Deportes

La colombiana Evelin Trejos disputará la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de Juventud 2026: un incidente con su pasaporte casi le impide viajar

Infobae Colombia habló con la deportista que venció a la japonesa Yura Kanemaru en la categoría de 54 kilogramos de esta disciplina y aseguró otra medalla para el país

Evelin Trejos hace alrededor de un año durante su formación como boxeadora profesional - (Suministrado a Infobae)

Guardar

La colombiana Evelin Trejos disputará el jueves 12 de noviembre de 2026 la final de los 54 kilogramos de boxeo en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal. Pero su clasificación estuvo precedida por un imprevisto en el aeropuerto: una pequeña mancha en su pasaporte puso en duda su viaje a la ciudad de la competencia.

La pugilista, de 17 años, enfrentará a la uzbeka Sabrina Chakomanova desde las 12:15 p. m., hora de Colombia, por la medalla de oro. Trejos ya aseguró una medalla para la delegación nacional y buscará convertirse en la segunda campeona colombiana de estas justas.

PUBLICIDAD

En diálogo con Infobae Colombia, Trejos describió la final como la consecuencia de “disciplina, esfuerzo y las ganas de salir adelante”. La boxeadora llegó a esa instancia tras vencer a la japonesa Yura Kanemaru en las semifinales de la categoría de 54 kilogramos.

Evelin Trejos
Evelin Trejos venció en las semifinales a la japonesa Yura Kanemaru por decisión unánime de los jueces por 5-0 (Comité Olímpico Colombiano)

El inconveniente en el aeropuerto antes de viajar a Dakar

Antes de llegar a Senegal para competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Trejos atravesó un inconveniente con sus documentos de viaje, pues durante el control en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, detectaron una irregularidad mínima en su pasaporte y no querían permitirle continuar el trayecto.

Me pasó algo muy charro antes de venir acá a Dakar. En el aeropuerto, con los permisos, el pasaporte tenía una manchita chiquita, una bobadita ahí y pues por eso no me querían dejar pasar. Yo decía: ‘Ay, será, eh, será que Dios no me quiere allá en Dakar’”, recordó.

PUBLICIDAD

Trejos destacó la gestión de su entrenador, Alexander Brand Monsalve, para resolver la situación: “No sé qué hicieron ahí, no sé, pero buscaron solución hasta Dios mío”.

Evelin Trejos
Evelin Trejos ha hecho una histórica presentación en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (Comité Olímpico Colombiano)

El camino a la final y la rival por el oro

Ya en Dakar, Trejos avanzó hasta la definición de los 54 kilogramos. En los octavos de final derrotó por 5-0 a la rumana Lasmina Moraru y, en los cuartos de final, superó por 4-1 a la australiana Belle Spicer, resultados que le permitieron asegurar su presencia en el podio.

En las semifinales, la colombiana venció a Yura Kanemaru, a pesar de haber periddo el primer asalto por 5-0, pero se impuso por 3-2 en el segundo y por 4-1 en el tercero. La decisión final fue de 5-0 a favor de la boxeadora colombiana.

Trejos ya analizó a su rival en la final y advirtió que el combate supondrá un reto particular porque la uzbeka pelea como zurda. “Veo que es zurda, entonces, a ver cómo nos va, porque a mí se me dificultó un poquito con la zurda. Siempre ha sido duro para mí pelear con una zurda, me bloqueo, diría yo. Entonces, tengo que trabajar mucho eso, pero sé que vamos a ganar”, dijo a Infobae Colombia.

Evelin Trejos
Evelin Trejos está en la final del boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud y le apunta al segundo oro para Colombia (Olímpico Colombiano)

El boxeo, su familia y los planes a futuro

Trejos llegó al boxeo por influencia de su hermano, Sneider Trejos, que también practica la disciplina. “Gracias a mi hermano, Sneider Trejos, que también es boxeador. Gracias a él fue que yo pisé este deporte y me quedé. Me gustó mucho”, contó a este medio.

La deportista aseguró que el boxeo ya es su trabajo, aunque explicó que todavía no recibe una ayuda económica estable. En su experiencia, los pagos dependen de las medallas obtenidas en torneos departamentales, nacionales e internacionales: “Yo en este momento no recibo dinero por el boxeo, pero ya aseguré la primera entrada con la medalla que aseguré en estos juegos; esperar a ver mañana si consigo que sea el que dan por la de oro”.

