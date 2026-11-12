Deportes

Arnulfo Valentierra, ídolo del Once Caldas, le dejó la vara alta al equipo para buscar la Liga BetPlay y Copa Colombia: "Hay que ser ambicioso"

Uno de los campeones de la Copa Libertadores 2004 con el Blanco Blanco habló con Infobae Colombia sobre la actualidad del equipo, su repunte tras la salida de “Arriero” Herrera y el cierre de la temporada

Once Caldas
Arnulfo Valentierra espera que el Once Caldas sea protagonista en la Copa Colombia y la Liga BetPlay por su mejoría en los últimos partidos - crédito Colprensa / @arnulfovalentierra8/Instagram
Guardar

Once Caldas volvió a ser competitivo como en las temporadas 2024 y 2025. El equipo se mantiene firme en la Liga BetPlay, en la que depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares, y en la Copa Colombia, cuya semifinal ante Nacional comenzó en Manizales.

Arnulfo Valentierra, exvolante y referente del equipo, habló con Infobae Colombia sobre el panorama de Once Caldas para el cierre de la temporada. El conjunto pasó de una crisis de resultados a ser uno de los pocos que sigue en competencia en dos certámenes, pese a no contar con una plantilla amplia.

PUBLICIDAD

El exjugador, campeón de la Copa Libertadores 2004, también mencionó a los clubes que considera candidatos al título de liga y expresó su deseo de que Dayro Moreno, su excompañero en el conjunto de Manizales, levante un último trofeo antes de su retiro, a los 41 años.

“El equipo está bien, está motivado”

Arnulfo Valentierra pidió cautela ante el repunte de Once Caldas, que se acercó al grupo de los ocho y se encuentra en las semifinales de la Copa Colombia, al advertir que el plantel debe sostener su nivel para seguir vivo en los dos certámenes en 2026: “Son los mismos jugadores”.

Tras la salida de Hernán Darío Herrera, el exjugador vinculó el presente del equipo con un cambio entre los futbolistas para mejorar la mala situación en la que se encontraban. “No es solo un técnico, es un cambio de mentalidad y actitud que tuvieron los jugadores”, afirmó.

PUBLICIDAD

Arnulfo Valentierra
Arnulfo Valentierra es uno de los jugadores que se volvió leyenda en Once Caldas por alzar la Copa Libertadores 2004 - crédito @arnulfovalentierra8/Instagram

Sobre el trabajo de Carlos “Paneso” Valencia, que es el técnico interino hasta diciembre, Arnulfo señaló que el equipo necesitaba resultados y valoró que los haya conseguido. También expresó su deseo de que el Blanco Blanco de Manizales mantenga esa campaña hasta diciembre y obtenga el título.

El equipo deberá cerrar su clasificación en Liga BetPlay ante Nacional, así como en la Copa Colombia, y Valentierra ubicó ese compromiso como una prueba para el plantel del entrenador: “Falta rematar contra Nacional, pero el equipo está bien, está motivado”.

Con respecto a los otros clubes del campeonato local, Valentierra incluyó a Nacional, América y Cali entre los equipos con opciones de salir ganador de la estrella de diciembre. “Cualquiera de los tres equipos puede ser campeón”, sostuvo, aunque reslató que en las finales “cualquier cosa puede pasar”.

Arnulfo también planteó como objetivo obtener ambos títulos porque “hay que ser ambicioso”, además de que espera que el retiro de Dayro Moreno sea con un título bajo el brazo y el récord de 400 goles en su carrera: “Dios quiera que se dé, se lo merece”.

Arnulfo Valentierra y Dayro Moreno
Arnulfo Valentierra fue compañero de Dayro Moreno en sus primeros años como profesional en Once Caldas - crédito @arnulfovalentierra8/Instagram

“Ningún equipo nos ha sometido”

Carlos “Panelo” Valencia valoró la actuación de Once Caldas tras el empate 1-1 ante Atlético Nacional en el estadio Palogrande, por la ida de las semifinales de la Copa Colombia, y sostuvo que el equipo “demostró que está para grandes cosas”. El técnico local atribuyó el resultado a las oportunidades que no lograron convertir.

