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Independiente Medellín sí está en venta y su presidente Daniel Ossa explicó cómo va el proceso: “Son temas que son largos”

Ante los rumores de que el club ya tenía nuevos dueños, Ossa aclaró la situación del Poderoso, que quiere asegurar su clasificación a los cuadrangulares en la última fecha

Medellín
Se ha hablado mucho sobre el cambio de dueños en el Medellín para los próximos meses, algo que fue aclarado por su presidente Daniel Ossa - crédito Colprensa
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Independiente Medellín está a un paso de llegar a los cuadrangulares. El equipo atravesó un duro momento tras las eliminaciones en la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, pero quedó a un punto de las semifinales bajo la conducción del técnico Luis Amaranto Perea.

Además, el club rojo de Antioquia está en proceso de venta, según explicó el presidente Daniel Ossa, ante los rumores de un cambio de dueños para la temporada 2027. El directivo desmintió inicialmente que la operación estuviera cerrada.

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El Poderoso también espera la recuperación de Juan Fernando Quintero, volante y uno de los líderes del equipo en el segundo semestre. Su talento y experiencia serán fundamentales en las semifinales, con el objetivo de conquistar la séptima estrella y cortar una racha de 10 años sin títulos en la Liga BetPlay.

Negociaciones bajo confidencialidad y sin contrato cerrado

El Independiente Medellín mantiene negociaciones para un cambio de propietarios, según confirmó su presidente, Daniel Ossa, quien sostuvo que “el equipo merece un nuevo aire, unas personas que vengan frescas, con dineros frescos”. La dirigencia busca una propuesta que permita renovar las finanzas y el proyecto deportivo del club.

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Ossa, en charla con el programa Planeta Fútbol del canal Win Sports, también desmintió las versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta compra por parte de J Balvin, Ryan Castro y DJ Pope. El dirigente indicó que las conversaciones reales están sujetas a acuerdos de confidencialidad.

Daniel Ossa, presidente del DIM cuestionó las celebraciones de los colombianos al campeonato mundial conseguido por Argentina. Imagen: DIM.
El presidente Daniel Ossa confirmó negociaciones con dos grupos interesados en la compra del club antioqueño - crédito DIM

El club tiene dos frentes de negociación abiertos con grupos interesados, que revisan contratos, ingresos proyectados, operación diaria y documentación financiera. “Son temas que son largos porque la gente revisa, explora”, explicó Ossa.

El presidente señaló que esos contactos no son recientes y que la institución ha pasado por procesos de debida diligencia durante varios años. “Esas cosas no se vociferan porque hay documentos internos, se firman documentos de confidencialidad”, afirmó.

Independiente Medellín
El grupo empresarial de Raúl Giraldo mantiene la administración del equipo desde 2014 a la espera de un contrato definitivo - crédito Colprensa

El grupo encabezado por el empresario Raúl Giraldo, que administra al club desde 2014, continuará al frente mientras no exista una firma definitiva. Ossa precisó que aún no hay contrato ni negocio cerrado.

Perea descarta el regreso inmediato de Quintero

El entrenador Amaranto Perea descartó el regreso inmediato de Juan Fernando Quintero al Independiente Medellín al afirmar el 10 de noviembre que “JuanFer no está”, mientras el volante se recupera de una lesión muscular en el recto femoral izquierdo. “No sé por qué se ha especulado tanto con cierta información que realmente lo que hace es confundir más a la gente”, afirmó en diálogo con el canal deportivo ESPN.

Quintero no juega desde el 22 de septiembre, cuando enfrentó a Jaguares de Córdoba. El mediocampista de 33 años se concentró desde entonces en su recuperación para llegar a las fases finales del campeonato colombiano.

Juan Fernando Quintero regresó al gol con el Independiente Medellín, después de casi nueve años de hacerlo por última vez - crédito @dimoficialcom/Instagram
Juan Fernando Quintero permanece inactivo desde septiembre a causa de una lesión muscular en el recto femoral izquierdo - crédito @dimoficialcom/Instagram

Perea cuestionó la circulación de versiones dentro de la institución. “Del club se filtran muchas cosas. Se filtra cualquier tipo de información, y la información que es cercana a la verdad es distorsionada”, sostuvo el técnico, quien agregó que esas filtraciones afectan al grupo: “Hoy tenemos un gran problema porque tenemos miedo de que se filtren las cosas”.

La expectativa del club es que Quintero pueda estar disponible para los cuadrangulares finales, instancia en la que Medellín buscará su séptimo título con Jackson Martínez también en la nómina.

Medellín suma 29 puntos tras 18 partidos en la Liga BetPlay 2026-II y puede asegurar su lugar entre los ocho clasificados con un empate ante Águilas Doradas en la jornada 19. También avanzaría si pierde y Tolima no vence al Cali.

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Independiente MedellínJuan Fernando QuinteroLiga BetPlayDaniel OssaLuis Amaranto PereaColombia-Deportes

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