Para pagar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay habrían girado desde Venezuela millón y medio de dólares, según María Claudia Tarazona: “Se los entregaron a ‘El viejo’”

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María Claudia Tarazona, viuda del senador y exprecandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, aseguró que cuenta con información según la cual USD 1,5 millones habrían salido de Venezuela para financiar el crimen contra su esposo, asesinado en Bogotá tras el atentado que perpetró un sicario de 14 años el sábado 7 de junio de 2025 y que cobró su vida luego de luchar por más de dos meses en la Fundación Santa Fe el lunes 11 de agosto de 2025.

La denuncia de Taraza se reveló durante una entrevista con el diario español ABC.

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En sus declaraciones, la viuda de Uribe Turbay dijo que entregó esos elementos a la Fiscalía y sostuvo que el caso debe ser investigado como un posible crimen de Estado.

Tarazona afirmó que el dinero habría llegado a un condenado por coordinar el ataque

Según el relato de Tarazona, los recursos habrían sido entregados a Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo, a quien identificó como coordinador de la operación que terminó con el asesinato de Uribe Turbay.

“Más de USD 1,5 millones fueron traídos de Venezuela y entregados a ‘El Viejo’”, aseveró la viuda del senador, y a su juicio, los movimientos de dinero de esa magnitud requerían conocimiento del régimen de Nicolás Maduro.

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Tarazona también vinculó a integrantes de la Segunda Marquetalia con la planificación, coordinación y financiación del ataque.

La viuda sostuvo que Miguel Uribe Turbay se había convertido en un opositor de peso frente al proyecto político del entonces Gobierno de Gustavo Petro. Además, ella mencionó entre las propuestas de su compañero la eliminación de la política de Paz Total, la persecución de cabecillas de grupos armados y la reanudación de la aspersión con glifosato sobre cultivos de coca.

“Miguel era un gran líder que no estaba dispuesto a negociar”, expresó Tarazona, y recacalcó que esas posturas lo convirtieron en un blanco para organizaciones criminales y sectores que, según ella, se sentían amenazados por su eventual llegada a la Presidencia.

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Tarazona aprovechó el espacio y volvió a señalar a Gustavo Petro por un presunto hostigamiento público contra su esposo entre 2023 y 2025.

La politóloga resaltó que el exmandatario difundía contenidos sobre Uribe Turbay en actos políticos y alentaba expresiones de rechazo contra él.

Ella dijo también que semanas antes del atentado recibió información sobre una posible amenaza.

Según su relato, esos mensajes mencionaban una supuesta orden que habría salido del Congreso, recursos procedentes de Venezuela y una amenaza contra Uribe Turbay y la dirigente Paloma Valencia.

Ocho personas fueron condenadas por su participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Tarazona indicó que ocho personas recibieron condenas de entre siete y 26 años por su participación o colaboración en el crimen. Sin embargo, afirmó que aún no se ha determinado quién ordenó el asesinato.

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La viuda también se refirió al adolescente de 14 años que disparó contra el senador, identificado como alias Tianz.

Tarazona sostuvo que el joven fue instrumentalizado por redes criminales y consideró que debe recibir atención institucional.

“El asesino de Miguel es una víctima clara del crimen organizado en Colombia”, dijo la politóloga, y añadió que los grupos ilegales reclutan a menores de edad para ejecutar delitos y que el adolescente debe tener una oportunidad para reconstruir su vida.

La investigación y el futuro político de Tarazona

La viuda del senador aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene disposición para avanzar en la investigación y que la colaboración de Estados Unidos podría contribuir a determinar a los autores intelectuales.

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Tarazona viajó a Madrid tras una visita al Parlamento Europeo en Bruselas, donde presentó la Fundación Miguel Uribe Turbay, una organización que busca desarrollar proyectos dirigidos a jóvenes.

Al momento se ser consultada por una eventual candidatura en las elecciones locales de Bogotá, la viuda del senador indicó que es una opción en evaluación.

No obstante, Tarazona recordó que participó en las campañas de su esposo y que acumula 15 años de actividad política.

“Si en algún momento puedo servir al país, a Bogotá y a mi ciudad, ahí estaré lista para hacerlo”, afirmó Tarazona, quien dijo que analizará las alternativas electorales antes de tomar una decisión.

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