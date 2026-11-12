Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani confirmó que hay víctimas colombianas tras colapso de edificio en Brooklyn: hasta ahora son 8 los muertos de diferentes nacionalidades

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani confirmó que hay víctimas Colombianas producto del colpaso parcial de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn, y que dejó ocho personas fallecidas y al menos 17 heridas el miércoles 11 de noviembre, poco después de las 4:00 p. m. (hora local), en el número 1321 de Flatbush Avenue, en Brooklyn.
El mandatario confirmó que hay varias víctimas de nacionalidad colombiana durante un discurso que pronunció pasado el mediodía del jueves 12 de noviembre.
PUBLICIDAD
“Antes de ofrecer más información, quiero dedicar un momento a recordar a aquellos a quienes hemos perdido de forma tan absurda. Eran nuestros amigos y vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y otros lugares”, declaró Mamdani en declaraciones que difundió CNN.
Asimismo, el mandatario de La gran manzana reafirmó que seguirán “estando cerca de quienes se han visto sumidos en un dolor inimaginable y recemos por una recuperación completa y rápida de todos los neoyorquinos heridos”.
Mamdani agradeció “a todos aquellos que no dudaron en ayudar, a quienes corrieron hacia el peligro cuando este edificio se derrumbó y en las horas posteriores”.
PUBLICIDAD
El alcalde destacó que algunos de los trabajadores de la obra de construcción, y “que apenas habían sobrevivido, volvieron sobre sus pasos y sacaron a las víctimas de entre los escombros”.
Por lo anterior, Mamdani señaló que “hay personas que hoy están vivas gracias a su heroísmo de ayer”.
En el balance que presentó a medios de comunicación, el alcalde de Nueva York precisó que “los bomberos llegaron al lugar en menos de un minuto tras recibirse la primera llamada al 911″.
Un total de 250 bomberos y personal de emergencias médicas “trabajaron sin descanso durante toda la noche y la mañana, y siguen haciéndolo ahora, buscando supervivientes, rescatando a personas de entre los escombros y atendiendo a los heridos”, recalcó Mamdani.
PUBLICIDAD
El mandatario local expresó su gratitud de paso “a quienes acudieron desinteresadamente desde lejos, incluido el Cuerpo de Bomberos de New Rochelle, que prestó sus servicios de forma voluntaria durante toda la noche y acaba de regresar a casa esta mañana”.
Además, Mamdani no olvidó la tarea por parte de cientos de ciudadanos del común, y que “como siempre ocurre en momentos de tragedia”, dijo el alcalde, llevó a que la ciudad se uniera “para apoyar a quienes están pasando por esta difícil situación” llevando suministros a puntos de la Cruz Roja, tal y como sucedió en Colombia con el terremoto del lunes 10 de agosto.
PUBLICIDAD
Las labores de rescate no cesan en Brooklyn, tras colapso de edificio
Las autoridades investigan si las excavaciones realizadas en el terreno vecino contribuyeron al colapso.
La estructura cayó hacia el espacio abierto de la obra contigua, donde se habían llevado a cabo trabajos de demolición y construcción durante varios meses.
Según ABC 13, al momento del incidente había trabajadores excavando en el lote ubicado en el 2625 de Bedford Avenue.
Los investigadores analizan si los movimientos de tierra alteraron la estabilidad del suelo o afectaron los cimientos del inmueble.
Además, se está revisando si la obra contaba con las medidas de protección necesarias y si los sistemas para contener las paredes del terreno funcionaban correctamente.
PUBLICIDAD
El edificio tenía aproximadamente 96 años, con un comercio en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores.
De momento, no existe una conclusión oficial sobre la causa del colapso, y las hipótesis deberán contrastarse con los peritajes y los registros municipales.
El Departamento de Edificios de Nueva York debe determinar las condiciones de la construcción y de la excavación.
Los equipos de emergencia continuaban trabajando entre los escombros para descartar la presencia de más víctimas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD