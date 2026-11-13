Colombia

Fuerzas Militares confirmaron que hubo un bombardeo que Abelardo de la Espriella no anunció en Vichada contra estructura vinculada a ‘Iván Mordisco’: “No se presentó afectación a personal civil”

El Comando General de las Fuerzas Militares aseguró que la denominada Operación Orión tenía como objetivo un campamento del círculo de seguridad del cabecilla de una facción de las disidencias y dejó dos presuntos integrantes de la organización muertos y una persona sometida a la justicia

Operación de las Fuerzas Militares contra la estructura de alias Iván Mordisco en Vichada
Las Fuerzas Militares adelantaron un bombardeo contra las estructuras de alias Iván Mordisco en Cumaribo, Vichada, que según el registro no causó afectaciones a civiles. (AFP - suministrada a Infobae Colombia)
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Las Fuerzas Militares confirmaron en la mañana del viernes 13 de noviembre que el 5 de octubre de 2026 llevaron a cabo un bombardeo de precisión en Cumaribo, Vichada, contra una estructura armada ilegal; una operación que no había sido anunciada de forma pública y sobre la cual la institución negó afectaciones a civiles o bienes de carácter civil.

El ataque, de acuerdo con los registros en lo que va del Gobierno de Abelardo de la Espriella, elevó a nueve el número de bombardeos ordenados por el jefe de Estado contra organizaciones criminales; aunque este no fue anunciado. El objetivo era un campamento del círculo de seguridad de ‘Iván Mordisco’, en una zona rural del municipio.

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La operación, identificada como Operación Orión, dejó al menos dos integrantes de la estructura armada muertos y una persona sometida a la justicia, según el Comando General. Durante la acción se incautaron 21 armas de fuego, más de 8.000 unidades de munición, explosivos y otros materiales de guerra, intendencia y comunicaciones.

Mapa en relieve con cráter de explosión, dos cuerpos sobre el suelo, chozas de madera, papeles dispersos y un emblema militar con una estrella.
El bombardeo habría dejado dos muertos, un capturado y más de 20 fusiles incautados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias contra las Fuerzas Militares por daños en Caño Cadá

La falta de información sobre el operativo dio pie a cuestionamientos después de que comunidades de la zona denunciaron daños en una finca dedicada a la sustitución de cultivos ilícitos, en el sector de Caño Cadá. La Asociación de Campesinos de Cumaribo y otras organizaciones señalaron afectaciones a siembras de maíz, frutas y cacao.

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Los habitantes también reportaron al menos 48 impactos de las bombas. Al respecto, fuentes militares dijeron a La FM indicaron que en la operación fueron utilizadas dos bombas de 400 kilogramos y que el ataque habría causado la muerte de dos personas y la captura de otra, en reportes que fueron presentados al citado medio de comunicación.

Una delegación de la Defensoría del Pueblo inspeccionó el lugar tras las denuncias. La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó al medio que el bombardeo ocurrió cerca de la 1:00 p. m. en la vereda Caño Cadá, inspección de Chupave, y describió daños en dos viviendas y perjuicios materiales a dos familias que residían en esta zona.

El presidente Abelardo de la Espriella ha generado una fuerte controversia por su estrategia comunicacional frente a las operaciones militares. (@ABDELAESPRIELLA/X)
El presidente Abelardo de la Espriella ha generado una fuerte controversia por su estrategia comunicacional frente a las operaciones militares. (@ABDELAESPRIELLA/X)

“El 5 de octubre, aproximadamente a la 1:00 p.m., se presenta un bombardeo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana a la vereda Caño Cadá (...) donde se ven afectadas dos viviendas, dos familias, daños a bienes materiales. Se evidenciaron cráteres de más de un metro de profundidad y tres de diámetro”, fue el reporte de la Defensoría.

La explicación militar sobre la reserva de información

Sobre este bombardeo, el Comando General sostuvo a La FM que la acción estuvo dirigida contra un objetivo militar y que fue ejecutada bajo los parámetros constitucionales, legales y operacionales aplicables, y destacó que se tuvieron en cuenta los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en el ataque.

Además de limitación de los medios y métodos de guerra previstos por el Derecho Internacional Humanitario. Con ello, la respuesta oficial rechazó las denuncias sobre daños a la población, pues el operativo en mención contra las estructuras al parecer ilícitas se hizo “sin que se presentara afectación alguna sobre bienes o personal civil”.

Las Fuerzas Militares explicaron que la divulgación de información sobre operaciones debe respetar las disposiciones legales de reserva y protección de datos sensibles. Y también aseguraron que las autoridades judiciales acompañaron el planeamiento y desarrollo del operativo y se efectuaron los actos urgentes correspondientes.

El bombardeo de Vichada fue posterior a un ataque efectuado durante la noche del 10 de agosto de 2026 entre Tibú y San Calixto, en Norte de Santander, contra el Ejército de Liberación Nacional. Esa operación dejó dos guerrilleros muertos, pero también destruyó cinco campamentos e incautó material de guerra de las disidencias de las Farc.

Otras operaciones militares adelantadas contra los grupos armados

El 27 de agosto, las Fuerzas Militares atacaron campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de Calarcá en El Retorno, Guaviare, con un saldo de 10 muertos. Cuatro días después, otro bombardeo en el departamento dejó 24 muertos, incluidos menores de edad, y seis capturados en las primeras ofensivas del Gobierno.

Por su parte, el 10 de octubre, una operación contra el frente 33 de las disidencias en Catatumbo dejó cuatro muertos y causó un deslizamiento. El 22 de octubre, un bombardeo en El Tambo, Cauca, contra el Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó nueve muertos, entre ellos alias Marcos Pacífico.

Del mismo modo, el 28 de octubre, una acción en Nóvita, Chocó, contra el Clan del Golfo dejó siete muertos y un capturado. En tanto que el 9 y 10 de noviembre se llevaron a cabo una serie de operativos en Norte de Santander y Tarazá, Antioquia, que arrojaron un balance de 12 muertos, 12 capturados y la captura de alias Negro Perea.

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