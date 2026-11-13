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Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

La Amarilla volverá a la acción previo al cierre del 2026 y con Néstor Lorenzo probando variantes tácticas con los nuevos jugadores

(IMAGN IMAGES via Reuters Sam Navarro- REUTERS Pablo Sanhueza)
(IMAGN IMAGES via Reuters Sam Navarro- REUTERS Pablo Sanhueza)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Chile, válido por el primer amistoso internacional de la última fecha FIFA en 2026.

El partido se jugará el 13 de noviembre de 2026 a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y se podrá ver a través del Gol Caracol y de Fútbol RCN.

El árbitro del juego será el ecuatoriano Augusto Aragón y estará acompañado por Ricardo Barez y Andrés Tola como árbitros asistentes, mientras que Robert Cabrera será el cuarto árbitro.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa y durante los 90 minutos que se disputará en la capital vallecaucana.

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12:42 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, se refirió a la posibilidad de que Jhon Durán regrese al equipo: “Están bloqueados”

El profesor aseguró que algunos futbolistas ausentes de la actual convocatoria continúan bajo seguimiento del cuerpo técnico

Diego Suarez

Por Diego Suarez

Néstor Lorenzo aseguró que Jhon Jáder Durán está bloqueado para jugar con la selección Colombia - (Federación Colombiana de Fútbol)
Néstor Lorenzo aseguró que Jhon Jáder Durán está bloqueado para jugar con la selección Colombia - (Federación Colombiana de Fútbol)

Néstor Lorenzo dejó abierta la posibilidad de que Jhon Jáder Durán vuelva a la selección Colombia, aunque el delantero no fue incluido en la convocatoria para los amistosos de noviembre de 2026 ante Chile. El entrenador argentino afirmó este jueves 12 de noviembre, durante una rueda de prensa en Cali, que el atacante continúa en la lista de jugadores que el cuerpo técnico sigue de cerca.

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12:34 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia

El atacante falleció en su Medellín natal a los 76 años. Vistió los colores de Independiente Medellín, Atlético Nacional, América, Millonarios y Quindío, y representó al combinado nacional en unos Juegos Olímpicos

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

El exfutbolista Javier Antonio Tamayo Hoyos falleció a los 76 años en Medellín a causa de un accidente casero en su vivienda. Ostenta el récord del gol más rápido de la selección Colombian en las eliminatorias mundialistas ('Historia de la Selección Colombia' - Guillermo Ruiz)
El exfutbolista Javier Antonio Tamayo Hoyos falleció a los 76 años en Medellín a causa de un accidente casero en su vivienda. Ostenta el récord del gol más rápido de la selección Colombian en las eliminatorias mundialistas ('Historia de la Selección Colombia' - Guillermo Ruiz)

El exfutbolista colombiano Javier Antonio Tamayo Hoyos, conocido en el ambiente futbolístico como “el Toro” Tamayo, falleció este miércoles en Medellín, la ciudad donde nació y vivió toda su vida, a los 76 años.

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12:26 hsHoy

Equipos periodísticos para los canales colombianos para el juego en Cali

(@Puntaje_Ideal-X)
(@Puntaje_Ideal-X)
(@Puntaje_Ideal-X)
(@Puntaje_Ideal-X)
12:04 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Colombia vs. Chile en Cali tendrá 1.400 policías, cierres viales y restricciones para ingresar al estadio Pascual Guerrero

El amistoso del viernes 13 de noviembre obligará a modificar la circulación en varios corredores cercanos al estadio. Las autoridades también establecieron condiciones para el ingreso de los aficionados, desde la edad mínima por tribuna hasta los elementos que no estarán permitidos

Juan Gaona

Por Juan Gaona

El estadio Pascual Guerrero recibirá el amistoso entre Colombia y Chile este viernes 13 de noviembre, a partir de las 7:00 p. m (Alcaldía de Cali/Federación Colombiana de Futbol/Anfp)
El estadio Pascual Guerrero recibirá el amistoso entre Colombia y Chile este viernes 13 de noviembre, a partir de las 7:00 p. m (Alcaldía de Cali/Federación Colombiana de Futbol/Anfp)

Cali ajustará la movilidad y el dispositivo de seguridad alrededor del estadio Pascual Guerrero para el amistoso entre las selecciones de Colombia y Chile, previsto para el viernes 13 de noviembre. La jornada tendrá presencia policial en distintos puntos del sector y restricciones para quienes lleguen al escenario deportivo, donde el encuentro comenzará a las 7:00 p. m.

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11:50 hsHoy

Así jugarán los equipos de la Conmebol sus partidos en la fecha FIFA

Estos serán los juegos que tendrán las selecciones sudamericanas en esta última ventana del 2026 (@CONMEBOL-X)
Estos serán los juegos que tendrán las selecciones sudamericanas en esta última ventana del 2026 (@CONMEBOL-X)
Estos serán los juegos que tendrán las selecciones sudamericanas en esta última ventana del 2026 (@CONMEBOL-X)
Estos serán los juegos que tendrán las selecciones sudamericanas en esta última ventana del 2026 (@CONMEBOL-X)
11:38 hsHoy

Últimos cinco partidos de Colombia y Chile

Colombia

  • 6 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Perú
  • 2 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 0-1 Paraguay
  • 26 de septiembre de 2026 - Amistosos internacionales: México 1-1 Colombia
  • 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia (perdió Colombia desde los tiros del punto penal por 4-3)
  • 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana

Chile

  • 6 de octubre de 2026 - Amistoso internacional: México 0-2 Chile
  • 29 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: Estados Unidos 4-2 Chile
  • 26 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: Canadá 1-0 Chile
  • 9 de junio de 2026 - Amistoso internacional: RD Congo 1-2 Chile
  • 6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Portugal 2-1 Chile
11:27 hsHoy

La “Tricolor” recibe a la “Roja” en un partido con una noble causa

(Alcaldía de Cali/Federación Colombiana de Futbol/Anfp)
(Alcaldía de Cali/Federación Colombiana de Futbol/Anfp)

El 6 de octubre de 2026, la selección Colombia cerró su triple fecha de amistosos con una victoria ante Perú por 2-0 en Miami.

Con los goles de Samuel Velásquez al minuto 57 y de Daniel Arcila al 90+2, la Tricolor de Néstor Lorenzo se llevó los tres puntos.

Por los lados de Chile, el 6 de octubre de 2026, derrotó por 0-2 a México en Los Ángeles.

Con los goles del delantero de Maximiliano Gutiérrez al minuto 54 y del volante Vicente Pizarro al 65, la “Roja” volvió a la victoria luego de dos derrotas de forma consecutiva.

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