Si nosotros hubiéramos tenido más eficacia, hubiéramos aprovechado más las oportunidades; el partido hubiera sido de otra forma”, afirmó el timonel sobre el primer tiempo, cuando el conjunto manizaleño presionó a Nacional y generó varias llegadas.

Once Caldas
Once Caldas está en semifinales de la Copa Colombia y con opción de entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El entrenador explicó que en la segunda parte su equipo perdió intensidad en la presión alta y tomó decisiones apresuradas con el balón. Esa situación permitió que el cuadro verdolaga encontrara espacios para alcanzar la igualdad.

Valencia indicó que había previsto hacer modificaciones cuando Once Caldas estuviera en ventaja y remarcó la propuesta de su plantel: “Acá lo más importante es que el equipo físicamente y futbolísticamente ha propuesto, ha mirado a los equipos a los ojos, ningún equipo nos ha sometido”.

Temas Relacionados

Arnulfo ValentierraOnce CaldasLiga BetPlayCopa ColombiaOnce Caldas vs NacionalColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La colombiana Evelin Trejos disputará la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de Juventud 2026: un incidente con su pasaporte casi le impide viajar

Infobae Colombia habló con la deportista que venció a la japonesa Yura Kanemaru en la categoría de 54 kilogramos de esta disciplina y aseguró otra medalla para el país

La colombiana Evelin Trejos disputará la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de Juventud 2026: un incidente con su pasaporte casi le impide viajar

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub-17 para el Mundial de Qatar: hay un jugador del Real Madrid

El conjunto de Fredy Hurtado llegará al torneo como campeón del Sudamericano de Paraguay 2026, con el objetivo de igualar su mejor presentación, que fue un cuarto puesto en 2003 y 2009

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub-17 para el Mundial de Qatar: hay un jugador del Real Madrid

El gol de James Rodríguez “le lavó la cara a un Atlético Nacional sin profundidad”: la nueva crítica de Carlos Antonio Vélez

El periodista señaló que el verde no realizó su mejor partido ante Once Caldas, en el empate 1-1 por Copa Colombia, y el primer gol del volante con el equipo no cambió mucho la situación

El gol de James Rodríguez “le lavó la cara a un Atlético Nacional sin profundidad”: la nueva crítica de Carlos Antonio Vélez

Leyendas del fútbol profesional colombiano se enfrentarán a las de España en territorio cafetero: cuándo y cuánto vale la boleta

El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y tendrá un componente solidario para apoyar a los damnificados por el terremoto de agosto

Leyendas del fútbol profesional colombiano se enfrentarán a las de España en territorio cafetero: cuándo y cuánto vale la boleta

Italia vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido que se jugará en el Giuseppe Meazza por la Nations League

La selección local busca recortar la distancia con el líder de su grupo en la quinta fecha de la Liga A

Italia vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido que se jugará en el Giuseppe Meazza por la Nations League
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

M.A.D. Fellaz contó cómo pasaron de trabajar en un ‘call center’ a vivir de la música y cantar en Hip Hop al Parque: hablaron del error de Bad Bunny que evitaron

Chayanne en Colombia: ‘setlist’ del cantante y todo lo que debe tener en cuenta para asistir a sus presentaciones en el país

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Deportes

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

La colombiana Evelin Trejos disputará la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de Juventud 2026: un incidente con su pasaporte casi le impide viajar

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub-17 para el Mundial de Qatar: hay un jugador del Real Madrid

El gol de James Rodríguez “le lavó la cara a un Atlético Nacional sin profundidad”: la nueva crítica de Carlos Antonio Vélez

Leyendas del fútbol profesional colombiano se enfrentarán a las de España en territorio cafetero: cuándo y cuánto vale la boleta