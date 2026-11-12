Colombia

M.A.D. Fellaz contó cómo pasaron de trabajar en un ‘call center’ a vivir de la música y cantar en Hip Hop al Parque: hablaron del error de Bad Bunny que evitaron

Infobae Colombia habló con el dúo bogotano sobre la historia que los llevó a poder ejercer su pasión, a pesar de haber tenido problemas económicos en un inicio

Los MAD Fellaz expusieron cómo pasaron de trabajar en un call center a vivir de la música, al punto tal de cantar en Hip Hop al Parque - (@mad.fellaz/Instagram/EFE)
Los MAD Fellaz expusieron cómo pasaron de trabajar en un call center a vivir de la música, al punto tal de cantar en Hip Hop al Parque - (@mad.fellaz/Instagram/EFE)
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Los M.A.D. Fellaz, el dúo bogotano integrado por Daniel Molina, conocido como Billy Colijazz, y Dayaren Franco, conocido como Kiddo Diamond, pasaron de compartir trabajos en call centers a construir una carrera en el hip hop.

En entrevista con Infobae Colombia, los músicos explicaron que una de las claves para vivir de la música es registrar las canciones desde el comienzo, definir cómo se distribuirán y ordenar los derechos que generan ingresos en plataformas y redes sociales. Billy Colijazz puso como ejemplo a Bad Bunny y Esclava Remix, canción publicada en el 2016, entre otros, por ese artista puertorriqueño que, según sostuvo, fue decisiva para la proyección del artista puertorriqueño.

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Una de las claves para vivir de la música es inscribir tus canciones desde el inicio. Por ejemplo, en eso la embarró Bad Bunny, que con Esclava Remix, que fue la canción que lo hizo famoso, él no la inscribió, y de esa canción no recibió dinero por eso”, dijo Billy Colijazz.

M.A.D Fellaz lleva más de 10 años de trayectoria en la escena del hip hop de Bogotá, lo que sitúa sus inicios musicales alrededor de 2015 - (@mad.fellaz/Instagram)

El video oficial de Esclava Remix acumuló más de 591 millones de reproducciones en YouTube; en Spotify la cifra llegó a 311.258.143 reproducciones, y para los bogotanos, una cifra de ese tamaño ilustra por qué los artistas deben conocer el recorrido legal y financiero de sus obras antes de publicarlas.

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Todo el orden que se vaya organizando previo al lanzamiento de la canción es lo que sí va a asegurar generar dinero. Porque muchas veces hay artistas que sacaron una canción de rap y pegaron su canción, ni un millón, dos millones, subieron sus oyentes en Spotify y en todo, pero no registraron su música. Y ahí, por más views que pueda tener, si no registró su música, pues no va a generar nada”, explicó Kiddo.

Y es que las regalías son los pagos que reciben autores, compositores, intérpretes y titulares de derechos cada vez que una obra musical se reproduce, se descarga, suena en radio, se interpreta en público o se utiliza en producciones audiovisuales; por eso, registrar las canciones y definir sus créditos permite identificar quién debe cobrar cada parte. La advertencia de M.A.D.

Fellaz toma mayor dimensión por la actualidad de Bad Bunny: el puertorriqueño fue el artista global más escuchado en Spotify en 2025, con 19.800 millones de reproducciones, y su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS encabezó la lista mundial de la plataforma.

“Esclava Remix” acumuló más de 591 millones de reproducciones en YouTube, en Spotify la cifra llegó a 311.258.143 reproducciones - (Spotify)
“Esclava Remix” acumuló más de 591 millones de reproducciones en YouTube, en Spotify la cifra llegó a 311.258.143 reproducciones - (Spotify)

Del call center a una carrera en el hip hop

Billy Colijazz y Kiddo Diamond llevan alrededor de una década compartiendo un camino musical. Según relataron a Infobae Colombia, se conocieron durante la adolescencia —cuando tenían 17 años—, se reunían con otros jóvenes para escuchar rap, escribir y pensar en la posibilidad de dedicarse a la música.

Con el paso de los años, observaron que varios de sus compañeros dejaron de frecuentar esos espacios. Las responsabilidades familiares, los empleos y la necesidad de ingresos estables fueron desplazando los proyectos artísticos hacia un segundo plano.

