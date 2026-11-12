Colombia

Congreso se divide por la continuidad de Omar Bula Escobar en la Cancillería: “Justificó estudios que no realizó”

Los representantes Alejandro Murcia y Heiner Gaitán debatieron sobre los mensajes del funcionario contra dirigentes demócratas de Estados Unidos y sus posteriores disculpas

Heiner Gaitán cuestionó a Omar Bula por sus trinos y Alejandro Murcia respaldó su gestión diplomática - ( Prensa Abelardo de la Espriella - @HRAMurciaL/X - @HeinerGaitan/X)
Heiner Gaitán cuestionó a Omar Bula por sus trinos y Alejandro Murcia respaldó su gestión diplomática - ( Prensa Abelardo de la Espriella - @HRAMurciaL/X - @HeinerGaitan/X)
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La continuidad de Omar Bula al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores generó un cruce de posiciones entre los representantes Alejandro Murcia, del Centro Democrático, y Heiner Gaitán, del Pacto Histórico.

Ambos debatieron este jueves 12 de noviembre de 2026 en el programa 6AM W de Caracol Radio sobre las publicaciones del canciller contra dirigentes del Partido Demócrata de Estados Unidos y las disculpas que presentó posteriormente.

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Murcia defendió la permanencia del funcionario, mientras que Gaitán pidió su renuncia inmediata. La discusión tuvo lugar luego de que Bula ofreciera excusas por mensajes publicados antes de asumir la Cancillería, entre ellos algunos que contenían insultos dirigidos a figuras demócratas.

El representante del Centro Democrático admitió que los trinos fueron “desafortunados”, aunque sostuvo que ocurrieron cuando Bula no ejercía como ministro ni contemplaba regresar al país. Para Murcia, esos antecedentes no deben eclipsar la gestión del actual jefe de la diplomacia colombiana.

Omar Bula Escobar, canciller de Colombia - (Cancillería de Colombia)
Omar Bula Escobar, canciller de Colombia - (Cancillería de Colombia)

“Considero que es una persona de las más altas calidades profesionales e intelectuales”, afirmó el congresista, quien dijo haber sostenido reuniones con el canciller por su condición de representante de los colombianos en el exterior.

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Murcia defendió la gestión de Bula y pidió reconstruir puentes con Estados Unidos

Alejandro Murcia destacó la preparación académica del ministro, su manejo de varios idiomas y las tareas que, según dijo, ha desarrollado en la estructura de la Cancillería. “Creo que no nos deberíamos perder la oportunidad de tener un canciller de semejantes quilates en este momento en Colombia”, manifestó.

El legislador señaló que la carta de disculpas, sumada a la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Congreso, puede contribuir a superar las tensiones con sectores políticos estadounidenses. En ese sentido, ofreció su disposición para colaborar en el acercamiento con dirigentes demócratas y republicanos.

“Estoy a disposición tanto del Ministerio como del ministro para ayudar a trazar esos puentes con el Partido Demócrata”, expresó Murcia durante la entrevista. También consideró que la relación bilateral requiere una agenda de trabajo que abarque asuntos de interés para ambos países.

Ante la pregunta sobre si las múltiples publicaciones contra dirigentes demócratas podrían afectar el vínculo con Washington, el representante respondió que Bula conocía el alcance de sus mensajes. Sin embargo, insistió en que fueron divulgados antes de que asumiera responsabilidades diplomáticas.

Omar Bula y sus trinos reavivan el debate sobre la diplomacia de Colombia con Estados Unidos- (Cancillería de Colombia)
Omar Bula y sus trinos reavivan el debate sobre la diplomacia de Colombia con Estados Unidos- (Cancillería de Colombia)

Murcia comparó el caso con expresiones políticas de otros mandatarios latinoamericanos y aseguró que no considera conveniente un nuevo cambio de ministro. “La labor que está haciendo y la labor que va a hacer es muy buena y muy importante”, señaló.

Gaitán planteó tres motivos para que el canciller deje el cargo

La posición de Heiner Gaitán fue distinta. El representante del Pacto Histórico sostuvo que Omar Bula debe renunciar por tres razones: cuestionamientos sobre su hoja de vida, los denominados Acuerdos de Barranquilla y los mensajes contra dirigentes del Partido Demócrata.

Sobre el primer punto, Gaitán afirmó que el canciller habría presentado cursos de corta duración como si fueran especializaciones o maestrías.

“Omar Bula debe renunciar, su lugar como Canciller de Colombia es insostenible. Le mintió al país sobre su hoja de vida, justificó estudios que no realizó”, señaló Gaitán.

El congresista también cuestionó los Acuerdos de Barranquilla, que, según su versión, implicarían compromisos sobre minerales estratégicos con Estados Unidos sin participación del Congreso.

El legislador centró buena parte de su intervención en las consecuencias diplomáticas de los trinos. “Las relaciones con Estados Unidos son política de Estado”, dijo, y recordó que Colombia ha mantenido vínculos con gobiernos demócratas y republicanos durante las últimas tres décadas.

“Omar Bula debe renunciar”, el mensaje de Heiner Gaitán contra el canciller colombiano - (@HeinerGaitan/X)
“Omar Bula debe renunciar”, el mensaje de Heiner Gaitán contra el canciller colombiano - (@HeinerGaitan/X)

Para Gaitán, las expresiones de Bula contra líderes del Partido Demócrata dificultan la interlocución con un sector que, de acuerdo con su intervención, ganó mayor peso en el Congreso estadounidense tras las elecciones de la semana pasada.

“Lo que ha hecho el señor Bula es ofender, agraviar a los líderes demócratas”, afirmó. A su juicio, Colombia necesita un canciller que tenga capacidad para dialogar con las distintas fuerzas políticas de Estados Unidos, en especial ante asuntos como los aranceles.

El representante comparó la controversia con episodios previos de tensión entre Bogotá y Washington. Mencionó el papel de Luis Gilberto Murillo durante desacuerdos entre el gobierno del expresidente Gustavo Petro y sectores republicanos, y afirmó que la función de la Cancillería consiste en corregir fricciones entre Estados.

“El papel que debe tener un canciller es ayudar a arreglar y enmendar las relaciones entre los Estados”, indicó Gaitán. El congresista concluyó que Bula, por sus antecedentes políticos y sus publicaciones, no cuenta con las condiciones para encabezar esa tarea.

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