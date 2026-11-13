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Futbolista de Atlético Nacional, sancionado, no podrá jugar ante el Once Caldas por la Copa BetPlay, pero el “Verdolaga” podría usarlo en la segunda fecha por los convocados a la selección Colombia

El volante Elías Cabrera vio la tarjeta roja en el juego de ida llevado a cabo en Manizales, juego que el “Verdolaga” empató a un gol

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Elías Cabrera podría jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay (David Jaramillo-Colprensa)
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El 10 de noviembre de 2026, Atlético Nacional empató 1-1 ante Once Caldas en la primera semifinal de la Copa BetPlay y definirá el pase a la final como local, aunque deberá resolver si utiliza a Elías Cabrera pese a la suspensión que recibió por su expulsión.

La Dimayor confirmó que Cabrera deberá cumplir una fecha de sanción. El mediocampista vio la tarjeta roja en el partido disputado en Palogrande, donde Once Caldas también terminó con un jugador menos por la expulsión de Luis Felipe “Pipe” Gómez.

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-crédito David Jaramillo/Colprensa
Elías Cabrera fue expulsado por doble amarilla (David Jaramillo-Colprensa)

Nacional podría incluirlo en el segundo encuentro de la serie porque Rengifo y Velásquez fueron convocados por Colombia durante esta fecha FIFA. La ausencia de ambos le permitiría al club recurrir a Cabrera para completar la formación.

La decisión implica un riesgo: si juega y Nacional avanza, Cabrera trasladaría el cumplimiento del castigo a la final. El equipo de Medellín deberá elegir entre afrontar el próximo partido sin él o asumir la posibilidad de perderlo en caso de clasificarse.

El jugador podría ser habilitado por la presencia de los futbolistas de la selección Colombia en la fecha FIFA ante Chile, para el juego de vuelta ante el Once Caldas, pero se podría perder una eventual final en caso de que Nacional derrote al cuadro "Blanco Blanco" (Dimayor)
El jugador podría ser habilitado por la presencia de los futbolistas de la selección Colombia en la fecha FIFA ante Chile, para el juego de vuelta ante el Once Caldas, pero se podría perder una eventual final en caso de que Nacional derrote al cuadro "Blanco Blanco" (Dimayor)

Así se dio a conocer la sanción del delantero de Atlético Nacional por parte de Dimayor:

“Elías Lautaro Cabrera, de Atlético Nacional, fue sancionado con una fecha de suspensión y una multa de $87.545 por “malograr oportunidad manifiesta de gol”, según el artículo 63, literal b), del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La pena se cumplirá en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor 2026.

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