Deicy Jiménez no se presentó al búnker de la Fiscalía para declarar por investigación del caso de los ‘sexocontratos’ de Gustavo Petro: qué fue lo que pasó

Deicy Jiménez volverá a la Fiscalía General de la Nación, esta vez para entregar su testimonio en el caso que investiga posibles delitos en la entrega de contratos a su nombre por instrucción del expresidente Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Deicy Jiménez no asistió a la diligencia programada en la Fiscalía General de la Nación, donde debía rendir declaración dentro de una investigación relacionada con denuncias sobre un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

A la cita, prevista en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, tampoco acudió su abogada, Dina Malo. Según explicó el ente investigador, la ausencia se produjo por un problema de salud que afectó al esposo de la representante legal y que impidió su desplazamiento.

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El ente investigativo espera que la extrabajadora sexual, de 26años, y Malo comparezcan para entregar su versión formal de los hechos. La declaración hace parte de las actuaciones que se adelanta para establecer si existieron conductas irregulares en procesos de contratación pública y para precisar las circunstancias expuestas por la denunciante.

Cabe recordar que el caso adquirió relevancia tras las afirmaciones de Jiménez, quien señaló que durante el Gobierno Petro habría operado un mecanismo para conceder beneficios contractuales a cambio de favores sexuales. Esas afirmaciones corresponden a una denuncia en verificación y no implican, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal o disciplinaria contra las personas mencionadas.

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La defensa dice que Jiménez seguirá colaborando con la justicia

Dina Malo asumió la representación de Deicy Jiménez, la mujer que denunció al expresidente Gustavo Petro de haberle entregado contratos a cambio de sexo (suministrada a Infobae Colombia - @dinamaloandrade/Instagram)

Dina Malo afirmó, en declaraciones concedidas a Noticias RCN, que su clienta mantiene la intención de aportar información ante las autoridades, a pesar de los hostigamientos que, según la defensa, habría enfrentado desde que el caso se hizo público.

“Tiene la intención de seguir colaborando con la justicia, de seguir dando información que considere pertinente para efectos de que se pueda realizar”, afirmó la abogada. La defensa no precisó en esa intervención la fecha exacta en la que Jiménez se presentará de nuevo ante la Fiscalía, aunque confirmó su disposición para asistir a la diligencia pendiente.

Bajo criterio de la defensa, el objetivo de la actuación judicial debe centrarse en determinar si hubo hechos que puedan constituir delitos contra la administración pública. En ese sentido, rechazó que las denuncias deban interpretarse como una discusión sobre aspectos de la vida privada del expresidente.

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“Si existe o no algún delito que pueda figurar en contra de la administración pública que se haya generado como una contraprestación por servicios sexuales”, señaló Malo al explicar el alcance que, a su juicio, debe tener la investigación.

La Fiscalía revisa contratos y el contenido de un teléfono celular

La Fiscalía revisa contratos y el contenido de un teléfono celular - (Catalina Olaya/Colprensa/@deicyjimenez_/Instagram)

Entre los elementos que hacen parte de las indagaciones figura la información contenida en el teléfono celular de Deiciy Jiménez. El 6 de noviembre de 2026, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron una extracción forense del dispositivo, en una diligencia que, de acuerdo con la información conocida, se prolongó durante más de 15 horas y fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

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La revisión busca identificar comunicaciones, documentos u otros registros que puedan resultar relevantes para la investigación. El análisis técnico de ese material deberá ser valorado por las autoridades junto con las declaraciones que sean incorporadas formalmente al expediente.

La denunciante sostuvo que entre 30 y 40 mujeres habrían atravesado circunstancias similares. Esa cifra hace parte de sus manifestaciones y deberá ser contrastada por la Fiscalía mediante testimonios, documentación contractual y otros elementos de prueba.

De acuerdo con registros públicos citados por medios de comunicación, Jiménez tuvo vinculaciones contractuales con el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esos registros reportan 10 contratos o vinculaciones en cinco años, por un valor aproximado de $134.000.000.

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La defensa afirma que cuenta con acompañamiento de la UNP

La defensa afirma que cuenta con acompañamiento de la UNP - (captura de video/@deicyjimenez_/Instagra)

Sobre la situación de seguridad de su representada, Dina Malo aseguró que Jiménez recibe acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según la togada, esa medida redujo los episodios que la denunciante identificó como hostigamientos, persecuciones y perfilamientos.

“Ella cuenta con acompañamiento permanente y ha cesado un poco los hostigamientos, las persecuciones y el perfilamiento”, afirmó la representante legal. La defensa espera que las medidas se mantengan mientras avanza el proceso.

Jiménez tiene pendiente una diligencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, instancia en la que podría ratificar y ampliar las denuncias. La asistencia a esa cita y el resultado del análisis de los elementos recolectados marcarán los siguientes pasos de la investigación.

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