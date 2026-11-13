Qué pasaría en Colombia si se quiebra un banco como el Ueno Bank en Paraguay: especialistas explican qué tan protegidos están los ahorros de los colombianos

La quiebra de Ueno Bank en Paraguay llevó a los colombianos a preguntarse si en Colombia hay protección para los ahorros de los usuarios bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La intervención de Ueno Bank en Paraguay, ordenada el 2 de noviembre de 2026, reavivó las dudas sobre la seguridad de los depósitos digitales, pero en Colombia el Seguro de Depósitos de Fogafín cubre hasta $50 millones por persona en cada entidad financiera inscrita que entre en liquidación. La protección incluye a los bancos digitales sometidos a la misma supervisión que las entidades tradicionales.

La medida contra Ueno Bank se produjo después de que su indicador de solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo exigido por el Banco Central de Paraguay. La entidad, que había alcanzado cerca de 2,9 millones de clientes, quedó sometida a un procedimiento de resolución para proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera.

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El presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, sostuvo que el episodio paraguayo no debe entenderse como una falla inherente a la banca digital.

En una entrevista con La FM, afirmó que el caso estaría relacionado con presuntas irregularidades financieras, préstamos entre personas vinculadas y posibles operaciones de lavado de activos.

El tope de protección establecido por Fogafín cubre la totalidad del dinero de cerca del noventa y nueve por ciento de los depositantes del sistema financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, una crisis financiera no implica que los clientes pierdan automáticamente todos sus depósitos. La Superintendencia Financiera de Colombia vigila a las entidades bajo su control y puede exigir capitalizaciones, facilitar reorganizaciones o disponer una liquidación si no existe una salida viable.

Cuando una institución cubierta entra en liquidación, interviene el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, mediante su Seguro de Depósitos. La cobertura es automática y gratuita: el usuario no debe contratar una póliza, pagar una prima ni hacer un trámite previo.

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El seguro ampara cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito a término, depósitos electrónicos y depósitos de bajo monto. La garantía se calcula sobre la suma de los productos protegidos que una persona tenga en un mismo banco, no sobre cada cuenta por separado.

Un cliente con $20 millones en una cuenta de ahorros y otros $25 millones en un CDT de la misma entidad tendría protegidos sus $45 millones. En cambio, si acumula $80 millones en productos cubiertos dentro del mismo banco, Fogafín respondería hasta el límite asegurado y los $30 millones restantes pasarían al proceso de liquidación.

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La cobertura sí opera por separado entre instituciones distintas. Por eso, una persona con $40 millones depositados en un banco y otros $40 millones en una segunda entidad inscrita tendría protegidos la totalidad de sus $80 millones, porque ninguno de los saldos individuales supera el máximo cubierto.

Según cifras divulgadas por Fogafín, el límite vigente protege por completo a cerca del 99% de los depositantes del sistema financiero. Las reservas del seguro equivalen a decenas de billones de pesos.

Los extractos y la publicidad de las entidades inscritas deben incluir el sello del Seguro de Depósitos. Las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria cuentan con un fondo de garantías distinto, por lo que los usuarios deben verificar a cuál mecanismo pertenece la institución donde depositan su dinero.

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Los recursos que exceden la cobertura

El Seguro de Depósitos de Fogafín protege en Colombia hasta cincuenta millones de pesos por titular en cada entidad financiera inscrita sujeta a liquidación. (Fogafín)

El seguro no garantiza una devolución ilimitada. Cuando el depósito supera el tope en una entidad que entra en liquidación, el excedente debe reclamarse ante el liquidador y su recuperación dependerá de los activos disponibles, las obligaciones pendientes y el orden legal de pago.

Las acciones, determinados bonos, productos fiduciarios y seguros no están cubiertos por Fogafín. La protección alcanza únicamente a los depósitos incluidos en el mecanismo, por lo que tener dinero dentro de una aplicación o de una entidad financiera no significa que todos los productos ofrecidos estén asegurados.

El profesor del Departamento de Administración de la Universidad Javeriana, Julián Fernández Mejía, explicó al programa Signo $ de Caracol En Vivo que un banco digital mantiene la naturaleza de una entidad bancaria y debe revisarse si está respaldado por Fogafín. También advirtió que las billeteras digitales requieren comprobar si la institución está vigilada por las autoridades y si los recursos corresponden efectivamente a depósitos.

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Fernández Mejía señaló que el seguro no cubre activos diferentes a los depósitos, incluso cuando se encuentran dentro de la misma plataforma. Los llamados “bolsillos” o subcuentas se suman para determinar el límite protegido si pertenecen a una sola institución.

El académico recomendó que quienes superen el máximo asegurado distribuyan sus recursos entre varias entidades vigiladas e inscritas en Fogafín. Esa estrategia permite que cada saldo permanezca dentro de la cobertura individual, aunque no elimina los riesgos asociados a inversiones no protegidas.

Sofía Rodríguez, trader, inversionista y gestora de riesgo, también planteó que no conviene concentrar todo el patrimonio en una sola entidad o alternativa de inversión, según sus declaraciones citadas por el diario La Opinión. Los bancos usan parte de los recursos recibidos para otorgar créditos y, por ello, dependen de mantener condiciones adecuadas de liquidez y solvencia.

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La supervisión de bancos digitales y tradicionales

Las inversiones en acciones, bonos comerciales y productos fiduciarios carecen del respaldo del seguro estatal ante la quiebra de una entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades digitales no tienen un régimen más flexible por operar mediante aplicaciones o plataformas virtuales. Santos explicó que las obligaciones se determinan por la actividad financiera desarrollada y no por la existencia de oficinas físicas.

Nubank, Nequi, Daviplata, RappiPay, Lulo, Revolut, Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco de Occidente deben cumplir las mismas exigencias de supervisión y vigilancia cuando realizan actividades equivalentes. La diferencia está en el modelo de atención y la infraestructura tecnológica utilizada para prestar el servicio.

Las entidades financieras deben conservar registros de los clientes, proteger los datos y suministrar periódicamente información sobre sus depositantes. Esos registros no dependen exclusivamente de la compañía: también intervienen la Superintendencia Financiera y, en materia de datos, la Superintendencia de Industria y Comercio.

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Las cuentas de alta rentabilidad, los CDT y otros mecanismos ofrecidos por entidades digitales pueden pagar tasas competitivas. Santos indicó a La FM que algunos productos de Nubank, RappiPay y Lulobank ofrecen rendimientos de hasta 14%, aunque las condiciones dependen de cada alternativa financiera.

Colombia ya enfrentó crisis bancarias que impulsaron los actuales mecanismos de protección. En julio de 1982, la intervención del Banco Nacional generó largas filas de ahorradores que buscaban retirar sus depósitos, un antecedente que contribuyó a la creación de Fogafín mediante la Ley 117 de 1985.

Entre 1998 y 2001, una recesión afectó a bancos y corporaciones financieras, provocó dificultades de liquidez y requirió procesos de intervención, capitalización y liquidación. Durante ese período, Fogafín participó en las medidas destinadas a contener los efectos de la crisis y proteger a los depositantes.

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Cuando una entidad no inscrita en Fogafín opera desde el exterior, la protección colombiana puede no aplicar y el respaldo depende de la regulación del país donde esté registrada. Fernández Mejía indicó que estos casos pueden involucrar normas de distintas jurisdicciones y exponen al usuario a riesgos adicionales.