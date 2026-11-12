La colombiana Evelin Trejos disputará la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de Juventud 2026: un incidente con su pasaporte casi le impide viajar

Evelin Trejos hace alrededor de un año durante su formación como boxeadora profesional - (Suministrado a Infobae)

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La colombiana Evelin Trejos disputará el jueves 12 de noviembre de 2026 la final de los 54 kilogramos de boxeo en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal. Pero su clasificación estuvo precedida por un imprevisto en el aeropuerto: una pequeña mancha en su pasaporte puso en duda su viaje a la ciudad de la competencia.

La pugilista, de 17 años, enfrentará a la uzbeka Sabrina Chakomanova desde las 12:15 p. m., hora de Colombia, por la medalla de oro. Trejos ya aseguró una medalla para la delegación nacional y buscará convertirse en la segunda campeona colombiana de estas justas.

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En diálogo con Infobae Colombia, Trejos describió la final como la consecuencia de “disciplina, esfuerzo y las ganas de salir adelante”. La boxeadora llegó a esa instancia tras vencer a la japonesa Yura Kanemaru en las semifinales de la categoría de 54 kilogramos.

Evelin Trejos venció en las semifinales a la japonesa Yura Kanemaru por decisión unánime de los jueces por 5-0 (Comité Olímpico Colombiano)

El inconveniente en el aeropuerto antes de viajar a Dakar

Antes de llegar a Senegal para competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Trejos atravesó un inconveniente con sus documentos de viaje, pues durante el control en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, detectaron una irregularidad mínima en su pasaporte y no querían permitirle continuar el trayecto.

“Me pasó algo muy charro antes de venir acá a Dakar. En el aeropuerto, con los permisos, el pasaporte tenía una manchita chiquita, una bobadita ahí y pues por eso no me querían dejar pasar. Yo decía: ‘Ay, será, eh, será que Dios no me quiere allá en Dakar’”, recordó.

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Trejos destacó la gestión de su entrenador, Alexander Brand Monsalve, para resolver la situación: “No sé qué hicieron ahí, no sé, pero buscaron solución hasta Dios mío”.

Evelin Trejos ha hecho una histórica presentación en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (Comité Olímpico Colombiano)

El camino a la final y la rival por el oro

Ya en Dakar, Trejos avanzó hasta la definición de los 54 kilogramos. En los octavos de final derrotó por 5-0 a la rumana Lasmina Moraru y, en los cuartos de final, superó por 4-1 a la australiana Belle Spicer, resultados que le permitieron asegurar su presencia en el podio.

En las semifinales, la colombiana venció a Yura Kanemaru, a pesar de haber periddo el primer asalto por 5-0, pero se impuso por 3-2 en el segundo y por 4-1 en el tercero. La decisión final fue de 5-0 a favor de la boxeadora colombiana.

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Trejos ya analizó a su rival en la final y advirtió que el combate supondrá un reto particular porque la uzbeka pelea como zurda. “Veo que es zurda, entonces, a ver cómo nos va, porque a mí se me dificultó un poquito con la zurda. Siempre ha sido duro para mí pelear con una zurda, me bloqueo, diría yo. Entonces, tengo que trabajar mucho eso, pero sé que vamos a ganar”, dijo a Infobae Colombia.

Evelin Trejos está en la final del boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud y le apunta al segundo oro para Colombia (Olímpico Colombiano)

El boxeo, su familia y los planes a futuro

Trejos llegó al boxeo por influencia de su hermano, Sneider Trejos, que también practica la disciplina. “Gracias a mi hermano, Sneider Trejos, que también es boxeador. Gracias a él fue que yo pisé este deporte y me quedé. Me gustó mucho”, contó a este medio.

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La deportista aseguró que el boxeo ya es su trabajo, aunque explicó que todavía no recibe una ayuda económica estable. En su experiencia, los pagos dependen de las medallas obtenidas en torneos departamentales, nacionales e internacionales: “Yo en este momento no recibo dinero por el boxeo, pero ya aseguré la primera entrada con la medalla que aseguré en estos juegos; esperar a ver mañana si consigo que sea el que dan por la de oro”.

Él es Sneider Trejos, el hermano de Evelin, ambos boxeadores colombianos (@trejosesneider/Instagram)

La medalla que ya tiene garantizada en Dakar significará un primer ingreso asociado a su carrera deportiva. Después de recibir ese dinero, dijo que piensa priorizar a su familia: “Yo diría y pensaría salir adelante con mi mamá. O sea, pensar en el futuro, en un futuro, también el mío. Salir adelante con mi familia”.

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Para la final, Trejos planea descansar, comer, bañarse y dormir antes de volver a concentrarse en el combate. Su objetivo inmediato es claro: “Ya mañana, con la ayuda de Dios, lograr la medalla de oro y ser campeona olímpica”.

Evelin Trejos abrazándose con su entrenadora de la selección de boxeo de Risaralda, su departamento de origen (Suministrado a Infobae)

¿Cómo se puede ver la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud desde Colombia?

La transmisión oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 está disponible a través de Olympics.com y el Olympic Channel, las plataformas del Comité Olímpico Internacional. Para verla desde Colombia:

1. Ingrese a la sección de transmisiones en vivo de Olympics.com.

2. Busque la señal de Dakar 2026 y el evento de boxeo.

3. Verifique que la transmisión corresponda a la final femenina de 54 kg, en la que Trejos enfrentará a Chakomanova.