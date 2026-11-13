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Estas podrían ser las alineaciones de la selección Colombia para el juego ante Chile en el Pascual Guerrero de Cali este viernes 13 de noviembre

La posible presencia de Cabal por la banda izquierda y la opción de Perea en el frente ofensivo concentran las diferencias entre los reportes previos al partido

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La "Tricolor" cerrará el año 2026 con dos amistosos ante Chile (Federación Colombiana de Fútbol)
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La selección Colombia tendría dos posibles cambios en la formación para enfrentar a Chile en Cali, según las versiones difundidas por SportsCenter Colombia y Blu Radio en la previa del amistoso de el 13 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. (hora de Colombia).

La principal diferencia entre ambos reportes aparece en el lateral izquierdo. Mientras SportsCenter ubicó a Samuel Velásquez desde el inicio, la información de Juan Carlos Cortés, periodista de Blu Radio, planteó la presencia de Juan David Cabal en esa posición.

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Ángel Colmerares/EFE
Néstor Lorenzo podría contemplar varios cambios (Ángel Colmenares- EFE)

La versión divulgada el 12 de noviembre por Alfonso “Poncho” Morales, de SportsCenter Colombia, sostuvo que Óscar Perea sería una de las novedades del once de Néstor Lorenzo. El atacante integraría el frente ofensivo junto con Yáser Asprilla y Luis Suárez.

Morales anticipó una posible alineación con Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y Velásquez en defensa; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias en el mediocampo; y Asprilla, Perea y Suárez en ataque.

Según el periodista Alfonso Morales, una de las sorpresas de la Tricolor pasaría por la inclusión de Óscar Perea, delantero del América de México, en el once inicial (Sportscenter Colombia)
Según el periodista Alfonso Morales, una de las sorpresas de la Tricolor pasaría por la inclusión de Óscar Perea, delantero del América de México, en el once inicial (Sportscenter Colombia)
  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensores: Samuel Velásquez, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz
  • Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Yáser Asprilla
  • Delanteros: Óscar Perea, Luis Suárez

Óscar Perea aparece como la posible sorpresa de Lorenzo

Óscar Perea juega en el Club América de México tras su paso por el fútbol europeo con Strasbourg de Francia y AVS Futebol de Portugal - crédito FCF
Óscar Perea juega en el Club América de México tras su paso por el fútbol europeo con Strasbourg de Francia y AVS Futebol de Portugal - crédito FCF

El periodista de SportsCenter señaló que Perea se ganó opciones por sus actuaciones recientes con su club. También mencionó el momento de Asprilla y sostuvo que la mezcla entre jugadores de ciclos anteriores y futbolistas jóvenes responde a la intención de Lorenzo de ampliar las alternativas de la selección.

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Para mí el palo es Óscar Perea”, dijo Morales al presentar el posible equipo. En su análisis, el atacante sería una de las apuestas de Colombia para acompañar a Luis Suárez en el frente ofensivo.

El reporte mantuvo a Velásquez como lateral izquierdo. El jugador viene de anotar con su club y figura entre los futbolistas que buscan consolidarse en la selección absoluta durante esta etapa de renovación.

Blu Radio incluyó a Juan David Cabal y a Nelson Deossa

Cabal iría por la banda izquierda (Alberto Lingria-REUTERS)
Cabal iría por la banda izquierda (Alberto Lingria-REUTERS)

La información de Cortés, emitida el 13 de noviembre, presentó una alternativa distinta. Según el periodista, Colombia formaría con Vargas; Muñoz, Sánchez, Jairo Quintero y Cabal; Lerma y Puerta; Arias, Asprilla, Nelson Deossa y Suárez.

De confirmarse esa formación, Juan David Cabal reemplazaría a Samuel Velásquez en el costado izquierdo, mientras que Nelson Deossa ocuparía el lugar que SportsCenter atribuyó a Óscar Perea. La versión de Blu Radio también situó a Jairo Quintero en la zaga central, en lugar de Lucumí.

Ambos reportes coinciden en ocho futbolistas: Vargas, Muñoz, Sánchez, Lerma, Puerta, Arias, Asprilla y Suárez. La decisión final dependerá de Lorenzo, quien en la conferencia de prensa previa afirmó que Chile puede alternar entre una línea de tres y una de cuatro defensores.

El técnico colombiano indicó que espera un rival con un posible esquema 3-4-3, una disposición que obligaría a su equipo a ajustar los movimientos sin balón. El amistoso ante Chile permitirá evaluar variantes dentro del proceso de renovación de la Tricolor.

