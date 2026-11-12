Colombia

El Ministerio de Educación puso bajo la lupa al Icfes por riesgos en exámenes, fallas tecnológicas, tutelas y posibles irregularidades

La ministra Ilva Myriam Hoyos identificó problemas tecnológicos, jurídicos y contractuales en la entidad, mientras el Gobierno prepara cambios en las evaluaciones aplicadas a estudiantes de colegios

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, pidió revisar los procedimientos del Icfes para garantizar la seguridad de los exámenes y la transparencia de las evaluaciones (@Mineducacion/X | Icfes)
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, pidió revisar los procedimientos del Icfes para garantizar la seguridad de los exámenes y la transparencia de las evaluaciones (@Mineducacion/X | Icfes)
Guardar

La seguridad de los exámenes, los procesos jurídicos y la organización interna del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) quedaron bajo revisión del Ministerio de Educación. La ministra Ilva Myriam Hoyos expuso varias preocupaciones tras visitar las instalaciones del organismo y participar en una reunión de su junta directiva.

Entre los puntos que requieren atención, la funcionaria señaló posibles fallas en la cadena de custodia de los exámenes. La alerta adquiere relevancia por el alcance logístico de las pruebas Saber 11: el proceso involucra cerca de 10.000 contenedores y alrededor de 650.000 evaluados. Según lo expuesto por la ministra, también existen riesgos contractuales asociados con la organización de esas jornadas.

PUBLICIDAD

El Icfes aplicará la prueba Saber 11 el 26 de julio a estudiantes de grado 11 en Colombia y publicará los resultados individuales el 25 de septiembre de 2026 - crédito Colprensa
Las pruebas Saber 11 involucran cerca de 10.000 contenedores y 650.000 evaluados, por lo que las alertas sobre la cadena de custodia encendieron las preocupaciones del Ministerio (Colprensa)

Otro asunto es la dependencia de la plataforma Prisma, que, de acuerdo con su diagnóstico, no tendría un responsable único. A las dificultades técnicas se agregan 1.276 acciones de tutela acumuladas durante 2026, la falta de un jefe en la Oficina Jurídica y los obstáculos para asegurar el acompañamiento de las personas con discapacidad durante las evaluaciones.

La visita y la sesión de junta directiva permitieron reunir las observaciones sobre las áreas que, según la ministra, necesitan intervención. Su diagnóstico incluye la operación tecnológica, la contratación para las pruebas, la atención de requerimientos judiciales y la organización de los equipos de trabajo de la entidad. La revisión deberá precisar qué ajustes corresponden a cada dependencia y quién responde por su ejecución.

PUBLICIDAD

Alertas sobre la gestión y el funcionamiento del Icfes

La revisión de Hoyos no se limitó a los procedimientos de aplicación de las pruebas. La ministra cuestionó la relación que el Instituto ha mantenido con el Ministerio de Educación y consideró que existe un distanciamiento entre las dos entidades. A su juicio, el Icfes debe recuperar su lugar como aliado en las acciones dirigidas a mejorar la calidad educativa.

La funcionaria manifestó que el organismo ha perdido confianza y se ha politizado. Por eso, planteó la necesidad de recuperar su reconocimiento institucional y atender los problemas que afectan su funcionamiento.

En el frente administrativo, Hoyos pidió examinar el contrato de arrendamiento de la sede actual. Considera que los tres pisos del inmueble están subutilizados, por lo que propuso revisar si el espacio responde a las necesidades de la entidad. También solicitó evaluar la planta de personal y los contratos vigentes, bajo los lineamientos de austeridad en el gasto público.

El Icfes acumula 1.276 acciones de tutela durante 2026 y enfrenta dificultades administrativas, entre ellas la ausencia de un jefe en su Oficina Jurídica (Página web/Icfes)
El Icfes acumula 1.276 acciones de tutela durante 2026 y enfrenta dificultades administrativas, entre ellas la ausencia de un jefe en su Oficina Jurídica (Página web/Icfes)

La ministra pidió que los hechos que puedan representar una falta o un delito sean informados a las autoridades competentes. La instrucción contempla acudir a la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría, dependiendo de la naturaleza de cada posible irregularidad.

Cambios previstos para las evaluaciones educativas

Mientras se revisa la situación interna del Instituto, el Gobierno puso entre sus prioridades el regreso de las pruebas censales para estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno. Estas evaluaciones están suspendidas desde 2017 y su reactivación hace parte de los planes anunciados para el sistema de medición educativa.

La agenda incluye el diseño de una nueva línea base para las pruebas Saber 11. La propuesta busca incorporar estándares internacionales, un componente socioemocional y mayor cobertura de evaluaciones electrónicas. Estos cambios apuntan a ampliar los instrumentos disponibles para medir el desempeño de los estudiantes.

