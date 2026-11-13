Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

(IMAGN IMAGES via Reuters Sam Navarro- REUTERS Pablo Sanhueza)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Chile, válido por el primer amistoso internacional de la última fecha FIFA en 2026.

El partido se jugará el 13 de noviembre de 2026 a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y se podrá ver a través del Gol Caracol y de Fútbol RCN.

El árbitro del juego será el ecuatoriano Augusto Aragón y estará acompañado por Ricardo Barez y Andrés Tola como árbitros asistentes, mientras que Robert Cabrera será el cuarto árbitro.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasa en la previa y durante los 90 minutos que se disputará en la capital vallecaucana.