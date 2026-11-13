Exnovia de la influencer Cata Amatista publicó emotiva carta de despedida tras su muerte: “Fuimos prueba de un amor real”

Exnovia de Cata Amatista recordó su historia de amor tras la muerte de la joven (@cataamatista/ Instagram)

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La muerte de la actriz y creadora de contenido caleña Catalina Fernández Gómez, conocida en redes sociales como Cata Amatista, provocó mensajes de despedida entre sus familiares, seguidores y colegas. Uno de los textos que más reacciones generó fue el de Alix Escobar, su expareja, quien publicó una extensa carta en Instagram para recordar el vínculo que tuvieron y el impacto que le causó la noticia.

La familia de Catalina confirmó el fallecimiento de la joven el 12 de noviembre. Tenía 24 años y enfrentaba un cáncer, proceso que había compartido de forma parcial con su comunidad digital desde 2023. En el mensaje difundido desde sus redes sociales, sus allegados agradecieron el acompañamiento que recibió y pidieron que su historia no quedara reducida al diagnóstico médico.

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“El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor”, escribieron los familiares de la creadora de contenido, quien también desarrolló proyectos como actriz y mostró en sus plataformas intereses relacionados con el arte y la creación audiovisual.

Escobar acompañó su publicación con varias imágenes de Catalina. Entre ellas, compartió una fotografía tomada durante una hospitalización, en la que aparecen una camilla y un oso de peluche. El mensaje reconstruyó momentos de su relación y expresó el dolor que le produjo la partida de la joven.

Alix Escobar inició su despedida con una frase dirigida a Cata Amatista. “La vida me dio el primer amor más maravilloso del mundo”, escribió la influenciadora, quien además expresó su deseo de mantener presente el afecto que se manifestaron durante el tiempo que compartieron.

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“Escúchame cada vez que te diga te amo para sentirte cerca de nuevo, y gracias por todas las veces que nos los dijimos”, señaló en la publicación. El texto también reflejó las dificultades que enfrenta al asumir la pérdida, pese a haber vivido otros duelos en el pasado.

La expareja de Catalina contó que creyó que las muertes de personas cercanas que había afrontado antes podían prepararla para despedidas posteriores. Sin embargo, afirmó que la muerte de Cata Amatista la dejó en un estado de desconcierto. “El hueco que siento ahora mismo es tan profundo que me disocia y me aturde”, escribió Escobar. “Me deja en pausa y con mucho silencio de no saber tantas cosas”.

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El mensaje estuvo acompañado por reflexiones sobre la edad de la actriz, sus proyectos y las cualidades que, según Escobar, la definían. “¿Por qué se va tan rápido un ser como tú?”, preguntó en uno de los fragmentos de la carta. También la describió como una persona con “luz en su mirada”, potencial y una energía que marcaba los espacios que ocupaba.

La carta recordó la historia que construyeron juntas

Aunque la relación sentimental entre ambas había terminado, la publicación dejó ver que conservaron un vínculo de afecto. Alix Escobar agradeció a Catalina por el tiempo compartido, las conversaciones, las risas y los momentos que formaron parte de su historia.

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“Catalina, gracias por llenar cada espacio con tu energía linda, por ser mi polo a tierra muchas veces, por la historia que construimos, y que fuimos prueba de un amor real, hasta lo último chiquita”, escribió. La publicación cerró ese fragmento con una frase que retomó el nombre con el que sus seguidores identificaban la relación: “Catalix hasta el más allá”.

La creadora de contenido dijo que se sentía afortunada de haber coincidido con Catalina y de haber compartido una etapa de su vida con ella. “Qué fortuna de conocerte, compartir tantos momentos, tantas risas, tanto amor, tanta vida”, expresó.

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Escobar reconoció que no pudo acompañarla durante toda su vida, pero manifestó gratitud por el tiempo que tuvieron juntas. “Aunque no pude conservarte toda mi vida porque sería egoísta y el camino realmente es otro, lo agradezco”, señaló.

En otro apartado, pidió fortaleza para quienes conocieron a Cata Amatista y le habló como si pudiera acompañarlos desde otro lugar. “Danos fortaleza y acompáñanos como el ángel de siempre, te amo infinito. Te amo siempre”, escribió.

El cierre de la carta se centró en el legado que, para Escobar, dejó Catalina Fernández Gómez. La influenciadora sostuvo que mantendrá vivo el recuerdo de Cata Amatista en sus proyectos y en los lugares que visite. “Tu historia, tu vida, lo que hiciste, la resiliencia será tu legado; tú no mueres. No mueres y vives siempre”, publicó. “Te llevaré en mi historia, te cargaré en mis proyectos, te llevaré a los lugares y te hablaré de cómo se siente”.

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Cata Amatista tenía 25 años y enfrentaba desde 2023 un meduloblastoma cerebeloso, un tumor maligno localizado en el cerebelo. Durante ese periodo fue sometida a dos cirugías, sesiones de quimioterapia y radioterapia; con el avance de la enfermedad, también se identificó compromiso en la columna vertebral y en otras estructuras del sistema nervioso central.

Nacida en Popayán y radicada en Cali, Catalina comenzó a crear contenido digital durante su adolescencia. Además de su actividad en redes, se formó y trabajó como actriz, cantante, bailarina y pintora. Participó en producciones independientes y en montajes de teatro musical, entre ellos una adaptación de Hamilton presentada en el Teatro Jorge Isaacs. A través de sus plataformas compartió parte de su proceso de salud, pero también sus proyectos artísticos, reflexiones y planes personales.

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Tras conocerse la muerte de Cata Amatista, sus redes sociales recibieron mensajes de condolencias de seguidores, creadores de contenido y personas cercanas.