Él es Sneider Trejos, el hermano de Evelin, ambos boxeadores colombianos - (@trejosesneider/Instagram)
Él es Sneider Trejos, el hermano de Evelin, ambos boxeadores colombianos (@trejosesneider/Instagram)

La medalla que ya tiene garantizada en Dakar significará un primer ingreso asociado a su carrera deportiva. Después de recibir ese dinero, dijo que piensa priorizar a su familia: “Yo diría y pensaría salir adelante con mi mamá. O sea, pensar en el futuro, en un futuro, también el mío. Salir adelante con mi familia”.

Para la final, Trejos planea descansar, comer, bañarse y dormir antes de volver a concentrarse en el combate. Su objetivo inmediato es claro: “Ya mañana, con la ayuda de Dios, lograr la medalla de oro y ser campeona olímpica”.

Eveleyn Trejos abrazándose con su entrenadora de la selección de boxeo de Risaralda, su departamento de origen - (Suministrado a Infobae)
Evelin Trejos abrazándose con su entrenadora de la selección de boxeo de Risaralda, su departamento de origen (Suministrado a Infobae)

¿Cómo se puede ver la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud desde Colombia?

La transmisión oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 está disponible a través de Olympics.com y el Olympic Channel, las plataformas del Comité Olímpico Internacional. Para verla desde Colombia:

1. Ingrese a la sección de transmisiones en vivo de Olympics.com.

2. Busque la señal de Dakar 2026 y el evento de boxeo.

3. Verifique que la transmisión corresponda a la final femenina de 54 kg, en la que Trejos enfrentará a Chakomanova.

Temas Relacionados

Evelyn TrejosJuegos Olímpicos de JuventudDakar 2026Colombia en los Juegos Olímpicos de JuventudColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Guillermo Paiva y las estadísticas que describen su 2026 con Junior de Barranquilla: esto se sabe sobre su continuidad

El delantero paraguayo tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028 y su futuro genera posiciones divididas entre los aficionados rojiblancos

Guillermo Paiva y las estadísticas que describen su 2026 con Junior de Barranquilla: esto se sabe sobre su continuidad

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

La Alcaldía de Medellín entregó detalles del proceso para arrancar con la construcción de la tercera bandeja en todo el escenario, además de la cubierta y otras adecuaciones

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

Arnulfo Valentierra, ídolo del Once Caldas, le dejó la vara alta al equipo para buscar la Liga BetPlay y Copa Colombia: "Hay que ser ambicioso"

Uno de los campeones de la Copa Libertadores 2004 con el Blanco Blanco habló con Infobae Colombia sobre la actualidad del equipo, su repunte tras la salida de “Arriero” Herrera y el cierre de la temporada

Arnulfo Valentierra, ídolo del Once Caldas, le dejó la vara alta al equipo para buscar la Liga BetPlay y Copa Colombia: "Hay que ser ambicioso"

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub-17 para el Mundial de Qatar: hay un jugador del Real Madrid

El conjunto de Fredy Hurtado llegará al torneo como campeón del Sudamericano de Paraguay 2026, con el objetivo de igualar su mejor presentación, que fue un cuarto puesto en 2003 y 2009

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub-17 para el Mundial de Qatar: hay un jugador del Real Madrid

El gol de James Rodríguez “le lavó la cara a un Atlético Nacional sin profundidad”: la nueva crítica de Carlos Antonio Vélez

El periodista señaló que el verde no realizó su mejor partido ante Once Caldas, en el empate 1-1 por Copa Colombia, y el primer gol del volante con el equipo no cambió mucho la situación

El gol de James Rodríguez “le lavó la cara a un Atlético Nacional sin profundidad”: la nueva crítica de Carlos Antonio Vélez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

M.A.D. Fellaz contó cómo pasaron de trabajar en un ‘call center’ a vivir de la música y cantar en Hip Hop al Parque: hablaron del error de Bad Bunny que evitaron

Chayanne en Colombia: ‘setlist’ del cantante y todo lo que debe tener en cuenta para asistir a sus presentaciones en el país

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Deportes

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

Arnulfo Valentierra, ídolo del Once Caldas, le dejó la vara alta al equipo para buscar la Liga BetPlay y Copa Colombia: "Hay que ser ambicioso"

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub-17 para el Mundial de Qatar: hay un jugador del Real Madrid

El gol de James Rodríguez “le lavó la cara a un Atlético Nacional sin profundidad”: la nueva crítica de Carlos Antonio Vélez

Leyendas del fútbol profesional colombiano se enfrentarán a las de España en territorio cafetero: cuándo y cuánto vale la boleta