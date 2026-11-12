Ópera en Transmilenio: en video quedó el sorpresivo concierto que vivieron los pasajeros

Un usuario graba el interior de un autobús de transporte público donde viajan varias personas sentadas y de pie. En el pasillo central de la unidad, una persona realiza una presentación musical mientras sostiene un instrumento (Juan Camilo Pintor Trujillo/IG)

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Gabriel Eliécer Franco Londoño llevó la ópera a un bus articulado de TransMilenio, en Bogotá, una escena que se conecta con un objetivo que había planteado años atrás: acercar el canto lírico a públicos y lugares alejados de los teatros tradicionales.

El cantante colombiano había expresado su deseo de actuar tanto en espacios de prestigio como en escenarios cotidianos de los barrios. Su aparición ante pasajeros que viajaban por Bogotá materializó parte de esa búsqueda.

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Un video difundido en redes sociales mostró a Franco Londoño mientras interpretaba canto lírico dentro de uno de los vehículos del sistema de transporte masivo de Bogotá. Su registro agudo llamó la atención de quienes compartían el recorrido.

La grabación la publicó Juan Camilo Pintor, uno de los pasajeros presentes. “Yo iba escuchando mi música y su primer tono agudo extremo me impactó y me sentí muy feliz, ¡qué talento!”, escribió al compartir las imágenes.

El cantante Gabriel Franco interpretó piezas de canto lírico en un autobús del sistema TransMilenio en Bogotá (Transmilenio/Captura de video)

La reacción de los usuarios impulsó la circulación del video. Algunas personas llegaron a creer, en las primeras publicaciones, que la voz pertenecía a una mujer por las características del registro.

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El artista es un hombre y canta como contratenor, una de las tesituras masculinas más agudas. Esa condición vocal, que antes le resultaba difícil de aceptar, se convirtió en uno de los rasgos que distinguen sus presentaciones.

La interpretación llevó un género asociado con auditorios y grandes producciones musicales a un entorno marcado por el tráfico, las estaciones y los viajes diarios de quienes se desplazan entre sus trabajos, estudios y hogares.

Gabriel Franco buscaba actuar fuera de los escenarios habituales

La actuación en TransMilenio guarda relación con una entrevista que Gabriel Franco concedió hace dos años a Red+. En esa conversación, explicó que quería convertirse en un cantante profesional capaz de compartir su arte con comunidades que no suelen estar cerca de la música lírica.

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“Lleva el arte de la música a más lugares”, dijo el cantante a Red+ al describir cómo imaginaba su futuro. El propósito incluía presentarse en espacios donde el trabajo de los intérpretes líricos no es conocido.

La preparación del artista abarca la interpretación de obras compuestas por Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart (Captura de video)

El joven mencionó la posibilidad de cantar ante comunidades indígenas y campesinas. También planteó que no quería limitar su carrera a los recintos acostumbrados a recibir espectáculos de música clásica.

En aquella charla, Franco Londoño resumió su aspiración con una comparación entre dos escenarios muy distintos: “la gran ópera Garnier” y “el salón comunal del barrio”.

El bus articulado se sumó ahora a esa lista de lugares posibles. La presentación permitió que personas que no necesariamente buscaban escuchar ópera se encontraran con una voz entrenada para abordar repertorios de compositores como Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart.

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La formación del cantante comenzó a los 17 años

El camino de Gabriel Franco hacia el canto lírico comenzó a los 17 años, cuando ingresó al Conservatorio Javier de Nicoló. La institución está vinculada al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).

Durante las clases de técnica vocal, la tallerista Catalina Torres identificó sus condiciones para desarrollar ese tipo de interpretación. El proceso formativo también lo ayudó a reconocer su propio registro.

Franco expresó su aspiración de llevar la ópera a salones comunales y a comunidades indígenas y campesinas (dueto_sonata_vocal/IG)

Antes de asumir la voz de contratenor como una posibilidad artística, el joven intentaba acercarla a un tono que consideraba más propio de un hombre. Buscaba un registro más grave, según recordó en la entrevista.

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El acompañamiento que recibió le permitió aceptar las particularidades de su instrumento vocal. A partir de entonces, desarrolló una forma de canto que hoy resulta reconocible para quienes lo escuchan.

En la conversación con el medio, Franco Londoño habló también de su historia personal. Perdió a sus padres durante la infancia y la adolescencia, y contó con el respaldo de sus abuelos y de una tía abuela para salir adelante junto con sus hermanos.

“Orgullosamente soy una persona de barrio”, afirmó ante Red+ al referirse a su vida en El Amparo, un sector de la localidad de Kennedy.

El cantante sostuvo que su origen no frenó su interés por la música. Esa experiencia forma parte de la mirada con la que busca llevar el canto lírico a públicos que no siempre acceden a espectáculos de ese tipo.

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La difusión del video también llevó a varios usuarios a encontrar su cuenta de Instagram, @duetosonatavocal, donde comparte otras interpretaciones y presentaciones.

Los comentarios destacaron la calidad de su voz y la cercanía de la escena. A la vez, abrieron una conversación sobre los espacios disponibles para artistas con formación musical.

Durante unos minutos, el trayecto de un grupo de pasajeros dejó de ser un viaje habitual. La voz de Franco Londoño convirtió el interior de un bus de TransMilenio en un lugar para escuchar ópera en vivo.