Cada viernes era uno menos”, recordó Billy Colijazz sobre aquellas reuniones. Para el artista, no se trató necesariamente de que sus amigos dejaran de amar el rap, sino de que muchos comenzaron a considerarlo un pasatiempo y no una posibilidad profesional.

Los dos integrantes de M.A.D. Fellaz conocieron esa tensión en primera persona. Ambos trabajaron en call centers y encontraron allí a otros raperos que tenían canciones, experiencia y ambiciones creativas, pero que no podían dar el salto hacia una carrera artística de tiempo completo.

Siguen amando el rap, siguen amando la vuelta, pero ya no la ven como una opción para desempeñarse profesionalmente”, afirmó Kiddo Diamond. Esa experiencia se convirtió en el punto de partida conceptual de TABOGO ZOO, el nuevo álbum del dúo.

MAD Fellaz después de su presentación en el Hip Hop al Parque en el 2025 - (@hiphopalparqueoficial/Instagram)
MAD Fellaz después de su presentación en el Hip Hop al Parque en el 2025 - (@hiphopalparqueoficial/Instagram)

Hip Hop al Parque y las colaboraciones del álbum

La trayectoria del dúo tuvo un impulso con su presentación en Hip Hop al Parque 2025, uno de los escenarios más relevantes de la cultura hip hop en Colombia. Billy Colijazz definió esa experiencia como una oportunidad para acercarse a otros músicos, DJ, organizadores y personas vinculadas con la escena local. La actuación antecedió al lanzamiento de TABOGO ZOO, que incluye colaboraciones con Jamblock Jr., Iyhon Secuaz, P.N.O., de Tres Coronas, y Fiallo.

Para Billy Colijazz, grabar El camión de los helados con P.N.O. tuvo un significado especial. Tres Coronas fue uno de sus referentes cuando comenzó a escuchar rap y la colaboración representó una meta cumplida. “Ese es uno de mis sueños ya realizados”, aseguró.

‘TABOGO ZOO’, una bitácora de Bogotá

El disco reúne 21 canciones distribuidas en tres bloques de siete temas. M.A.D. Fellaz explora allí sonidos como boom bap, jazz, funk, drill, trap, drumless y grimey, mientras propone una mirada sobre Bogotá, sus rutinas laborales, sus códigos urbanos y los artistas que intentan mantener activa su vocación.

El título invierte la palabra Bogotá y suma el concepto de zoo, una metáfora que Billy Colijazz y Kiddo Diamond usan para describir la ciudad como una “selva de concreto”. No se trata solo de la urbanización: para ellos, el zoológico representa el encierro simbólico de quienes tienen talento, pero deben postergarlo por obligaciones económicas.

Muchos de ellos están ahorita presos de las fábricas, de las multinacionales, de los call centers. Y allí está ese talento pausado”, dijo Billy. Su compañero añadió que el álbum funciona como una bitácora de lo que tuvieron que atravesar para “soltar ese espíritu animal” y vivir de la música.

La portada del álbum Tabogo Zoo de los M.A.D. Fellaz - (MAD Fellaz)
La portada del álbum Tabogo Zoo de los M.A.D. Fellaz - (MAD Fellaz)

La decisión de dedicarse de lleno al proyecto llegó hace aproximadamente tres años. Kiddo Diamond había terminado un contrato laboral y Billy Colijazz analizaba apartarse de su trabajo. A partir de ese momento, comenzaron a buscar ingresos dentro de la industria mediante la producción de beats, la organización de eventos y los conciertos.

Fue como el clic que hizo que saltáramos sin miedo al vacío”, señaló Kiddo. Los artistas reconocieron que el comienzo estuvo marcado por limitaciones económicas, falta de equipos para grabar y dudas de sus familias frente a una decisión que no ofrecía resultados inmediatos.

Para M.A.D. Fellaz, el objetivo no es únicamente acumular reproducciones, sino sostener un proyecto que les permita trabajar en la música todos los días. “Sí es rentable si lo haces bien”, concluyó Billy Colijazz.

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