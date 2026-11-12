Colombia

Gobierno amplía ponentes de la ley de rescate fiscal para destrabar debate en el Congreso

La decisión se produjo tras una reunión con congresistas para discutir el déficit fiscal y las diferencias alrededor de medidas como un posible aumento del IVA

La incertidumbre sobre la reforma tributaria persiste ante la ausencia de una mayoría clara en el Congreso de la República - crédito Colprensa
La decisión se produjo tras una reunión con congresistas para discutir el déficit fiscal y las diferencias alrededor de medidas como un posible aumento del IVA - crédito Colprensa
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El Gobierno Nacional acordó ampliar el número de ponentes del proyecto de ley de rescate fiscal con el objetivo de destrabar su trámite en el Congreso, luego de una reunión entre el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y representantes de distintas bancadas. La decisión busca facilitar la discusión de una iniciativa que el Ejecutivo considera necesaria para enfrentar el déficit fiscal y el deterioro de las finanzas públicas.

Según información publicada por Blu Radio, uno de los principales puntos de discusión durante el encuentro fue el posible incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una medida que ha generado diferencias entre sectores políticos por sus efectos potenciales sobre los consumidores, los hogares y la actividad económica.

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La reunión incluyó a congresistas del Centro Democrático y otros sectores del oficialismo, en momentos en que el Gobierno intenta construir acuerdos alrededor del proyecto. La ampliación del grupo de ponentes pretende incorporar más voces al análisis de la iniciativa y facilitar la elaboración de una ponencia que pueda avanzar en las comisiones económicas.

Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, junto a Planeación Nacional, participarán en la discusión del articulado crédito Colprensa
Congreso de la República | crédito Colprensa

Gobierno insiste en urgencia de la reforma fiscal

El vicepresidente José Manuel Restrepo ha defendido públicamente la necesidad de aprobar la propuesta. Durante la Asamblea General de ANIF, realizada en el Club El Nogal de Bogotá, advirtió sobre las consecuencias que tendría para las finanzas públicas no adoptar medidas de ajuste.

“Si no hacemos nada, en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada dos pesos de impuestos y en 2035 va a ser cuatro de cada cinco pesos por no hacer nada”, afirmó Restrepo.

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El vicepresidente también sostuvo que la situación fiscal requiere decisiones de fondo y cuestionó la posibilidad de aplicar soluciones parciales. “Aquí no se admiten pañitos de agua tibia. Aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza. Aquí no se admite ser irresponsable frente a algo de esta dimensión”, agregó.

Restrepo defendió la posición del Gobierno encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella y aseguró que la administración está dispuesta a asumir el costo político de impulsar la iniciativa.

El Ejecutivo ha presentado la propuesta como una herramienta para corregir el déficit y evitar que una parte cada vez mayor de los ingresos tributarios tenga que destinarse al servicio de la deuda y otras obligaciones fiscales.

Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
Billetes de 50 mil pesos colombianos . (Imagen Ilustrativa Infobae)

IVA y trámite legislativo concentran las diferencias

El posible aumento del IVA se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la discusión. Distintos sectores políticos han expresado reparos frente al impacto que una modificación de este impuesto podría tener sobre el consumo y el costo de vida.

Por esa razón, la reunión entre el Gobierno y los congresistas buscó revisar alternativas y abrir espacio para ajustes que permitan construir un mayor respaldo político.

La ampliación del número de ponentes aparece como una de las primeras decisiones concretas derivadas de esos acercamientos. La medida permitirá que más congresistas participen directamente en la elaboración del informe que servirá de base para el debate.

El proyecto todavía deberá superar varias etapas dentro del Congreso antes de convertirse en ley. La construcción de acuerdos será determinante para definir si las medidas fiscales planteadas por el Gobierno se mantienen, se modifican o son eliminadas durante el trámite.

El debate también estará marcado por la discusión sobre el equilibrio entre la necesidad de aumentar ingresos y la preocupación de algunos sectores por el impacto de nuevos impuestos sobre hogares y empresas.

El Gobierno, por su parte, insiste en que el ajuste no puede aplazarse y que la situación de las finanzas públicas exige decisiones inmediatas. La ampliación del grupo de ponentes busca, precisamente, reducir las tensiones iniciales y abrir una negociación más amplia sobre el contenido de la ley de rescate fiscal.

Con este cambio, el Ejecutivo espera que la iniciativa avance y que el Congreso pueda entrar a discutir de fondo los componentes del proyecto, incluidos los ajustes tributarios, el manejo del déficit y las medidas orientadas a estabilizar las cuentas públicas.

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