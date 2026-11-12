Guillermo Paiva y las estadísticas que describen su 2026 con Junior de Barranquilla: esto se sabe sobre su continuidad

Guillermo Paiva acumula 20 goles y 14 asistencias como jugador de Junior en 98 partidos - REUTERS/Luisa González

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Guillermo Paiva seguirá en Junior de Barranquilla, al menos bajo el vínculo contractual que lo une con el club hasta diciembre de 2028. El delantero paraguayo continúa integrado al plantel rojiblanco después de un 2026 en el que alternó actuaciones destacadas con una campaña colectiva irregular, especialmente en el segundo semestre de la Liga BetPlay.

La continuidad del atacante volvió a ser tema de debate entre los hinchas luego de un sondeo de la cuenta Junioristas de Corazón en redes sociales. La pregunta fue directa: “¿Debe Guillermo Paiva seguir en Junior o no?”. Las respuestas reflejaron posiciones divididas: algunos usuarios valoraron sus condiciones y pidieron mantenerlo para 2027, mientras otros reclamaron una renovación más amplia de la nómina.

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José Julián Puch: “Es buen jugador, debe salir Rivera, Ríos Herrera, Teo, Castrillón y Chará. Traer dos laterales buenos, tres volantes de marca puros”.

José Bello Día: “Si viene va él y el polaco van a ser grandes figuras. Ese técnico fortalece los jugadores”.

Carlos Heladio Flórez Chiquillo: “Es mejor Paiva que los cinco paquetes que anunciaron para reforzar al equipo 2027 incluyendo al técnico”.

José Julián Puch: “Paiva es buen jugador, debería quedarse para el 2027”.

Ricardo Avendaño: “Sí debe seguir, es un buen jugador, solo que debe jugar de mediocampista”.

Eduard Santodomingo González: “Noooo”.

Adelfo José: “No”.

Los números ayudan a explicar esa discusión. A corte del 11 de noviembre, según los registros de FotMob sobre su recorrido en Junior, Paiva acumuló 20 goles y 14 asistencias en 98 partidos con el equipo barranquillero. En la temporada 2026 de la Liga BetPlay 2026-II, registró cinco goles y seis asistencias en cerca de 1.750 minutos, repartidos en 36 apariciones.

La publicación de Junioristas de Corazón sobre la continuidad de Guillermo Paiva - (@Junioristas De Corazon De sangre/Facebook)

Más estadísticas de Guillermo Paiva con Junior

Paiva, delantero paraguayo de 29 años, llegó al fútbol colombiano en 2025 y fue una de las apuestas de Junior para reforzar su ofensiva. Su función principal ha sido la de centrodelantero, aunque también tuvo participaciones como mediapunta o atacante con libertad para retroceder y asociarse con los volantes, una característica que explica parte de sus asistencias.

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Durante 2026, sus estadísticas combinaron presencia sostenida y participación directa en goles. Los cinco tantos y las seis asistencias en Liga indican que intervino en 11 anotaciones del equipo en el torneo y su aporte no se limitó al área rival: también participó en la elaboración de jugadas y ofreció alternativas cuando Junior necesitó modificar su estructura ofensiva.

Guillermo Paiva hizo parte del equipo que ganó la final del Junior ante Tolima - (Jairo Cassiani / Colprensa)

Uno de sus partidos más recientes fue el triunfo 2-0 ante Cúcuta Deportivo, disputado el lunes 9 de noviembre de 2026 en el estadio Romelio Martínez. Paiva abrió el marcador a los 35 minutos con un cabezazo tras un centro desde la derecha. Teófilo Gutiérrez anotó el segundo gol en el inicio del complemento.

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Ocho días antes, el sábado 31 de octubre de 2026, el paraguayo marcó de penal en la derrota 3-2 frente a Llaneros. Ese encuentro dejó a Junior sin opciones de avanzar a la siguiente instancia de la Liga BetPlay, pero confirmó que Paiva mantuvo incidencia ofensiva aun en una recta final adversa para el equipo.

El contrato hasta 2028 y las versiones de mercado

La continuidad de Paiva no depende únicamente de la evaluación de los aficionados. Junior tiene contrato con el atacante hasta diciembre de 2028, un dato que le da al club margen para decidir sobre su futuro deportivo y económico. Durante julio de 2026 surgieron versiones sobre un posible interés de América de Cali, que evaluó una operación a préstamo con opción de compra.

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Guillermo Paiva no llegaría al América de Cali porque Junior rechazó la oferta y lo mantendría para el segundo semestre de 2026 - crédito @PSierraR/X

Sin embargo, la situación no derivó en una salida. Junior rechazó alternativas de préstamo y priorizó conservar el control contractual del futbolista o, eventualmente, estudiar una venta definitiva. Paiva siguió en la plantilla y continuó siendo considerado por el cuerpo técnico durante el segundo semestre del 2026.

La encuesta de Junioristas de Corazón expuso dos lecturas entre los seguidores. Una parte destacó que Paiva es “buen jugador” y planteó que debería seguir en el plantel de 2027. Otros hinchas respondieron con un “no” rotundo y vincularon su postura con la necesidad de reforzar otras zonas, sobre todo la defensa, los laterales y el mediocampo.

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El debate, entonces, no se reduce a sus goles. Paiva tiene cifras que respaldan su continuidad: 98 partidos, 20 goles y 14 asistencias con Junior, además de un contrato vigente hasta diciembre de 2028. La decisión del club deberá considerar esa producción, su lugar dentro de la planificación deportiva y el modelo ofensivo que quiera construir para la próxima temporada.