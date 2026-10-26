Colombia

Mensaje de condolencias de Westcol por la muerte de Komanche desató críticas en redes sociales: “Hipócrita”

Durante una transmisión de septiembre, el paisa revisó capturas de pantalla y matizó sus señalamientos iniciales, después de afirmar que había recibido pruebas de varias denunciantes sobre presuntas conductas inapropiadas y acoso atribuidos al salvadoreño

Dos hombres jóvenes con gafas en un callejón de ladrillo: uno viste chaqueta de mezclilla y gorra celeste, y el otro lleva un chaleco negro con tachas.
Westcol genera todo tipo de reacciones por sus declaraciones tras la muerte de Komanche, streamer salvadoreño - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Westcol generó una ola de críticas en redes sociales tras publicar un mensaje de condolencias por la muerte de Komanche, el streamer salvadoreño hallado sin vida en Monterrey, México, a los 30 años.

La madrugada de este 26 de octubre, el creador de contenido colombiano escribió en su cuenta de X: “Descansa en paz Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares.. respeto”.

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El mensaje, que acumuló 1,9 millones de reproducciones en pocas horas, desató una reacción masiva entre los usuarios de la plataforma, quienes acusaron al colombiano de hipocresía por haber participado semanas antes en la exposición pública de acusaciones contra el salvadoreño.

Usuarios señalaron a Westcol por incitar al odio contra Komanche semanas antes

Komanche
Westcol reaccionó a la muerte del streamer salvadoreño Komanche y pidió respeto para su familia - crédito @WestCOL/X

Las respuestas al tuit del streamer colombiano no tardaron en convertirse en un hilo de reproches. El usuario @VladiTsLazaro respondió: “Después de toda la incitación al odio y difamación que esparciste en su contra. Hay gente que sí es hipócrita de verdad”, un comentario que cosechó más de 211.000 visualizaciones.

Otro usuario, identificado como @Ivn6sz6, apuntó en la misma dirección: “No seas cabrón, hace un mes lo estabas condenando (sin conocer su versión) y sales con esto”. La publicación superó las 133.000 impresiones.

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En un tono más directo, @jpmorealesl1 lo calificó como “un tóxico y un hipócrita”, y adjuntó una captura de pantalla de una búsqueda en YouTube con el historial de declaraciones de Westcol sobre el caso de la creadora de contenido FernandaVaal contra Komanche.

Otros comentarios fueron: “Jamás he conocido una persona tan hipócrita como vos, mal corazón, mala persona, lobo vestido de oveja “; “No seas cabrón, hace un mes lo estabas condenando (sin conocer su versión) y sales con esto”, entre otros.

Las acusaciones de septiembre que enfrentaron a ambos streamers

El streamer El Komanche habría sido encontrado sin vida en su casa de Monterrey. (Redes sociales/Captura de pantalla)
El streamer El Komanche habría sido encontrado sin vida en su casa de Monterrey. (Redes sociales/Captura de pantalla)

La tensión entre ambos creadores se originó en septiembre de 2026, cuando varias influencers, entre ellas Fernanda Vaal, señalaron públicamente a Komanche por presuntas conductas inapropiadas y acoso.

Westcol intervino con una publicación en X el 26 de ese mes en la que aseguró haber recibido pruebas de las denunciantes: “Varias streamers de verdad tienen pruebas y cosas muy fuertes, algunas me han escrito mostrándome todo tipo de cosas muy fuertes. Mi consejo es que busquen ayuda real fuera del internet y denuncien en fiscalía”, escribió.

Fernanda Vaal reposteó el mensaje y añadió: “No tengan miedo”. La publicación dividió a la comunidad y provocó que usuarios que defendían al salvadoreño confrontaran al colombiano, quien les respondió que “el iceberg era más grande”.

Komanche - Acoso
El paisa habría reaccionado a la polémica del 'streamer' sobre declaraciones de acoso - crédito @fernandavaal_/X

Komanche se defendió con capturas de pantalla de las conversaciones. Ese mismo día, Westcol realizó una transmisión en vivo para matizar su postura. En el directo reconoció que, tras revisar los mensajes entre FernandaVaal y Komanche, consideraba que existía consentimiento: “Yo vi las screenshots, yo realmente lo ignoré porque yo dije: al final hay consentimiento en esas screenshots”, declaró durante la emisión.

Sin embargo, para quienes ahora recriminan al colombiano, esa rectificación llegó tarde. “Que rectificara no exime su culpa. En un inicio fue juez y verdugo sin conocer la otra parte. Por más que rectifique después, el daño ya estaba hecho”, escribió uno de los comentarios con mayor repercusión.

El representante de Komanche apuntó contra el acoso digital

Carlos Mauricio Gómez, nombre real de Komanche, fue encontrado sin vida en su domicilio de Monterrey el domingo 25 de octubre. Su representante, Byron Reyes, confirmó el fallecimiento tras comunicarse con la familia y publicó un mensaje en el que señaló: “El bullying a cualquier escala no es un juego”.

Las autoridades locales informaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque las causas oficiales de la muerte aún no han sido determinadas.

El 19 de octubre, una semana antes del hallazgo, Komanche había escrito en X: “Los días simplemente no mejoran”.

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