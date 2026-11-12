Agentes del CTI fueron liberados por ELN: permanecieron cerca de 18 meses cautivos en Arauca

La guerrilla del ELN liberó a los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada en Arauca (Redes sociales)

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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó el jueves 12 de noviembre a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que permanecían secuestrados en Arauca desde mayo de 2025.

Los funcionarios fueron entregados en una misión humanitaria a una delegación con representantes de la Defensoría del Pueblo, la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia.

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La liberación puso fin a cerca de 18 meses de cautiverio para los investigadores, quienes habían sido secuestrados el 8 de mayo de 2025 en la zona rural de Arauca. El hecho ocurrió mientras cumplían labores judiciales y de protección en el trayecto entre Fortul y Arauquita.

La Defensoría del Pueblo informó que recibió a los dos integrantes del CTI junto con las demás entidades que participaron de la operación. La institución sostuvo que el regreso de los funcionarios permite que vuelvan a encontrarse con sus familias tras un extenso período de privación de la libertad.

Los dos agentes del CTI de la Fiscalía permanecen retenidos desde el 8 de mayo de 2025 - crédito Captura de Video Frente de Guerra Oriental ELN - VKVideo

La misión humanitaria recibió a los agentes del CTI en Arauca

La Defensoría del Pueblo informó: “En desarrollo de una misión humanitaria en Arauca, la Defensoría del Pueblo, junto con la Misión de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, recibió a los funcionarios del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, quienes permanecían secuestrados por el ELN desde mayo de 2025”.

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El organismo describió el desenlace como un alivio para los allegados de los investigadores. “Su liberación es un alivio que da la posibilidad de reencontrarse con sus familias después de un prolongado periodo de secuestro”, señaló.

La entidad recordó que había mantenido contactos previos con los familiares de los agentes. Según indicó, esos encuentros permitieron conocer “de primera mano la angustia y la incertidumbre que han vivido durante este tiempo”.

Para la Defensoría, el fin del cautiverio cerró una etapa de especial sufrimiento para los dos funcionarios y su entorno. Aun así, el organismo remarcó que la liberación no borra la gravedad de lo ocurrido ni convierte el secuestro en un mecanismo aceptable.

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Los dos servidores públicos permanecieron cerca de dieciocho meses en cautiverio antes del operativo humanitario (@mauriciomatri/X)

“Terminó esta etapa de sufrimiento extremo, pero reiteramos que esto no debería ocurrir”, manifestó la institución en su pronunciamiento sobre la entrega de los investigadores.

El organismo estatal extendió su reclamo más allá de este caso. “Exigimos la liberación de todas las personas secuestradas por el ELN y por todos los grupos armados”, afirmó.

También ratificó que continuará con la asistencia a quienes han padecido este delito y a sus círculos familiares. “Hoy reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento a las víctimas del secuestro y sus familias”, añadió la entidad.

La Defensoría había cuestionado el anuncio del ELN sobre un supuesto “juicio revolucionario” contra los dos agentes de la Fiscalía y otros dos integrantes de la Policía Nacional. En ese sentido, la institución sostuvo que ese procedimiento “carece de validez y legitimidad”. Su posición fue que ninguna estructura armada puede presentarse como autoridad judicial ni imponer sanciones.

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“Ningún grupo armado puede atribuirse facultades judiciales, imponer condenas ni utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo o negociación”, expresó la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo reclamó la liberación de la totalidad de personas secuestradas por las organizaciones armadas (@DefensoriaCol/X)

La Defensoría enfatizó que la entrega no debe ser presentada como un gesto discrecional del ELN. “Su liberación no constituye una concesión del grupo armado, sino el cumplimiento de una obligación que nunca debió ser desconocida”, indicó.

Juicio Revolucionario

EL Frente de Guerra Oriental del ELN habló sobre la libración de los agentes del CTI de la Fiscalía: “Cumplimos. Damos libertad a los procesados del CTI. El Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño del ELN, saluda al pueblo del oriente colombiano, al país, al mundo y a la vez informa que los agentes del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y Rodrigo Antonio López Estrada, en uso del código de procedimiento penal de los procesos condenatorios que aplica el ELN a funcionarios del Estado, considerando que por colaboración y buen comportamiento y dentro de los valores de justicia humanitaria y revolucionaria, acorde a nuestros principios y normas, contempla la rebaja de pena. Los agentes del CTI son acreedores a tal beneficio por los derechos mencionados”.

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