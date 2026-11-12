Comprar apartamento en Medellín o Bogotá es cada vez más difícil: una medición internacional revela las barreras para acceder a vivienda propia

Medellín ocupa el segundo lugar del ranking mundial de Numbeo, con 19,4 años de salario necesarios para pagar un apartamento de 90 metros cuadrados (En Otro Ángulo/X)

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Conseguir un apartamento de 90 metros cuadrados puede representar casi dos décadas de ingresos laborales para una persona en Medellín. La capital antioqueña ocupa el segundo lugar entre las ciudades del mundo donde se requiere más tiempo de salario para cubrir el valor de una propiedad de esas características, según una medición internacional.

Bogotá tampoco queda al margen de este panorama. La capital colombiana figura entre las diez ciudades con mayores exigencias económicas para adquirir vivienda, una situación que refleja la distancia entre los ingresos de los hogares y los precios del mercado inmobiliario.

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Bogotá aparece en la octava posición de la clasificación internacional, con un promedio de 16,2 años de ingresos para cubrir el valor de una vivienda de esas características (Arriendo.com)

Los resultados hacen parte del Property Prices Index 2026 Mid-Year, elaborado por Numbeo, que compara el costo de los inmuebles con los ingresos de las familias en diferentes centros urbanos. El indicador calcula cuántos años de salario completo serían necesarios para pagar un apartamento de 90 metros cuadrados.

En el listado, Medellín registra un promedio de 19,4 años de sueldo y ocupa la segunda posición mundial, mientras que Bogotá aparece en el octavo puesto, con 16,2 años. Ambas ciudades colombianas superan a otros importantes centros urbanos incluidos en la clasificación.

Medellín y Bogotá, en el listado internacional

La primera posición corresponde a Río de Janeiro, Brasil, donde se necesitarían 22,1 años de ingresos para cubrir el precio de un inmueble de 90 metros cuadrados. Medellín se ubica inmediatamente después, con 19,4 años, y París completa los tres primeros lugares con 17 años.

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El listado continúa con Santiago de Chile, que registra 16,9 años; Londres, con 16,7; Guadalajara, con 16,6; y Monterrey, con 16,3. Bogotá aparece después de estas ciudades, con 16,2 años de salario, seguida por Tokio, con 16 años.

Lima cierra la clasificación de las diez ciudades con un indicador de 14,8 años. Aunque se encuentra por debajo de las dos ciudades colombianas, el resultado evidencia las dificultades que enfrentan distintos mercados urbanos para mantener una relación favorable entre el costo de la vivienda y los ingresos de sus habitantes.

Según datos de Metro Cuadrado, un apartamento de más de 90 metros cuadrados en Medellín supera los $560 millones, por encima de los topes de las viviendas VIS y VIP (Canva)

Para Colombia, la posición de Medellín sobresale por la cantidad de años que exige el indicador. La cifra de Bogotá también muestra que comprar un apartamento implica un esfuerzo económico prolongado, incluso antes de considerar otros gastos asociados con la adquisición de una propiedad.

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La situación se presenta en un mercado que ha registrado dificultades en la comercialización de vivienda nueva. De acuerdo con cifras de Camacol, durante agosto de 2026 las ventas de inmuebles nuevos en el país disminuyeron cerca de 28% frente al mismo mes de 2025.

El precio de la vivienda y las barreras para comprar

En Medellín, los valores de los inmuebles ayudan a dimensionar el esfuerzo que representa acceder a una propiedad. Según datos de Metro Cuadrado, un apartamento de más de 90 metros cuadrados supera los $560 millones, un precio que rebasa los topes establecidos para las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

Para los hogares interesados en adquirir uno de estos inmuebles, el proceso depende de cumplir las condiciones de financiación y completar un cierre financiero que permita concretar la operación mediante un crédito hipotecario. Sin embargo, el acceso a subsidios gubernamentales también representa una dificultad para quienes buscan reducir el monto que deben financiar.

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Las ventas de vivienda nueva en Colombia disminuyeron cerca de 28% durante agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras de Camacol (Alcaldía de Medellín)

A estas barreras se suma la presión que ejercen los gastos cotidianos. Alimentación, transporte y servicios públicos ocupan una parte importante de los ingresos familiares, lo que puede limitar la capacidad de ahorro destinada a la cuota inicial de una vivienda.

El panorama también plantea retos para quienes buscan comprar su primer inmueble y para los pequeños inversionistas. La relación entre salarios y precios muestra que, en ciudades como Medellín y Bogotá, adquirir una propiedad exige un compromiso financiero que se extiende durante varios años.