  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensores: Juan David Cabal, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz
  • Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Nelson Deossa
  • Delanteros: Yáser Asprilla, Luis Suárez

Néstor Lorenzo sobre el proceso de recambio de la selección Colombia

Juan David Arizala hace parte del proceso de las juveniles de la selección Colombia (Pablo Sanhueza-REUTERS)
Juan David Arizala hace parte del proceso de las juveniles de la selección Colombia (Pablo Sanhueza-REUTERS)

La convocatoria reúne a futbolistas que pasaron por las tres últimas selecciones sub-20 y a jugadores con trayectoria en el combinado mayor. Para Lorenzo, esa convivencia puede facilitar la adaptación de nombres como el defensor Juan David Arizala, que ya tuvieron experiencias previas con la camiseta nacional.

“Es importante que haya tantos muchachos que vienen de las tres últimas selecciones sub-20. Tenemos una cantidad importante de ellos que ya tienen el hábito de haberse puesto la camiseta de la selección en algún momento. Me parece fundamental que el chico entre a ser parte del grupo con jugadores de experiencia, que lo apoyen en la adaptación. Mezclamos un poco mitad y mitad para que la prueba sea lo más real posible”.

El entrenador descartó que la prioridad sea fijar de inmediato una formación titular para los próximos certámenes. El cuerpo técnico apunta a consolidar una base amplia porque el rendimiento de los jugadores puede variar entre una fecha internacional y otra.

“Más que un equipo, buscamos un grupo, porque pasa mucho tiempo entre fecha y fecha y la actualidad de los jugadores puede ser muy distinta. El equipo aparecerá cuando tengamos diez días de entrenamiento y de conocimiento. Lo más importante hoy es dejar un mínimo de jugadores de selección, jugadores de selección a 24 horas, y armar un grupo fuerte para competir en todos los torneos”, sostuvo.

Lorenzo explicó que cada futbolista es observado antes de ser llamado, con datos sobre su rendimiento físico y con evaluaciones de sus características técnicas. Una vez que se incorpora, el análisis abarca su relación con el grupo, su interpretación de las consignas, los resultados en las pruebas y su desempeño con la pelota.

“Cuando llegan, vemos cómo reaccionan en relación con los demás, cómo interpretan las consignas, qué hacen en los test y en lo técnico. Todo eso nos da una pauta del nivel en el que están”, añadió.

El técnico advirtió que esos registros no alcanzan para anticipar por completo la respuesta de un jugador en un encuentro internacional. “Hay que salir al escenario. Eso depende de cada uno, de su carácter, de su personalidad y de cómo asimila jugar con la camiseta de la selección”.

Lorenzo habló sobre Devis Vásquez (Massimo Pinca- REUTERS)
Lorenzo habló sobre Devis Vásquez (Massimo Pinca- REUTERS)

El arquero Devis Vásquez volvió a ser convocado después de tener oportunidades recientes en Roma. Lorenzo recordó que lo conoció durante su etapa en Guaraní y señaló que el cuerpo técnico busca observarlo de cerca para valorar su proyección, aunque no confirmó si tendrá minutos ante Chile.

“Es un jugador que descubrí cuando estaba en Guaraní. Hemos hablado con gente que lo conoce, lo hemos ido a ver y nos han hablado muy bien de él. Jugó poco durante este tiempo, pero ahora tuvo la oportunidad de jugar en Roma y queremos evaluarlo. Si va a jugar o va a tener minutos, no lo sé, pero nos sirve tenerlo cerca y proyectar un futuro”, dijo.

En el costado izquierdo, Lorenzo destacó la vigencia de Johan Mojica, Deiver Machado y Álvaro Angulo, los tres futbolistas que disputaban esos lugares en el Mundial. El entrenador indicó que la necesidad de preparar una nueva generación llevó al cuerpo técnico a seguir a Arizala, Samuel Vázquez y Juan David Cabal, todos con recorrido en selecciones juveniles.

“Mojica está vigente, Machado está vigente y Angulo está vigente. Son los tres que disputaban los lugares en el Mundial. Por una cuestión generacional tenemos que preparar a otros. Vemos bien como proyectos a Arizala, Samuel Vázquez y Juan David Cabal. Son jugadores que pasaron por selecciones juveniles y creemos que llegará el momento de darles la oportunidad”, aseguró.

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