El seguimiento de las instrucciones estará en manos del viceministro de Educación, Álvaro José Cifuentes, y de Maribel Castro, directora encargada del Icfes. Ambos deberán acompañar las tareas mientras se define quién ocupará la dirección de la entidad en propiedad.

El Gobierno busca reactivar las pruebas censales de tercero, quinto, séptimo y noveno, suspendidas desde 2017, y diseñar una nueva línea base para Saber 11 (Icfes)
El Gobierno busca reactivar las pruebas censales de tercero, quinto, séptimo y noveno, suspendidas desde 2017, y diseñar una nueva línea base para Saber 11 (Icfes)

Las alertas dejan abiertos varios frentes para el Instituto: proteger el manejo de los exámenes, resolver los asuntos jurídicos pendientes, revisar sus gastos y fortalecer la relación con el Ministerio. La definición de responsabilidades sobre Prisma y las medidas para garantizar apoyos a las personas con discapacidad también requieren atención.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónIlva Myriam HoyosIcfesFallas IcfesPruebas Saber 11Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Ángela Aguilar salió al escenario con regional mexicano y troba, emocionando a los jurados

Tres imitadores buscan el respaldo de los televidentes para convertirse en el nuevo ganador del formato musical infantil

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Ángela Aguilar salió al escenario con regional mexicano y troba, emocionando a los jurados

Contraloría reveló presuntas irregularidades en contratos de la DNI durante el Gobierno Petro: millonario sistema biométrico nunca habría funcionado

La auditoría financiera también identificó presuntas deficiencias en los diseños de un edificio de la entidad en Funza y retrasos en la implementación de una plataforma para procesar información de contrainteligencia

Contraloría reveló presuntas irregularidades en contratos de la DNI durante el Gobierno Petro: millonario sistema biométrico nunca habría funcionado

Yaya Muñoz celebró los resultados de su pesaje antes de ‘Stream Fighters 5′: “No quiero excusas de nada”

La creadora tolimense se mostró satisfecha tras cumplir la meta antes de enfrentar a Beba de la Cruz, tras semanas de dieta estricta, cardio nocturno y largas jornadas de boxeo

Yaya Muñoz celebró los resultados de su pesaje antes de ‘Stream Fighters 5′: “No quiero excusas de nada”

Alertan por multimillonario sobrecosto en compra de lote en Puerto Gaitán: la Alcaldía pagaría $12.870 millones por un predio vendido en $180 millones

Infobae Colombia conoció documentación suministrada desde el Concejo municipal sobre la denuncia. Este 11 de noviembre se aprobó el proyecto de acuerdo que da vía libre a la compra

Alertan por multimillonario sobrecosto en compra de lote en Puerto Gaitán: la Alcaldía pagaría $12.870 millones por un predio vendido en $180 millones

Producir arroz en Colombia se volvería más caro con los impuestos de la nueva reforma del Gobierno De la Espriella: “Reduciría la capacidad competitiva”

Fedearroz alertó que el proyecto, que regiría desde el 1 de enero de 2028 si se aprueba, encarecería los alimentos y pondría presión sobre el empleo rural

Producir arroz en Colombia se volvería más caro con los impuestos de la nueva reforma del Gobierno De la Espriella: “Reduciría la capacidad competitiva”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Ángela Aguilar salió al escenario con regional mexicano y troba, emocionando a los jurados

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Ángela Aguilar salió al escenario con regional mexicano y troba, emocionando a los jurados

Yaya Muñoz celebró los resultados de su pesaje antes de ‘Stream Fighters 5′: “No quiero excusas de nada”

M.A.D. Fellaz contó cómo pasaron de trabajar en un ‘call center’ a vivir de la música y cantar en Hip Hop al Parque: hablaron del error de Bad Bunny que evitaron

Chayanne en Colombia: ‘setlist’ del cantante y todo lo que debe tener en cuenta para asistir a sus presentaciones en el país

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

Deportes

Inglaterra vs. Croacia: hora y canal de televisión en Colombia para ver el partido por la Nations League

Inglaterra vs. Croacia: hora y canal de televisión en Colombia para ver el partido por la Nations League

Guillermo Paiva y las estadísticas que describen su 2026 con Junior de Barranquilla: esto se sabe sobre su continuidad

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

La colombiana Evelin Trejos disputará la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de Juventud 2026: un incidente con su pasaporte casi le impide viajar

Arnulfo Valentierra, ídolo del Once Caldas, le dejó la vara alta al equipo para buscar la Liga BetPlay y Copa Colombia: "Hay que ser ambicioso"