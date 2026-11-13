Denunciaron a Cifras y Conceptos ante el CNE por supuestas irregularidades en encuesta sobre la popularidad de Abelardo de la Espriella en los primeros 100 días de su Gobierno: “Las normas no son opcionales”

Abelardo de la Espriella solo superó en la encuesta de Cifras y Conceptos a Iván Duque, según reveló el gerente de esa firma, César Caballero. (Cristian Bayona/Colprensa)

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El abogado constitucionalista Germán Calderón España, que ejerció como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una denuncia contra la firma Cifras y Conceptos, a raíz de la encuesta sobre los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La acción de Calderón España, que también vinculó al gerente de la firma encuestadora, César Caballero, pidió que se investigue la divulgación de conclusiones sobre la gestión del Ejecutivo desde su posesión. Según esta denuncia, estos resultados incumplen la Ley 2494 de 2025, más conocida como la Ley de Encuestas en Colombia.0

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Con ello, también elevó su petición para que se determinen eventuales responsabilidades y sanciones. Todo esto, tras la entrevista que Caballero concedió a Caracol Radio, en la que habría expuesto resultados de la medición pese a haber reconocido restricciones legales para publicar sus cifras; amparado, según él, en su derecho a la libre expresión.

Germán Calderón España se desempeñó como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en un cargo que dejó el 5 de noviembre. (Ministerio de Justicia)

El abogado, que fue jefe jurídico de la campaña de De la Espriella, solicitó que la autoridad electoral examine la ficha técnica, la metodología, la representatividad de la muestra y la transparencia de los resultados. También pidió establecer si la divulgación de conclusiones derivadas de la encuesta se ajustó a los requisitos legales.

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La citada encuesta indicó que la imagen positiva de De la Espriella se ubica por debajo del 50%, mientras que la ciudadanía califica su gestión general como “regular”. En la medición de los primeros 100 días de gobierno, el actual mandatario solo superó el registro inicial de Iván Duque, que fue del 33%; y quedó por dejado de Santos y Petro.

Las restricciones que existen en Colombia para divulgar resultados de encuestas

En su argumentación, explicada por Semana, Calderón España sostuvo que existe una contradicción entre reconocer límites para publicar cifras y, posteriormente, revelar conclusiones obtenidas de la medición. En su pronunciamiento, indicó que esa conducta podría constituir un intento de eludir las exigencias establecidas para las encuestas.

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Las encuestas en Colombia son reguladas a través de la Ley 2494 de 2025, que ha sido cuestionada por firmas como Cifras y Conceptos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la misma manera, el abogado fue explícito sobre el alcance de su reclamo: “Si una firma reconoce que tiene restricciones legales para publicar una encuesta, no puede pretender esquivarlas divulgando sus resultados a través de entrevistas. Las normas no son opcionales y deben cumplirse sin excepciones”, se leyó en el recurso presentado.

Aunque su solicitud no cuestiona si el estudio favorece o perjudica al Gobierno de De la Espriella, el planteamiento se limita a la forma en que se habrían comunicado sus conclusiones y a la necesidad de que el CNE revise si se cumplieron los parámetros exigidos, pues Caballero entregó conclusiones de una medición regulada por la ley.

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La discusión ocurre mientras se debate el alcance de la regulación electoral sobre las mediciones de opinión en Colombia. En mayo de 2026, el CNE reconoció que la ley de encuestas era restrictiva y anunció que evaluaría posibles modificaciones, pese a que todavía no se han adelantado modificaciones sobre la normativa vigente desde 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el ente encargado de regular las encuestas en Colombia. (Colprensa)

En su exposición, Calderón España afirmó que el acceso ciudadano a información verificable requiere que las firmas respeten las reglas de divulgación. “No se trata de cuestionar si una encuesta favorece o perjudica al Gobierno. Se trata de exigir transparencia y respeto por la ley”, reiteró el letrado, que hizo parte del Gobierno.

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La denuncia pidió al organismo electoral verificar las condiciones técnicas del estudio y definir si hubo una infracción. En caso de comprobarla, la petición reclama que se apliquen las sanciones correspondientes; en contraste con la defensa que ha hecho Caballero de su pronunciamiento, que intentó blindar con su derecho constitucional.

Con este mensaje en su perfil de X, el periodista Alejandro Villanueva reveló detalles de las repercusiones de la encuesta de Cifras y Conceptos (@VillanueAle/X)

Denuncian que Carlos Suárez estaría detrás de esta denuncia ante el CNE

Alejandro Villanueva, director del medio Desigual, acusó en sus redes sociales al estratega del Gobierno y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, de estar detrás de la acción legal presentada por Calderón España, en relación con una encuesta que dejaría mal parada a la administración De la Espriella en sus primeros 100 días.

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Según afirmó, tras una reunión en Palacio en la que ministros cuestionaron la estrategia de Suárez por la encuesta de Cifras y Conceptos, este le habría pedido a Calderón España que demandara a la firma; en una versión que no ha sido desmentida por el implicado, que seguiría moviendo los hilos del poder tras bambalinas, según Villanueva.