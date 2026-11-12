Colombia

Salario mínimo 2027: estas son las variables que tendrá en cuenta el gobierno de Abelardo de la Espriella para la negociación

La cartera laboral abrió una mesa interinstitucional para examinar precios, productividad, ocupación, informalidad y capacidad de compra antes de la negociación formal entre el Gobierno, los trabajadores y las empresas

La fórmula técnica prevé un alza salarial del 8% con base en una inflación del 6,8% y una productividad del 1,2% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El Ministerio del Trabajo de Colombia instaló una mesa interinstitucional para iniciar la preparación técnica del salario mínimo de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio del Trabajo inició la preparación de la concertación del salario mínimo de 2027 con una mesa interinstitucional que examinó inflación, productividad, empleo, informalidad y poder adquisitivo, variables que definirán el alcance de la futura negociación entre Gobierno, trabajadores y empresas. El encuentro no incluyó una cifra de aumento ni una propuesta oficial.

La reunión convocó a seis entidades estatales: los ministerios de Hacienda; Comercio, Industria y Turismo; y Agricultura y Desarrollo Rural; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE; el Departamento Nacional de Planeación, DNP; y el Departamento Administrativo de la Función Pública. La cartera laboral encabezó la jornada para articular a las autoridades económicas antes de la discusión formal.

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“Durante el encuentro, las entidades analizaron las principales variables que inciden en la definición del salario mínimo, entre ellas la inflación, la productividad, el empleo, la informalidad, el poder adquisitivo y las condiciones económicas de las empresas. La conversación también permitió abordar las particularidades del sector rural, las micro, pequeñas y medianas empresas y los efectos de los ajustes salariales sobre los costos de producción y los ingresos de las familias”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales mantendrá una agenda durante lo que resta del año en la que se tratarán asuntos de política laboral además de la definición del salario mínimo.

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El Gobierno prevé también reuniones con sectores productivos, organizaciones sindicales, academia y representantes de poblaciones con distintas modalidades de vinculación laboral.

Inflación, empleo y costos empresariales en la discusión

La desocupación en Colombia se ubicó en 8,8% en abril de 2026 y se mantuvo en el mismo nivel de un año antes, según el Dane - crédito Dane
Seis entidades del Gobierno nacional articularon datos de inflación, productividad y empleo antes de la negociación formal. (Dane)

El análisis incluyó el efecto que podría tener un ajuste salarial en los costos de producción de las empresas y en los ingresos de los hogares. También se revisaron las condiciones particulares del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas, dadas las diferencias dentro del mercado laboral colombiano.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad, afirmó que la intención es ampliar la participación en el proceso: “Desde el Ministerio del Trabajo estamos impulsando una concertación permanente, que escuche a más sectores y permita tomar decisiones con rigor técnico, teniendo en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano”.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales mantendrá una agenda de trabajo durante todo el año. (@MintrabajoCol/X)
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales mantendrá una agenda de trabajo durante todo el año. (@MintrabajoCol/X)

El Ejecutivo busca que la negociación contemple tanto los ingresos y las condiciones de los trabajadores como la capacidad de las compañías para asumir los costos laborales. La evolución de los precios, la productividad y la situación del empleo estarán entre los elementos considerados.

La viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero, planteó que la discusión debe incorporar la realidad de quienes trabajan en la informalidad y las oportunidades de acceso al empleo.

“Es fundamental comprender qué está pasando con la informalidad, los ingresos y las oportunidades de empleo, para que la discusión salarial responda a las realidades económicas y sociales del país”, sostuvo la funcionaria.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella durante la campaña

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radico el proyecto de ley ante el Congreso de la República el jueves 29 de octubre de 2026 - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella propuso en campaña que el Banco de la República asuma la fijación anual del salario mínimo. (Presidencia de la República)

Durante su campaña presidencial, Abelardo de la Espriella defendió que el salario mínimo continuara en aumento y planteó la búsqueda de fórmulas para elevar los ingresos de los trabajadores. En una entrevista publicada por Semana el 13 de enero de 2026, aseguró: “El aumento del ingreso de los colombianos siempre va a ser una prioridad en mi gobierno, porque eso mejora la calidad de vida de la gente”.

De la Espriella señaló que los incrementos debían estar respaldados por un crecimiento económico fuerte y sostenido. En esa conversación propuso que el Banco de la República asumiera la fijación anual del aumento para evitar decisiones que calificó como populistas.

El 15 de febrero de 2026, luego de la suspensión provisional del decreto que establecía un aumento de 23,7% para ese año, pidió conservar el incremento e indicó que había ordenado aplicarlo en sus empresas. “Lo que he dicho es que en un plan económico serio yo puedo encontrar un equilibrio para bajarle los impuestos a las empresas e incluso para subir el salario mínimo”, declaró.

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