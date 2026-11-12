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El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

La Alcaldía de Medellín entregó detalles del proceso para arrancar con la construcción de la tercera bandeja en todo el escenario, además de la cubierta y otras adecuaciones

Estadio Atanasio Girardot
Así se espera que se vea el estadio Atanasio Girardot tras la ampliación impulsada por la Alcaldía de Medellín para acoger nuevos eventos internacionales - crédito Alcaldía de Medellín
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El estadio Atanasio Girardot es uno de los escenarios de Colombia que pasará por un proceso de remodelación y ampliación en los próximos años. El proyecto seguirá el ejemplo del Metropolitano de Barranquilla, cuya capacidad pasó de 45.000 a más de 65.000 espectadores en una obra que duró nueve meses y será entregada el 21 de noviembre, para la final de la Copa Sudamericana.

La Alcaldía de Medellín está lista para abrir la licitación de la construcción, luego de iniciar los trabajos preliminares en la tribuna occidental. El siguiente paso será elegir la propuesta para avanzar hacia un estadio con condiciones para partidos de fútbol y conciertos.

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La obra fue anunciada en 2025 por iniciativa del alcalde Federico Gutiérrez. En ese momento, el Inder Medellín le explicó a Infobae Colombia la razón por la que se decidió construir una tercera bandeja en lugar de hundir la cancha, una idea que sí se materializó en Barranquilla.

Licitación para ampliar el Atanasio Girardot

El alcalde Federico Gutiérrez anunció que la licitación para modernizar el estadio Atanasio Girardot se publicará entre el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, con el objetivo de adjudicar los contratos en menos de un mes. Durante una entrevista con Telemedellín, al referirse a la etapa de contratación, sostuvo que el proceso debe “ser adjudicado con total transparencia”.

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La administración distrital prevé que los trabajos preoperativos comiencen en diciembre con el traslado de maquinaria. Las obras físicas arrancarían durante los primeros días de enero y el plazo inicial de ejecución será de 18 meses.

-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín
La Alcaldía de Medellín arrancó con el desmonte del techo de la tribuna de occidental para darle espacio a la construcción de la tercera bandeja - crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín

La intervención contempla la construcción de una tercera bandeja en la parte superior del estadio. La ampliación elevará la capacidad a 62.000 espectadores, aproximadamente, y estará acompañada por una nueva fachada, una cubierta, sistemas tecnológicos actualizados y mejoras en las zonas aledañas.

Gutiérrez indicó que la administración estructuró el proyecto para asegurar su continuidad más allá del actual período de gobierno. “Necesitamos que se presenten los mejores”, dijo el alcalde sobre la convocatoria.

Estadio Atanasio Girardot
Además de la tercera bandeja, el estadio Atanasio Girardot tendrá una cubierta en sus exteriores y un techo para las tribunas - crédito Alcaldía de Medellín

La entrega definitiva del escenario deportivo está proyectada para 2028. En paralelo, la alcaldía confirmó una nueva fase de obras en la pista Alfonso Galvis y recordó los proyectos anunciados para el velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez.

“La mejor manera era hacer una tercera bandeja hacia arriba”

Eduardo Silva, director del Inder Medellín, habló en noviembre de 2025 para Infobae Colombia sobre la razón por la que se decidió que la mejor forma para ampliar el Atanasio Girardot, que es el escenario con la mayor cantidad de finales disputadas en el fútbol colombiano, con 25 partidos en liga y 38 a nivel general.

“Empezamos a hacer un estudio de cómo mejorar uno de los centros de entretenimiento más importantes del país. Como somos una cuna de artistas importantes, una ciudad con mucho desarrollo, necesitamos de un enorme espacio para el desarrollo de estos eventos”, dijo el funcionario.

-crédito Inder
La cantidad de agua en el subsuelo de Medellín provocó que se decidiera construir una tercera bandeja a hundir la cancha para ampliar hacia el suelo - crédito Inder

Silva mencionó que sí se contempló una obra similar a la del Metropolitano, pero se encontraron con un problema de suelo que cambió ese plan: “Revisamos cómo subir la cifra sin hundir la cancha, pues el estadio tiene un nivel freático porque pasan muchas quebradas y el río Medellín“.

“La mejor manera era hacer una tercera bandeja hacia arriba”, mencionó el director del Inder Medellín, por lo que se mantendría la distancia actual entre el campo de juego y las tribunas, cuyo espacio era de la antigua pista atlética que se suprimió por un espacio verde.

-crédito Inder
La tercera bandeja permitirá que el estadio Atanasio Girardot pueda contar con más de 60.000 espectadores en los partidos de fútbol - crédito Inder

Finalmente, Silva Meluk habló sobre lo que pasará con la gramilla, que también será intervenida con las obras: “Llegamos a la conclusión de que, cuando se toque la cancha, miraremos las mejores alternativas para arreglarlo, pero sería hasta ese momento”.

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