Arnulfo Valentierra, ídolo del Once Caldas, le dejó la vara alta al equipo para buscar la Liga BetPlay y Copa Colombia: "Hay que ser ambicioso"

Arnulfo Valentierra espera que el Once Caldas sea protagonista en la Copa Colombia y la Liga BetPlay por su mejoría en los últimos partidos - crédito Colprensa / @arnulfovalentierra8/Instagram

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Once Caldas volvió a ser competitivo como en las temporadas 2024 y 2025. El equipo se mantiene firme en la Liga BetPlay, en la que depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares, y en la Copa Colombia, cuya semifinal ante Nacional comenzó en Manizales.

Arnulfo Valentierra, exvolante y referente del equipo, habló con Infobae Colombia sobre el panorama de Once Caldas para el cierre de la temporada. El conjunto pasó de una crisis de resultados a ser uno de los pocos que sigue en competencia en dos certámenes, pese a no contar con una plantilla amplia.

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El exjugador, campeón de la Copa Libertadores 2004, también mencionó a los clubes que considera candidatos al título de liga y expresó su deseo de que Dayro Moreno, su excompañero en el conjunto de Manizales, levante un último trofeo antes de su retiro, a los 41 años.

“El equipo está bien, está motivado”

Arnulfo Valentierra pidió cautela ante el repunte de Once Caldas, que se acercó al grupo de los ocho y se encuentra en las semifinales de la Copa Colombia, al advertir que el plantel debe sostener su nivel para seguir vivo en los dos certámenes en 2026: “Son los mismos jugadores”.

Tras la salida de Hernán Darío Herrera, el exjugador vinculó el presente del equipo con un cambio entre los futbolistas para mejorar la mala situación en la que se encontraban. “No es solo un técnico, es un cambio de mentalidad y actitud que tuvieron los jugadores”, afirmó.

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Arnulfo Valentierra es uno de los jugadores que se volvió leyenda en Once Caldas por alzar la Copa Libertadores 2004 - crédito @arnulfovalentierra8/Instagram

Sobre el trabajo de Carlos “Paneso” Valencia, que es el técnico interino hasta diciembre, Arnulfo señaló que el equipo necesitaba resultados y valoró que los haya conseguido. También expresó su deseo de que el Blanco Blanco de Manizales mantenga esa campaña hasta diciembre y obtenga el título.

El equipo deberá cerrar su clasificación en Liga BetPlay ante Nacional, así como en la Copa Colombia, y Valentierra ubicó ese compromiso como una prueba para el plantel del entrenador: “Falta rematar contra Nacional, pero el equipo está bien, está motivado”.

Con respecto a los otros clubes del campeonato local, Valentierra incluyó a Nacional, América y Cali entre los equipos con opciones de salir ganador de la estrella de diciembre. “Cualquiera de los tres equipos puede ser campeón”, sostuvo, aunque reslató que en las finales “cualquier cosa puede pasar”.

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Arnulfo también planteó como objetivo obtener ambos títulos porque “hay que ser ambicioso”, además de que espera que el retiro de Dayro Moreno sea con un título bajo el brazo y el récord de 400 goles en su carrera: “Dios quiera que se dé, se lo merece”.

Arnulfo Valentierra fue compañero de Dayro Moreno en sus primeros años como profesional en Once Caldas - crédito @arnulfovalentierra8/Instagram

“Ningún equipo nos ha sometido”

Carlos “Panelo” Valencia valoró la actuación de Once Caldas tras el empate 1-1 ante Atlético Nacional en el estadio Palogrande, por la ida de las semifinales de la Copa Colombia, y sostuvo que el equipo “demostró que está para grandes cosas”. El técnico local atribuyó el resultado a las oportunidades que no lograron convertir.

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“Si nosotros hubiéramos tenido más eficacia, hubiéramos aprovechado más las oportunidades; el partido hubiera sido de otra forma”, afirmó el timonel sobre el primer tiempo, cuando el conjunto manizaleño presionó a Nacional y generó varias llegadas.

Once Caldas está en semifinales de la Copa Colombia y con opción de entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El entrenador explicó que en la segunda parte su equipo perdió intensidad en la presión alta y tomó decisiones apresuradas con el balón. Esa situación permitió que el cuadro verdolaga encontrara espacios para alcanzar la igualdad.

Valencia indicó que había previsto hacer modificaciones cuando Once Caldas estuviera en ventaja y remarcó la propuesta de su plantel: “Acá lo más importante es que el equipo físicamente y futbolísticamente ha propuesto, ha mirado a los equipos a los ojos, ningún equipo nos ha sometido”.

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