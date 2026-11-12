Alfredo Saade afirmó que videollamada entre Gustavo Petro y Deicy Jiménez corresponde a una reunión virtual en la que ella supuestamente le estaría pidiendo dinero: “Ha permitido que se cuente”

El pastor Alfredo Saade aseguró que las imágenes corresponden a una comunicación privada anterior al gobierno (Colprensa/Europa Press/Redes sociales)

Guardar

El pastor Alfredo Saade, exjefe de despacho y exembajador de Colombia en Brasil, afirmó que el video divulgado de una supuesta videollamada entre Gustavo Petro y Deicy Jiménez corresponde a un contacto virtual ocurrido hace ocho años.

Según su versión, Jiménez le pedía dinero al entonces senador y no tuvo encuentros ni comunicaciones con él mientras trabajó para entidades estatales.

PUBLICIDAD

Saade publicó su mensaje en X y aseguró que el propio Petro autorizó que se hiciera pública esa explicación. “El expresidente Gustavo Petro muy amablemente ha permitido que se cuente lo siguiente”, escribió antes de referirse a la grabación que volvió a circular en redes sociales.

Alfredo Saade afirmó que el video divulgado de una supuesta videollamada entre Gustavo Petro y Deicy Jiménez corresponde a un contacto virtual ocurrido hace ocho años (@pastorsaade/X)

El exfuncionario sostuvo que la comunicación ocurrió antes de que Petro asumiera la Presidencia de Colombia. “El video difundido por la prensa al servicio de la mafia política corresponde a un encuentro virtual que tuvo lugar hace ocho años”, afirmó Saade.

En el mismo mensaje, señaló que Jiménez buscaba empleo durante ese período y que supuestamente solicitaba recursos al exmandatario. “La señora Deicy Jiménez estaba muy impaciente por encontrar trabajo, incluso le pedía dinero a Gustavo Petro de manera continua”, escribió.

PUBLICIDAD

Saade añadió que, durante los períodos en los que Jiménez tuvo contratos con instituciones públicas, no existió contacto con Petro.

“Mientras la modelo webcam trabajó con el Estado, jamás sostuvo comunicación o encuentro alguno con Gustavo Petro”, aseguró.

El exjefe de despacho atribuyó la difusión del material a una supuesta operación política contra Petro. En su publicación cuestionó a sectores de la prensa y de la oposición, a los que responsabilizó de intentar afectar la imagen del exmandatario y desviar la discusión pública.

También llamó a sus seguidores a concentrarse en el escenario electoral. Saade pidió evitar que la vida privada de Petro ocupe el centro del debate y planteó que los sectores que respaldan al exmandatario deben trabajar con la mirada puesta en los comicios regionales previstos para 2027.

PUBLICIDAD

Alfredo Saade atribuyó la difusión del material a una supuesta operación política contra Petro (@darcyquinnr/X)

Sus declaraciones se conocieron después de la publicación de una grabación en la que aparece una videollamada atribuida a Petro y Jiménez. El material forma parte de una controversia que incluye denuncias sobre presuntos contratos estatales y encuentros personales, acusaciones que el exmandatario ha rechazado.

La grabación mostró mensajes desde un perfil identificado como Andrés Maldonado Beltrán

El video divulgado el 9 de noviembre muestra a Gustavo Petro durante una comunicación por video con Deicy Jiménez. En la pantalla del teléfono de ella se observa, de forma paralela, un chat de Facebook con una cuenta identificada como Andrés Maldonado Beltrán.

PUBLICIDAD

Durante la llamada aparecen mensajes escritos desde ese perfil. Uno de ellos dice: “Estás linda”. En otro momento, el interlocutor le solicita a Jiménez que se pare frente a la cámara, petición que ella rechaza al responder que le da pena.

Al cierre del intercambio, la cuenta le escribe: “Chévere. Me hacía falta verte”. Jiménez responde: “Ahh qué lindo”. En los últimos segundos, Petro realiza gestos de despedida y envía besos hacia la cámara. Ese fragmento fue utilizado para crear un GIF que luego circuló en redes sociales.

El video comenzó con quien sería Gustavo Petro enviándole besos a Jiménez, quien le responde la misma manera (@darcyquinnr/X)

La difusión del video se sumó a las denuncias formuladas por Jiménez, quien ha dicho que mantuvo una relación sentimental con Petro. La mujer sostiene que esa cercanía derivó en contratos en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

PUBLICIDAD

Jiménez relaciona esas vinculaciones con presuntos favores sexuales. Petro ha negado las acusaciones y ha rechazado haber usado contratos públicos para obtener beneficios personales. Las afirmaciones de ambas partes hacen parte de las actuaciones que adelantan las autoridades.

También circularon capturas de chats atribuidos a Petro y a perfiles identificados como Altheais Monteluz, Mihail Bukharin, Michel Foucault y Penser Lesujet. Esos registros han sido citados como parte de la denuncia de Jiménez, aunque su origen y contenido deberán ser verificados dentro de las investigaciones.

Otro material divulgado corresponde a un diálogo atribuido a Petro y a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El intercambio habría ocurrido en diciembre de 2025 e incluiría una solicitud para “mantener” a Jiménez en un contrato del Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD