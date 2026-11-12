Así protege Antioquia a más de 12.500 personas de la erosión costera en el litoral de Urabá

El Urabá antioqueño atraviesa una problemática histórica con la erosión costera. El mar avanza entre 3 y 15 metros por año sobre las costas de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes. Las autoridades anunciaron medidas inmediatas en la zona - crédito @DagranAntioquia/X

Guardar

El litoral del Urabá antioqueño enfrenta una de las crisis de erosión costera más severas del país. Municipios como Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y Turbo ven cómo el mar avanza entre 3 y 15 metros por año sobre sus playas, amenazando viviendas, infraestructura y la economía turística de comunidades enteras.

El fenómeno no es nuevo —se evidencia desde los años 90—, pero su intensidad creció en los últimos años por una combinación de factores naturales, como el ascenso del nivel del mar y el aumento de la energía de las olas, y humanos, como obras mal diseñadas y el desvío de ríos que impide que los sedimentos lleguen a la costa.

PUBLICIDAD

Un estudio de la Universidad de Antioquia, publicado en 2025 tras más de cinco años de investigación a través del Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera (Pimecla), determinó que cerca del 62% de la línea costera del litoral antioqueño presenta condiciones de erosión.

Vladimir Toro Valencia, profesor del Instituto de Ciencias del Mar y líder técnico del Pimecla, señaló que las playas son la defensa natural contra la energía de las olas, pero que cada vez llega menos sedimento a la costa, lo que debilita progresivamente su capacidad de protección.

La barra natural de arena de Puerto Rey en Arboletes retrocedió más de 1,6 kilómetros desde la década de 1960 - crédito @DagranAntioquia/X

El caso más extremo documentado es Puerto Rey, en Arboletes, donde una barra natural de arena que existía en los años 60 retrocedió más de 1,6 kilómetros y prácticamente desapareció.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) anunció a través de su cuenta oficial en X que culminó las obras de mitigación de la erosión costera en el sector Hacienda Fundadores, en Arboletes, al tiempo que informó avances superiores al 90% en la intervención del sector Uveros, en San Juan de Urabá.

La publicación, difundida el 3 de noviembre, forma parte del seguimiento que la entidad departamental mantiene sobre el estado de las obras en el litoral del Urabá antioqueño.

“Seguimos protegiendo a los antioqueños”, señaló el Dagran en el mensaje, en el que detalló que las acciones en ambos sectores están orientadas a recuperar las playas, proteger el litoral y reducir los efectos del oleaje sobre las comunidades costeras.

PUBLICIDAD

En Hacienda Fundadores, la entidad precisó que los trabajos incluyeron la conformación de taludes, la construcción de cunetas, el enrocado de protección y la instalación de disipadores de energía, estos últimos destinados a reducir la fuerza del oleaje sobre ese tramo de la costa. Con la finalización de estas labores, el sector se convierte en la primera de las cinco intervenciones priorizadas por la Gobernación de Antioquia en alcanzar el 100% de ejecución.

La Gobernación de Antioquia anunció la inversión de unos 6.000 millones de pesos en una primera fase de mitigación de la erosión costera que favorecería a unos 12.500 habitantes de la zona - crédito @DagranAntioquia/X

En paralelo, el Dagran reportó que la construcción de dunas en el sector Uveros, en el municipio de San Juan de Urabá, ya supera el 90% de ejecución. Según la entidad, estas estructuras cumplen una doble función: contribuyen a la recuperación de la playa y generan una barrera de protección frente al oleaje.

PUBLICIDAD

La intervención en Uveros beneficiará a cerca de 6.800 personas, de acuerdo con la publicación del Dagran, al contribuir a la protección de sus viviendas y de su entorno inmediato frente al avance del mar.

Un fenómeno que avanza hasta 15 metros al año

Las intervenciones responden a un problema documentado desde 2025 por investigaciones científicas sobre el litoral antioqueño. El Programa Integral para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera (Pimecla), liderado por la Universidad de Antioquia con el apoyo del Dagran y expertos internacionales, estableció que la erosión afecta cerca del 62% de la línea costera del departamento, con un retroceso que oscila entre 4 y 15 metros anuales según el sector.

PUBLICIDAD

El desvío de ríos y la reducción de sedimentos hacia la costa aumentan la vulnerabilidad del litoral frente al oleaje - crédito @DagranAntioquia/X

El profesor Vladimir Toro Valencia, líder técnico del Pimecla, atribuyó el fenómeno a una combinación de factores: el aumento del nivel del mar, el incremento de la energía de las olas y actividades humanas como obras mal diseñadas o construcciones irregulares. “La ciencia avanza más cuando camina de la mano con el conocimiento de quienes viven y sienten la costa cada día”, afirmó el investigador en declaraciones recogidas por Urabá Noticias.

Para dimensionar el fenómeno, el Pimecla recurrió al uso de drones, monitoreo satelital, mediciones de campo y al proyecto CoastSnap, una herramienta que invita a residentes y visitantes a fotografiar la costa desde puntos fijos para registrar sus cambios a lo largo del tiempo. Desde el Laboratorio Costero Iván Darío Correa Arango, en Arboletes, el equipo técnico diseña soluciones que combinan ingeniería tradicional con estrategias basadas en la naturaleza, inspiradas en prácticas que las comunidades costeras aplican desde hace generaciones.

PUBLICIDAD

Las obras hacen parte de una estrategia departamental más amplia

Las intervenciones en Hacienda Fundadores y Uveros se suman a otras tres obras que la Gobernación de Antioquia adelanta en el litoral, también en el marco del Pimecla. La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, había explicado previamente que la entidad diseña soluciones específicas para cada sector, entre ellas barreras permeables, diques, revegetalización y tratamiento de taludes.

En conjunto, las cinco intervenciones en curso en Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes buscan beneficiar de forma directa e indirecta a más de 12.500 personas en una primera fase, con una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos. Una segunda etapa, en estructuración, contempla otros 6.500 millones de pesos y proyecta ampliar el alcance de las obras a más de 46.800 habitantes del litoral antioqueño.

PUBLICIDAD

“Desde Antioquia, seguimos trabajando por la protección de nuestras costas y el bienestar de las comunidades del litoral antioqueño”, concluyó el Dagran en su publicación en X.