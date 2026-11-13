Estos serán los rivales de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 de 2027 que se disputará en nuestro país

Colombia será anfitriona del Sudamericano Sub-20 (Federación Colombiana de Fútbol)

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El Sudamericano Sub 20 quedó sorteado con Colombia como sede y las 10 selecciones distribuidas en dos grupos de cinco para la fase inicial. El torneo se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027.

La competencia organizada por la Conmebol se jugará íntegramente en territorio colombiano en el Atanasio Girardot de Medellín y el Polideportivo Sur de Envigado.

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Las selecciones comenzarán su preparación para buscar el título continental y avanzar a la instancia decisiva.

La Tricolor buscará ser protagonista como anfitriona del torneo sudamericano de selecciones y que da a conocer a las futuras estrellas del fútbol mundial (Federación Colombiana de Fútbol)

De esta forma, Colombia estará junto a Paraguay, Chile, Ecuador y Perú en el grupo A. A continuación, así quedaron las zonas:

Grupo A

Colombia

Paraguay

Chile

Ecuador

Perú

Grupo B

Brasil

Argentina

Uruguay

Venezuela

Bolivia

Es importante recordar que, Colombia albergará el certamen por sexta vez, después de las ediciones de 1964, 1987, 1992, 2005 y 2023. La selección nacional conquistó el campeonato en 1987 y 2005, mientras que terminó tercera en las otras tres ocasiones en las que fue anfitriona.

La primera experiencia como sede fue en 1964, cuando Uruguay obtuvo el título y Colombia finalizó en el tercer lugar. Veintitrés años más tarde, el seleccionado colombiano levantó por primera vez el trofeo en su país, tras imponerse en la fase definitiva sobre Brasil, Argentina y Uruguay.

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El segundo título llegó en 2005, con una campaña invicta que dejó a Colombia por delante de Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y Perú. Aquel plantel tuvo entre sus integrantes a Radamel Falcao García, Fredy Guarín, Hugo Rodallega, Cristian Zapata y Juan Camilo Zúñiga.

La anterior edición organizada en territorio colombiano se disputó en Cali y Bogotá. El equipo local terminó detrás de Brasil y Uruguay, obtuvo uno de los pases al Mundial de ese año en Argentina y alcanzó los cuartos de final, donde Italia lo eliminó.

Así fue la inversión de Medellín para el Sudamericano Sub-20

El estadio Atanasio Girardot y el Polideportivo Sur acogerían los partidos del Sudamericano Sub20 Colombia 2027 - crédito Inder y Envigado FC

El estadio Atanasio Girardot será intervenido con una inversión superior a $ 750.000 millones de recursos públicos, dentro de un proyecto de ampliación y modernización anunciado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. Las obras estarán a cargo del Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano, y generarán 430 empleos directos.

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La primera etapa contempla un estudio de suelos y gestiones ante la curaduría. La Administración Distrital proyecta que los trabajos comiencen entre mayo y junio de 2026 y concluyan durante el segundo semestre de 2027, mientras que la reapertura del escenario está prevista para el primer trimestre de 2028.

La remodelación no afectaría el desarrollo del campeonato, que se jugará antes de la fecha estimada de cierre. El aforo del Atanasio Girardot pasará de 45.200 a 60.000 espectadores con la construcción de un tercer nivel de tribunas y la instalación de nuevas sillas.

La cubierta se ampliará desde 2.319 hasta más de 31.000 metros cuadrados para proteger las graderías del sol y la lluvia. La intervención también incluirá 40.000 metros cuadrados de espacio público alrededor del estadio, con obras para la movilidad peatonal, la accesibilidad y el entorno urbano.

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Dos sedes antioqueñas para el fútbol juvenil continental

El video muestra labores de adecuación y mantenimiento en las instalaciones del Estadio Polideportivo Sur de Envigado. Se observa a operarios pintando las gradas con los colores del club, técnicos trabajando en la estructura de las torres de iluminación y maquinaria pesada descargando postes y materiales en las zonas exteriores del complejo deportivo - crédito Envigado FC

Envigado y Medellín fueron revisadas por representantes de la Conmebol y funcionarios de la Federación Colombiana de Fútbol, que también inspeccionaron campos de entrenamiento ubicados en Itagüí. La visita abarcó la planificación general del certamen y alternativas de infraestructura en otros municipios de Antioquia.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, sostuvo que la designación refleja la confianza de los organismos internacionales en la organización deportiva del país. La entidad recibió nueve eventos continentales y mundiales entre 2015 y 2026.

Jesurún afirmó: “La designación de Colombia como sede del Conmebol Sub-20 2027 ratifica la confianza de los organismos internacionales en nuestra capacidad organizativa”. También señaló que la federación trabajará para ofrecer las condiciones necesarias a las selecciones participantes y aportar al crecimiento del fútbol juvenil de la región.

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Colombia ya había organizado la edición de 2023 en Cali y Bogotá. La fase de grupos se disputó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y el estadio Deportivo Cali, mientras que el hexagonal final tuvo como escenarios el estadio Nemesio Camacho El Campín y el estadio Metropolitano de Techo.

El torneo de 2027 utilizaría el Atanasio Girardot y el estadio Polideportivo Sur de Envigado. Este último fue construido en 1992, alberga los encuentros como local de Envigado Fútbol Club y cuenta con una capacidad aproximada de 11.000 personas.

El campo del Polideportivo Sur mide 105 metros de largo por 68 de ancho, dimensiones reglamentarias para partidos profesionales. El escenario concentra buena parte de la actividad futbolística del municipio antioqueño.

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