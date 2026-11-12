Colombia

Cuándo terminan las clases en los colegios públicos de Colombia: calendario de las últimas seis semanas de vacaciones en 2026

Las secretarías territoriales fijaron las fechas clave de las instituciones oficiales, con base en las 40 semanas lectivas exigidas y las 12 de descanso estudiantil establecidas por el Ministerio de Educación Nacional

Los colegios públicos de Colombia concluirán las clases del calendario A de 2026 entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre tras cumplir 40 semanas lectivas (@Educacionbogota /X)
Los colegios públicos de Colombia concluirán las clases del calendario A de 2026 entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre tras cumplir 40 semanas lectivas (@Educacionbogota /X)
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En los colegios públicos de Colombia, las clases del calendario A de 2026 terminarán entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, según la ciudad. La fecha de cierre depende de cada secretaría de educación, aunque todas las entidades territoriales deben completar 40 semanas de trabajo académico y garantizar 12 semanas de receso estudiantil.

El Ministerio de Educación Nacional emitió a finales de 2025 orientaciones para que las Secretarías de Educación Certificadas elaboraran sus calendarios de 2026. La instrucción buscó que la planificación del servicio educativo fuera oportuna y se ajustara a las condiciones de cada territorio.

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Por esa razón, no existe una fecha única de salida a vacaciones para todos los estudiantes de instituciones oficiales. Las alcaldías y gobernaciones, por medio de sus secretarías, establecieron los días de clase necesarios para cumplir con el tiempo lectivo exigido antes del receso de fin de año.

El Ministerio de Educación Nacional emitió directrices para que las secretarías territoriales elaboren sus calendarios según las particularidades de cada región (Jaime Saldarriaga/REUTERS)
El Ministerio de Educación Nacional emitió directrices para que las secretarías territoriales elaboren sus calendarios según las particularidades de cada región (Jaime Saldarriaga/REUTERS)

Bogotá y Cali cerrarán el año escolar el 29 de noviembre

En Bogotá, los estudiantes de colegios oficiales tendrán su último día de clases el 29 de noviembre de 2026. La programación está contenida en la Resolución 2433 de 2025 de la Secretaría de Educación del Distrito.

El descanso de fin de año comenzará el 30 de noviembre y se extenderá hasta el 11 de enero de 2027. Ese periodo corresponde a seis de las 12 semanas de receso previstas para los alumnos durante el año académico.

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La Secretaría de Educación de Cali definió el mismo cierre para sus instituciones oficiales. Las actividades con estudiantes finalizarán el 29 de noviembre y las vacaciones iniciarán al día siguiente, el 30 de noviembre.

Aunque ambas capitales coinciden en la fecha de salida, cada calendario responde a decisiones territoriales. El criterio común es el cumplimiento de las 40 semanas lectivas obligatorias para los colegios públicos que operan bajo el calendario A.

Los estudiantes de colegios públicos en Medellín y Barranquilla asistirán a las aulas hasta el 6 de diciembre de 2026 (@Educacionbogota / X)
Los estudiantes de colegios públicos en Medellín y Barranquilla asistirán a las aulas hasta el 6 de diciembre de 2026 (@Educacionbogota / X)

Medellín, Barranquilla y Cundinamarca terminarán el 6 de diciembre

En Medellín y Barranquilla, el periodo académico se prolongará una semana más. Los estudiantes deberán asistir a clases hasta el 6 de diciembre de 2026 y el receso comenzará el 7 de diciembre.

Las secretarías de educación de ambas ciudades fijaron esa fecha para que los alumnos completen sus obligaciones escolares antes del descanso. De esta forma, las instituciones cerrarán el año académico después de cumplir la programación definida para 2026.

Cundinamarca también finalizará las clases el 6 de diciembre. A partir de esa fecha empezará el último periodo vacacional para los estudiantes de los establecimientos oficiales del departamento.

En las demás regiones, la fecha puede variar. Cada entidad territorial certificada tiene la facultad de realizar ajustes a su calendario, siempre que respete las semanas de estudio y de vacaciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Imagen de referencia. El 53% de los colegios atribuye la deserción estudiantil a la incapacidad de pago de las familias y el 42% a los cambios de residencia - crédito Colprensa
Los establecimientos oficiales de Cundinamarca cerrarán el año escolar el 6 de diciembre para dar inicio a las vacaciones (crédito Colprensa)

Bogotá iniciará las clases de 2027 el 25 de enero

Mientras los colegios se preparan para el cierre de 2026, la Secretaría de Educación del Distrito ya adoptó el calendario de 2027 para los establecimientos oficiales de preescolar, básica y media en Bogotá. La medida quedó establecida en la Resolución 1230 del 27 de octubre de 2026.

Las actividades académicas con estudiantes comenzarán el 25 de enero. El primer periodo del año concluirá el 20 de junio y el segundo terminará el 28 de noviembre, con lo que se completarán las 40 semanas de trabajo académico.

El calendario bogotano dispone de 12 semanas de receso. Dos se ubican entre el 11 y el 24 de enero; una, del 22 al 28 de marzo; dos, entre el 21 de junio y el 4 de julio; y una más, del 11 al 17 de octubre. Las seis semanas finales irán del 29 de noviembre de 2027 al 10 de enero de 2028.

Los directivos docentes y profesores de los colegios oficiales de Bogotá contarán con cinco semanas de desarrollo institucional durante 2027. Estas jornadas serán adicionales a las semanas de trabajo directo con estudiantes.

El calendario académico de Bogotá para 2027 distribuye las 12 semanas de receso estudiantil en cinco periodos a lo largo del año (Alcaldía de Bogotá)
El calendario académico de Bogotá para 2027 distribuye las 12 semanas de receso estudiantil en cinco periodos a lo largo del año (Alcaldía de Bogotá)

Las dos primeras se realizarán entre el 11 y el 24 de enero. Las otras tres están programadas del 22 al 28 de marzo, del 11 al 17 de octubre y entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre.

Durante esos espacios, los equipos educativos adelantarán tareas de planeación, evaluación y ajuste del proyecto educativo institucional, además del seguimiento a los planes de estudio y la formación pedagógica. La Secretaría de Educación del Distrito pidió a las familias acompañar a los estudiantes durante el año escolar para favorecer un proceso de aprendizaje seguro y de calidad.

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