira.

Aria Vega se llevó uno de los premios centrales de la gala

La barranquillera Aria Vega recibió el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, una de las categorías entregadas durante la ceremonia principal. La cantante superó a Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches y Zeca Veloso.

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Vega dedicó su premio a Barranquilla y a Colombia. “Que yo esté aquí con este gramófono significa que los sueños no conocen de geografía. Gracias Barranquilla y gracias Colombia”, afirmó desde el escenario.

Aria Vega poses with the Best New Artist Award during the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Carlos Vives, Juanes y Fonseca fueron premiados por sus álbumes

Carlos Vives se impuso en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con El Último Disco Vol. 1. El artista samario competía con Jorgito, de Jorge Celedón y Víctor Naín Jr.; Vallenato Social Club, de Gusi; Corazón Ausente, de Ke Personajes, y El Tiempo Perfecto, de Karen Lizarazo.

El álbum de Vives fue uno de los primeros trabajos colombianos premiados durante la Premiere. La producción, publicada en mayo de 2026, reúne diez canciones y representa una nueva incursión del intérprete en los sonidos vinculados al vallenato y la cumbia.

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Juanes poses with the Best Pop/Rock Album award for "Juanesteban" during the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

El antioqueño Juanes, a su vez, ganó el gramófono a Mejor Álbum Pop/Rock por JuanesTeban. El disco se enfrentó a Mi Año Gótico, de Emmanuel Horvilleur; Tierra de Nadie, de La Vida Bohème; Olas de Luz, de Draco Rosa, y Términos & Condiciones, de Usted Señalemelo.

Juanes también aspiraba a Canción del Año con Humano, que interpreta junto a Vivir Quintana. El premio en esa categoría fue para La Perla, de Rosalía y Yahritza y Su Esencia. El músico colombiano fue uno de los encargados de entregar el galardón a Álbum del Año durante la gala, que finalmente ganó Rosalía con Lux (Complete Works).

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Por otra parte, Fonseca ganó en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con Antes Que El Tiempo Se Vaya. El bogotano compartía categoría con Jorge Luis Chacín, Alex Cuba, Greeicy y Niña Pastori. El reconocimiento amplió la presencia de artistas colombianos en las categorías dedicadas a sonidos tropicales.

Fonseca poses with the Best Contemporary Tropical Album for "Antes que el tiempo se vaya" during the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

La salsa, la música infantil y la composición completaron los premios colombianos

La canción Realidad-Es, interpretada por el Grupo Niche, recibió el Latin Grammy a Mejor Canción Tropical. El reconocimiento fue para su compositor José Aguirre, director musical de la orquesta. La categoría registró un empate: el otro galardón fue para Nombre y apellido, de Luis Enrique y De La Ghetto.

Aguirre dedicó el premio a Cali, ciudad con una relación histórica con el Grupo Niche y la salsa colombiana. El compositor recordó además a las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, según informó El Colombiano.

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Grupo Niche attend the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

La música infantil también dejó un premio para el país. El coro antioqueño Cantoalegre y la cantautora Marta Gómez ganaron el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Latina para niños con Mil secretos. El trabajo forma parte de la serie Poesía Cantora, un proyecto que musicaliza textos de autoras latinoamericanas y está orientado al público infantil.

El listado de colombianos reconocidos incluyó a Vicente Jiménez, conocido artísticamente como Vibarco. El compositor paisa fue uno de los autores de Hasta Jesús tuvo un mal día, canción de CA7RIEL y Paco Amoroso con Sting, ganadora en la categoría Mejor Canción Pop/Rock.

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El premio reconoce a los compositores de la obra, entre quienes también aparecen Rafa Arcaute, Renee Barri, los integrantes de CA7RIEL y Paco Amoroso, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Sting y Federico Vindver. Vibarco también figuró como coautor de canciones del álbum Free Spirits, que estaba nominado a Álbum del Año.

Con los triunfos de Karol G, Feid, Aria Vega, Carlos Vives, Juanes, Fonseca, José Aguirre, Marta Gómez, Cantoalegre y Vibarco, Colombia tuvo ganadores en ocho apartados distintos y sumó nueve reconocimientos si se contabilizan por separado los dos premios de Karol G.