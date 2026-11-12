Alertan por multimillonario sobrecosto en compra de lote en Puerto Gaitán: la Alcaldía pagaría $12.870 millones por un predio vendido en $180 millones

El predio fue vendido en noviembre de 2025 por $ 180 millones, según los documentos citados en la ponencia negativa al proyecto de acuerdo de compra - crédito Alcaldía de Puerto Gaitán - documento suministrado a Infobae Colombia

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Durante la jornada del 11 de noviembre de 2026 se aprobó en el Concejo de Puerto Gaitán, Meta, el Proyecto de Acuerdo No. 032 de 2026, “por medio del cual se autoriza al alcalde municipal —Luis Cesar Pérez Gaitán— la adquisición de un predio destinado a la construcción de la ciudadela universitaria del municipio”.

Aunque a primera vista, esta novedad parece positiva en favor de la educación pública de los jóvenes de este municipio llanero, algunos de sus cabildantes han presentado ponencias negativas en contra de la compra del lote de nueve hectáreas por un valor de referencia de $12.870 millones.

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En diálogo con Infobae Colombia, miembros del Concejo advirtieron archivar la iniciativa al advertir vacíos en la estructuración del proyecto, el avalúo, la financiación y las condiciones jurídicas del inmueble.

La propuesta contempla la compra del Lote 3, identificado con la matrícula inmobiliaria 234-34060, cuyo propietario actual es Infinite Computer S.A.S.

Quienes se oponen al proyecto indican que, con tres enmiendas al proyecto de acuerdo, es “la tercera vez que la administración lo presenta este mismo año. La primera vez fue en mayo, en unas sesiones extraordinarias. La misma administración lo retiró por inconveniencia. La segunda vez fue en un periodo ordinario entre junio y julio. Y esta vez fue aprobado”, dijo una fuente del Concejo municipal.

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Detalles del predio. Paga un impuesto predial de más de 30 millones de pesos - crédito documento suministrado a Infobae Colombia

Este medio conoció documentos que indican que el valor señalado corresponde al avalúo comercial realizado en julio de 2026 por Quantum Avalúos S.A.S. y no incluye costos notariales, registrales ni tributarios.

La ponencia cuestiona la diferencia entre la última venta y el avalúo comercial

Uno de los principales reparos se concentra en el aumento del valor del terreno. De acuerdo con los soportes documentales, Tecnogen Semillas S.A.S. vendió el predio a Infinite Computer S.A.S. el 4 de noviembre de 2025 por $180 millones, mediante la escritura pública 4052 de la Notaría Segunda de Villavicencio.

Ocho meses después, el avalúo comercial fijó el valor del mismo lote en $12.870 millones. La diferencia equivale a 71,5 veces el precio registrado en la operación anterior.

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En 2025, el lote fue comprado por 180 millones de pesos - crédito documento suministtrado a Infobae Colombia

Los cabildantes que piden que se archive el proyecto de compra indican que una variación de esa magnitud no prueba, por sí sola, una irregularidad. Sin embargo, plantean que el municipio debe contar con una explicación técnica verificable antes de comprometer recursos públicos.

“No hay un estudio técnico en ninguno de los documentos que soporte que eso sea la necesidad del municipio; adicional, tampoco hay ningún convenio que garantice el funcionamiento. Este proyecto solamente solicita la autorización de la compra”.

También han cuestionado los referentes utilizados en el avalúo. Según el testimonio de una de las fuentes, los comparables incluidos corresponderían a predios de menor tamaño, lotes urbanos y el anuncio de venta de una vivienda, mientras que el lote objeto de compra tiene 90.000 metros cuadrados y se ubica en suelo suburbano.

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El proyecto de la Ciudadela Universitaria sigue en formulación

La fuente también le dijo a este medio —en las enmiendas conocidas por Infobae Colombia figura la información— que el municipio pretende comprar el predio antes de completar los estudios de preinversión, demanda estudiantil, movilidad, costos de construcción y sostenibilidad de la futura infraestructura.

El Plan de Desarrollo Municipal contempla una política pública de educación superior, estudios y diseños de la Ciudadela Universitaria, construcción y dotación. No obstante, la ponencia señala que el plan plurianual no incluyó una meta o rubro específico para la adquisición del terreno.

La certificación de la Secretaría de Planeación, según la documentación revisada por la concejala, indica que el proyecto se encuentra en etapa de “formulación y estructuración”.

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Los cabildantes también cuestionan la falta de un compromiso formal de una institución de educación superior que opere la Ciudadela.

Lo que piden quienes se oponen al proyecto de compra es que el alcalde presente nuevamente la iniciativa solo después de acreditar, entre otros requisitos, los estudios de demanda y preinversión, un operador universitario comprometido, un avalúo de contraste, acceso vial jurídicamente consolidado, viabilidad definitiva de uso del suelo y una fuente de financiación certificada.

También piden citar a los secretarios de Planeación, Hacienda y Jurídica para que respondan sobre el estado de los estudios, las alternativas de predios evaluadas, los criterios del avalúo, el acceso al lote y la disponibilidad de recursos de regalías.

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Puerto Gaitán no tiene un POT actualizado

Mientras tanto, indican que el concepto de uso del suelo del Lote 3 lo ubica en suelo suburbano y mantiene el resultado de “consulta” para los usos dotacionales que no estén contemplados dentro de la categoría rural de desarrollo restringido.

La fuente le dijo a este medio que el certificado de tradición registra, además, servidumbres relacionadas con energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. La ponencia pide establecer si esas limitaciones afectan las nueve hectáreas que pretende adquirir el municipio y si fueron consideradas en el avalúo.

“El municipio actualmente no cuenta con un esquema de ordenamiento territorial actualizado. Tenemos el del 2009, que, pues, eso es proyectado 12 años. Adicionalmente, por la categoría del municipio, ya mereces un plan básico de ordenamiento territorial, no un esquema de ordenamiento territorial, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, la ubicación del predio no se ha determinado o su uso es un uso rural”, dijo.

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