Producir arroz en Colombia se volvería más caro con los impuestos de la nueva reforma del Gobierno De la Espriella: “Reduciría la capacidad competitiva”

Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz, manifestó que "el campo colombiano necesita incentivos, alivios y condiciones para producir, no nuevos impuestos que comprometan su competitividad" - Fedearroz

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La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) rechazó la propuesta de ponerle IVA a insumos agropecuarios que contempla la ley de rescate económico o reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella y advirtió que gravar esos componentes elevaría los costos de producción, afectaría la competitividad del campo, el empleo rural y el abastecimiento de alimentos.

Al respecto, el gerente general del gremio, Rafael Hernández Lozano, respaldó la búsqueda de recursos para el Estado, pero reclamó que las medidas tributarias protejan la actividad productiva: “Estamos de acuerdo en la búsqueda de los instrumentos que generen los ingresos que el país necesita, siempre que sus disposiciones prioricen la producción nacional, la generación de empleo y el crecimiento de la economía”.

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Según el gremio, “el impuesto encarecería la producción de alimentos y reduciría la capacidad competitiva de los agricultores”. La organización sostiene que ese efecto pondría bajo presión el empleo rural, las economías regionales, el abastecimiento y la recaudación futura.

En Colombia, el consumo promedio de arroz es de 41,52 a 45,2 kilogramos por persona al año, y aproximadamente el 74,1% al 98% de los hogares consumen este cereal a diario (EFE)

Hernández Lozano señaló que la elaboración de alimentos moviliza una cadena que incluye la compra de maquinaria e insumos, el transporte, la industria y el comercio. A su juicio, sostener esa actividad preserva puestos de trabajo, dinamiza las regiones y mantiene ingresos tributarios para el Estado; restringirla podría aumentar la dependencia de importaciones y reducir la actividad económica.

Condiciones para el sector

EL funcionario envió el 3 de noviembre una comunicación al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, para solicitar que la cadena productiva del arroz conserve su exclusión del IVA. El dirigente planteó que la política económica debe dar condiciones para que el sector mantenga su capacidad de producir.

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“El campo colombiano necesita incentivos, alivios y condiciones para producir, no nuevos impuestos que comprometan su competitividad. La política económica debe estar orientada a proteger la producción nacional, fortalecer la seguridad alimentaria y respaldar a quienes trabajan para garantizar el abastecimiento de alimentos del país”, sostuvo Hernández Lozano.

Productos y servicios que pasarían a pagar IVA

Como se recordará, la ley de rescate económico, presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, eliminaría las exenciones y exclusiones para semillas, abonos, fertilizantes químicos, insecticidas, tractores y sistemas de riego. Esos bienes pasarían a la tarifa general del 19%, al igual que tomate, cebolla, zanahoria, lechuga, plátano, banano, aguacate, mango, piña y otras frutas y verduras.

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El proyecto también elevaría del 5% al 19% el IVA del café tostado, azúcar, avena, harinas, pastas y chocolate de mesa. El Gobierno ha indicado que la papa, la yuca, el pan, la arepa y la panela continuarían sin IVA.

La iniciativa gravaría con 19% los servicios de terceros para producir alimentos y eliminaría exenciones en la elaboración de alimentos para animales. Aunque las proteínas animales conservarían ciertos regímenes especiales, el mayor costo de alimentación generaría presiones de caja; de aprobarse, la reforma entraría en vigor el 1 de enero de 2028.

Devolución del IVA a hogares vulnerables

El viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, defendió el aumento del IVA para algunos alimentos y aseguró que la devolución del impuesto llegaría a 19 millones de colombianos de bajos ingresos. “No entiendo por qué me tienen que subsidiar el tomate (…) es inaceptable que el valor del IVA que pagan hogares pobres, ricos o clase media por un mismo producto sea el mismo”, explicó.

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El viceministro técnico de Hacienda de Colombia, Juan Sebastián Betancur, emite un pronunciamiento institucional sobre el impacto tributario de la denominada Ley de Rescate. En la grabación, Betancur se refiere a la carga impositiva del IVA para los sectores de menores ingresos y la exclusión de productos de la canasta básica familiar, acompañado por subtítulos informativos y tomas aéreas de zonas residenciales - crédito Ministerio de Hacienda

Señaló que dos de cada tres personas en situación de pobreza o vulnerabilidad utilizan factura electrónica: “Dos de cada tres personas en esas condiciones usan factura electrónica. Esos hogares hoy pagan el IVA. Entonces, que digan que la factura electrónica cubre un universo ínfimo de la población, pues los datos no dicen eso”.

Transferencia monetaria para hogares de bajos ingresos

Betancur añadió que los hogares de bajos ingresos ubicados en zonas apartadas sin factura electrónica recibirían una transferencia monetaria para cubrir el IVA que, según el Ministerio de Hacienda, pagan en esos lugares. También señaló que habrá un año para ampliar el uso de ese mecanismo.

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Hernández Lozano confirmó que Bogotá acogerá el 40° Congreso Nacional Arrocero del 25 al 27 de noviembre, con debates sobre la situación del sector en 2025 y 2026, el arroz estadounidense con arancel cero y la variabilidad climática. Para Fedearroz, frenar la producción nacional podría convertir las importaciones en una necesidad y reducir la actividad económica junto con los ingresos que la propia reforma busca recaudar.