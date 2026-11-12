De la Espriella informó sobre los avances en la reconstrucción de Roldanillo y la asignación de recursos para Valle del Cauca: “Sé que falta mucho”

El presidente entregó tres viviendas a personas afectadas por el terremoto en Roldanillo. Cuentan con dos habitaciones, un espacio sala-comedor, cocina y baño (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Tres meses después del terremoto que se registró en Colombia (10 de agosto de 2026), el cual afectó a 16 departamentos, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer avances en las acciones implementadas para atender la situación que viven las víctimas en el Valle del Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el sismo.

“Hoy regresé al Valle del Cauca para cumplirles a las familias que lo perdieron todo aquel 10 de agosto. ¡La reconstrucción de Colombia no se detiene!”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X.

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De acuerdo con el primer mandatario, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) autorizó más de $343.513 millones para los territorios afectados, incluidos $86.484 millones para el Valle del Cauca. Para Roldanillo, el municipio que visitó el 11 de noviembre, fueron asignados $4.675 millones, mientras que el Fondo Milagro contempla intervenciones por $624.000 millones, con 834 viviendas nuevas y 3.504 mejoramientos proyectados en los territorios afectados por el terremoto.

Por otro lado, informó sobre la recuperación del Hospital San Antonio en Roldanillo, que cuenta con una inversión total de $12.721 millones, de los cuales ya fueron girados $5.800 millones. De acuerdo con el presidente, la obra beneficiará a cerca de 37.000 habitantes.

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que el Fondo Milagro contempla intervenciones por $624.000 millones, con 834 viviendas nuevas y 3.504 mejoramientos proyectados en los territorios afectados por el terremoto (Presidencia - Colprensa)

Entrega de viviendas en Roldanillo

El mandatario también dio a conocer la entrega de tres casas nuevas a familias damnificadas junto con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez, en Armenia, una localidad rural de Roldanillo. Las personas que recibieron las viviendas son: Rosa Amelia Castillo, Angie Natalia Ruiz y Neleida de Jesús Garzón.

“Ellas vinieron aquí por una ayuda. Lo que no saben es que se van ya con las llaves de sus casas. Las casas están listas, esperándolas y ya las vamos a llevar para que vean cómo quedaron sus casas de lindas, se lo merecen”, expresó el presidente durante la entrega de las viviendas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Vivienda.

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La cartera informó que las casas cuentan con dos habitaciones, un espacio sala-comedor, cocina y baño. El ministro Jaime Andrés Beltrán Martínez celebró la entrega de las viviendas y aseguró que el Gobierno nacional continuará garantizando este tipo de apoyos para las personas afectadas por el terremoto.

“La reconstrucción de Roldanillo está en el corazón del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Seguimos llevando soluciones a las familias que lo perdieron todo por el terremoto. Hoy, tres hogares tienen una nueva vivienda y la oportunidad de comenzar de nuevo. La reconstrucción no se detendrá hasta levantar nuestra Casa Colombia”, indicó el titular de la cartera, citado en la comunicación oficial.

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Rosa Amelia Castillo, Angie Natalia Ruiz y Neleida de Jesús Garzón recibieron tres casas por parte del Gobierno, tras afectaciones por el terremoto en Roldanillo (Ministerio de Vivienda)

El Gobierno de Abelardo de la Espriella contempla también la intervención de 450 edificaciones en el municipio, mientras que los mejoramientos habitacionales en otras zonas del país estarán distribuidos de la siguiente manera:

Chocó: 1.628

Risaralda: 939

Caldas: 536

Valle del Cauca: 401

El Ministerio de Vivienda indicó que hay 510 familias priorizadas en Risaralda, Quindío y Caldas que esperan recibir esos beneficios. Se está validando el cumplimiento de los requisitos para ello.

Impulso al turismo y reactivación comercial

De igual manera, indicó que la administración respalda la recuperación del Coliseo de Ferias, que tendrá 30 espacios para emprendedores, y la reactivación comercial de Roldanillo.

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre avances en la reconstrucción de Roldanillo y el Valle del Cauca (@ABDELAESPRIELLA/X)

El plan incluye una línea especial de crédito para el turismo por $100.000 millones. De la Espriella afirmó que aún quedan familias a la espera de recuperar sus viviendas y medios de vida.

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“¡NO VINE A HACER PROMESAS, VINE A CONSTRUIR REALIDADES! Sé que falta mucho y que todavía hay miles de familias esperando recuperar lo que perdieron. No las vamos a abandonar. ¡Donde el terremoto dejó destrucción, vamos a levantar hogares, recuperar empleos y devolver esperanza! ¡Firme por la reconstrucción de Colombia! ¡Firme por la Patria!”, precisó.