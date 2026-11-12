Diabetes y riesgo cardiovascular: por qué controlar el azúcar no es suficiente para evitar el deterioro de las arterias

La diabetes eleva el riesgo cardiovascular y exige controles más amplios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las personas con diabetes tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, una amenaza que puede avanzar sin señales visibles y que obliga a mirar más allá de las cifras de glucosa, en medio del Mes de la Diabetes.

En Colombia, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal causa de muerte en 2025, con una tasa preliminar de 92,7 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). En ese contexto, el seguimiento cardiovascular cobra importancia para quienes viven con diabetes.

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La diabetes puede afectar arterias, corazón y riñones

La diabetes tipo 2 representa alrededor del 90% de los diagnósticos de esta enfermedad en el mundo, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (IDF). Su impacto no se limita al metabolismo de la glucosa: también se relaciona con afecciones cardiovasculares y renales.

“La relación tiene que ver con los efectos que puede producir la glucosa elevada de manera sostenida. Con el tiempo, el exceso de azúcar en la sangre puede favorecer la acumulación de placas de grasa en las arterias y contribuir a procesos de inflamación crónica. Si no se controla, también puede dañar progresivamente los vasos sanguíneos y acelerar el deterioro del sistema cardiovascular”, explicó Juan Mauricio Cárdenas Castellanos, presidente de la Fundación Colombiana del Corazón.

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El daño puede permanecer oculto durante años. Un infarto, un accidente cerebrovascular o una disminución de la capacidad del corazón para bombear sangre pueden ser algunas de sus primeras manifestaciones clínicas.

Hábitos alimenticios saludables y decisiones informadas son clave para prevenir la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol forma parte del riesgo cardiovascular

La presión arterial elevada, el tabaquismo, el exceso de peso y las alteraciones de colesterol se suman al riesgo asociado a la diabetes. Por eso, los especialistas recomiendan que el seguimiento médico incluya el perfil lipídico, con especial atención al colesterol LDL, además de otros indicadores definidos según la condición de cada paciente.

“El control del colesterol no debe verse como un examen secundario o algo que puede dejarse para más adelante. Constituye parte de la evaluación integral de una persona con diabetes y permite identificar a tiempo factores que, si no se controlan, pueden favorecer la aparición de complicaciones cardiovasculares”, señaló Cárdenas.

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La IDF indica que las personas adultas con diabetes tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de morir por enfermedades cardíacas que quienes no tienen la condición. La organización también advirtió que la hipertensión, el colesterol alto y el sedentarismo pueden elevar aún más esa probabilidad.

La glucosa alta sostenida puede afectar vasos sanguíneos, mientras colesterol, tensión arterial y función renal requieren seguimiento médico periódico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad renal también requiere controles periódicos

El riesgo no se concentra únicamente en el corazón. La diabetes figura entre las principales causas de enfermedad renal crónica en adultos y el deterioro de los riñones puede desarrollarse sin síntomas iniciales.

De acuerdo con la IDF, entre el 30% y el 40% de las personas con diabetes puede presentar enfermedad renal crónica. La revisión de la función renal permite detectar alteraciones antes de que se produzcan complicaciones mayores.

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“Uno de los mayores desafíos de la diabetes tipo 2 es que las complicaciones no siempre aparecen al mismo ritmo que los síntomas. Un paciente puede sentirse bien y, aun así, estar acumulando riesgos cardiovasculares o renales que solo se evidenciarán años después. Por eso, cada consulta médica debería ser una oportunidad para mirar la salud de forma más amplia, identificar señales tempranas y tomar decisiones que ayuden a preservar la autonomía, la calidad de vida y el bienestar del paciente en el largo plazo”, explicó Giovanni Colucci, líder de Asuntos Médicos en Servier.

Si fue diagnosticado con diabetes debe estar en controles frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco preguntas para llevar a la consulta médica

El control integral puede incluir preguntas concretas al profesional tratante:

¿Cuál es mi riesgo cardiovascular y qué variables lo aumentan? ¿Cómo está mi función renal y con qué frecuencia debo revisarla? ¿Qué indicadores debo vigilar además de la glucosa? ¿Cuándo debo evaluar la salud visual, los pies y la función nerviosa? ¿Qué cambios en alimentación, actividad física, sueño y adherencia al tratamiento tendrían mayor impacto en mi caso?

“El mensaje es claro: la pregunta no debería ser únicamente cómo están los niveles de azúcar, sino también cómo están el corazón, los riñones y otros aspectos integrales de la salud que pueden verse afectados por la enfermedad. Solo al hacer revisiones tempranas con el médico y tener una adecuada adherencia a los tratamientos, podemos fortalecer un mejor control de nuestra salud”, concluyó Colucci.

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