Un gato quedó al borde de la muerte tras la operación a la que lo sometieron un grupo de estudiantes como parte de sus prácticas: la Fundación Universitaria San Martín se pronunció

La senadora Andrea Padilla expuso un caso de presunto maltrato animal relacionado con intervenciones quirúrgicas en instalaciones vinculadas a la Fundación Universitaria San Martín (Andrea Padilla/X)

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La senadora Andrea Padilla pidió el 11 de noviembre de 2026 a la Fiscalía General de la Nación que investigue la presunta utilización de Rogelio, un gato, en prácticas quirúrgicas de estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, en Bogotá.

En la denuncia por parte de la congresista se sostiene que intervenciones en el tórax y el esófago le dejaron lesiones y un cuadro clínico complejo.

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La congresista también advirtió que su oficina recibió otros reportes sobre presuntos cursos de corta duración con ejercicios en animales vivos, incluso para alumnos de programas técnicos de auxiliar veterinario.

Por estos motivos, Padilla calificó esas actividades como “abiertamente ilegal” y señaló que su equipo verifica la información junto con las autoridades.

Rogelio ingresó el 4 de noviembre a la clínica veterinaria que lo atiende con vómito, debilidad generalizada, reflujo, hipotermia y anemia.

Sumado a lo anterior, el felino presentaba dos incisiones y tres heridas, por lo que requirió una sonda de alimentación, una transfusión de sangre y una infusión de potasio.

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"Hacer prácticas en animales vivos está prohibido en Colombia", señaló la senadora Padilla luego de compartir la denuncia en video vía X el miércoles 11 de noviembre de 2026 (@andreanimalidad/X)

La presunta práctica quirúrgica y la orden de eutanasia

Padilla afirmó que el gato habría sido sometido a procedimientos para que un grupo de estudiantes adquiriera destrezas manuales.

La senadora relató: “Al gatico Rogelio presuntamente le abrieron el pecho para quitarle parte de un pulmón y le intervinieron el esófago con el único fin de que un grupo de estudiantes practicara en él. Al terminar y dejarlo prácticamente moribundo, la orden era aplicarle la eutanasia, pero uno de los estudiantes lo impidió y hoy Rogelio lucha por sobrevivir”.

El veterinario que recibió al animal asumió su recuperación y entregó parte de los elementos materiales que integran la investigación. También habría presentado una queja ante el Tribunal de Ética Veterinaria, organismo que deberá evaluar posibles faltas vinculadas con el ejercicio profesional.

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Fundación Universitaria San Martín se refirió al caso: esto señala el comunicado oficial

Infobae Colombia se comunicó con la institución universitaria, que señaló por medio de su comunicado oficial que “el felino no fue recogido de la calle por la San Martín para realizar una práctica académica.

En el documento se detalla que Rogelio “fue llevado de manera libre y voluntaria por un médico veterinario, estudiante de posgrado de la institución y propietario de un establecimiento veterinario externo”.

El caso se presentó en una de las sedes de la institución ubicada en Bogotá (Fundación Universitaria San Martín/sitio web)

De acuerdo con la documentación recopilada, añade la respuesta oficial, “la valoración inicial de su condición de salud y la indicación de eutanasia provinieron del centro veterinario donde había recibido atención previamente, no de la San Martín”.

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Además, se reseñó que el miércoles 28 de octubre de 2026, “dicho profesional presentó el caso en una actividad práctica de la especialización y autorizó la intervención, realizada bajo supervisión del docente responsable”.

Cuando terminó el procedimiento, y “según lo informado por eldocente, el felino se encontraba en mejores condiciones”, añade el documento.

Después, sigue el comunicado, “otro médico veterinario, también estudiante de la especialización, solicitó que no se practicara la eutanasia y manifestó su voluntad de asumir su cuidado”.

Después de que el docente y el profesional que había presentado el caso dieron el visto bueno, “el animal fue entregado a este segundo veterinario y salió de las instalaciones aproximadamente a las 10:00 p. m. de ese día (miércoles 28 de octubre), para continuar el manejo posoperatorio bajo su cuidado. Posteriormente, ante complicaciones en su estado de salud, fue trasladado a la clínica veterinaria Quirurgivet, un establecimiento externo a la institución”.

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El gato no estaba bajo tutela de la institución, sino que lo llevó uno de los estudiantes, de acuerdo con la versión que entregó la Fundación Universitaria San Martín (@andreanimalidad/X)

Cómo sigue el gato Rogelio

La respuesta oficial por parte de la institucion universitaria menciona que para el jueves 5 de noviembre un representante de la clínica se comunicó vía telefónica con la coordinación de la especialización para informar sobre el caso.

“En esa conversación, la coordinación aclaró que el animal provenía de otra clínica y tenía antecedentes de atención previos a su ingreso y que la indicación de eutanasia y la autorización de la intervención provinieron del médico veterinario externo que presentó el caso”, puntualizó el comunicado.

Sumado a todo lo anterior, desde “la San Martín se adelanta una revisión interna de los hechos y de las actuaciones de los participantes para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades a que haya lugar”, refiere el documento.

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Por este motivo, la institución rechazó “cualquier actuación que implique maltrato animal y reitera que las actividades académicas que involucran animales deben cumplir criterios de responsabilidad profesional, formación ética y bienestar animal”.

Debido al revuelo que ha causado el caso y en aras de colaborar con la autoridades, la Fundación Universitaria San Martín señaló en su respuesta que “aportará la documentación académica, clínica y administrativa pertinente para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

Al final del comunicado, se mencionó que, con corte al 11 de noviembre, “la institución no ha recibido notificación de la Fiscalía General de la Nación relacionada con este caso”, y agregó que se “atenderá oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes y suministrará la información que le sea solicitada”.

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La denuncia ante la Fiscalía General de la Nación deberá establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Padilla indicó que el caso podría ser investigado bajo la Ley Ángel, una norma colombiana que reforzó las medidas contra el maltrato animal y contempla sanciones por causar daño o sufrimiento.

“Hoy pedimos que Rogelio, que ya hace parte de un proceso de investigación en Fiscalía, no sea devuelto a los estudiantes que lo reclaman, probablemente advertidos de la gravedad de lo que hicieron”, advirtió la senadora.

El animal debe permanecer protegido hasta que se determine si fue utilizado en actividades contrarias a la legislación, sostuvo la congresista.