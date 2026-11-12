Dólar hoy en Colombia 12 de noviembre: la divisa abrió en $3.282,88, $14,19 por debajo de la TRM

El dólar abrió en Colombia en 3.284,12 pesos y se situó por debajo de la Tasa Representativa del Mercado oficial. (Mike Segar/Reuters)

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El dólar abrió este jueves 12 de noviembre de 2026 en $3.282,88, $14,19 por debajo de la TRM de $3.297,07, en una jornada marcada por la expectativa sobre las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución del petróleo y las negociaciones fiscales en Colombia.

Durante las primeras operaciones de la jornada, el promedio de cotización subió a $3.291,60. La tasa oficial se mantuvo sin cambios frente al miércoles, aunque acumuló un alza de $27,19, equivalente al 0,83%, respecto de los $3.269,88 registrados el martes 10.

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La Superintendencia Financiera de Colombia certificó la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en $3.297,07 por dólar. Frente al mismo día de la semana anterior, la divisa aumentó $75,88, un 2,36%, y en comparación con un mes atrás avanzó $102,63, o 3,21%.

La cotización, sin embargo, permanece $460,01 por debajo del nivel con el que comenzó 2026, lo que representa una reducción de 12,24% en lo corrido del año.

La analista de mercados de Eqqual Planeación Financiera, Sajamaya Vallejo, advirtió en su análisis para Infobae Colombia que la atención de los inversionistas se concentra en las definiciones del Congreso sobre la Ley de Rescate.

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Por diversos factores el precio del dólar puede variar en Colombia, ante esto continúa la expectativa la volatibilidad que pueda presentar la divisa. (Claudia Morales/Reuters)

“Hoy el dólar mira más al Congreso que a Washington: el Gobierno cedió en los ponentes para salvar la Ley de Rescate, y si eso se traduce en votos, el peso puede tomar aire; si no, los $3.300 están a la vuelta de la esquina”, sostuvo Vallejo.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 1,11%, aunque su rendimiento interanual muestra una significativa bajada del -11,42%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a peso colombiano muestra una tendencia negativa, marcando su primer día consecutivo de descenso. La volatilidad actual se sitúa en 40,95%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia de 16,65%, lo que indica un contexto de notable inestabilidad en el mercado cambiario.

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La jornada anterior cerró con una caída de $1,39

La cotización de la divisa se mantiene cerca de los $3.300, tras varias jornadas consecutivas de aumentos. (Rick Wilking/Reuters)

El mercado del miércoles operó bajo la modalidad next day debido al festivo en Estados Unidos. La divisa abrió en $3.292 y cerró en $3.295,68, con una disminución de $1,39 frente a la TRM vigente.

Durante esa sesión, el dólar alcanzó un mínimo de $3.271,70 y un máximo de $3.311,20. La TRM de este jueves se mantuvo en $3.297,07, nivel que está por debajo de la barrera de los $3.300, aunque cerca de ese umbral.

Según Vallejo, el dólar acumuló una subida de $102,63 durante el último mes, equivalente al 3,21%. La analista también indicó que el índice dólar, conocido como DXY, se ubicaba en 102,689 puntos, con un aumento del 0,45%, mientras el barril de Brent cotizaba alrededor de USD 92,81.

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La Ley de Rescate Fiscal aparece como el factor local que vigila el mercado

El Gobierno nacional acordó ampliar el número de ponentes de la Ley de Rescate para facilitar su trámite en el Congreso. (Colprensa)

El Gobierno acordó ampliar el número de ponentes del proyecto de Ley de Rescate Fiscal para intentar destrabar su discusión legislativa. La decisión surgió tras una reunión entre el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez y representantes de varias bancadas.

Aún resta definir cuáles comisiones tramitarán la iniciativa. Una bancada considerada determinante debía evaluar durante la jornada las propuestas y alternativas del proyecto.

Para la analista de Eqqual Planeación Financiera, un eventual respaldo legislativo podría reducir las preocupaciones fiscales de los mercados y dar margen de recuperación al peso colombiano. En caso contrario, el dólar podría mantener la presión al alza.

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“Si sale apoyo del Centro Democrático, el mercado lo leería como menor riesgo fiscal y el peso tendría espacio para recuperarse. Si no hay acuerdo, la percepción de riesgo sube”, explicó Vallejo.

El ministro de Hacienda también defendió la necesidad de un ajuste fiscal y señaló que el Gobierno ya recortó $13,8 billones, además de preparar medidas adicionales de austeridad. Sobre una eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que no se han discutido montos ni alternativas de financiamiento con el organismo.

El petróleo y las señales de la Reserva Federal suman presión sobre el peso

Los mercados siguen de cerca el debate de la Ley de Rescate en el Congreso y las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos. (Joshua Roberts/Reuters)

El comportamiento del petróleo sigue entre los elementos que inciden sobre el mercado cambiario colombiano. Durante la mañana, el Brent cayó hasta USD 91,29, con una baja del 1,58%, antes de recuperar terreno y subir a USD 93,21.

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La evolución de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, el aumento de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (Opep+) y los inventarios estadounidenses son algunos de los factores que condicionan la cotización del crudo.

Un menor precio del petróleo puede limitar el ingreso de divisas por exportaciones en Colombia, lo que suele restarle respaldo al peso frente al dólar. El mercado también esperaba el informe de inventarios de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, aplazado un día por el festivo.

A este escenario se suman las expectativas sobre la Reserva Federal de Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se acercaban al 5%, mientras los operadores seguían las declaraciones de funcionarios de la Fed y las proyecciones sobre la decisión de tasas de diciembre.

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“El contexto internacional sigue empujando el dólar hacia arriba: un DXY fuerte, bonos de Estados Unidos cerca del 5%, petróleo débil y una tecnológica nerviosa”, indicó Vallejo en su balance de la jornada.