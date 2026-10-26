Yaya Muñoz se refirió a la petición de Alexa Torrex de hacer pruebas antidopaje en ‘Stream Fighters 5’ y reveló si entrenaría con Andrea Valdiri

La presentadora abordó temas que incluyeron un posible entrenamiento con Andrea Valdiri, o la petición de Alexa Torrex de que se hicieran pruebas antidopaje - crédito @dahianlorena/Instagram

Guardar

A menos de tres semanas de subirse al ring en Stream Fighters 5, Yaya Muñoz realizó una dinámica de preguntas y respuesta en sus historias de Instagram para hablar sobre su preparación, su estado físico, y las polémicas que rodean la pelea doble que protagonizará junto a Beba contra Alexa Torrex y Karola Alcendra el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La creadora de contenido que participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, respondió a sus seguidores con humor y determinación. El combate en el que participará la tolimense fue presentado por la organización como la primera pelea en formato de duplas en la historia de Stream Fighters y reúne a cuatro mujeres que arrastran diferencias previas que buscarán resolver sobre el cuadrilátero.

PUBLICIDAD

Yaya se pesó en vivo y mostró cuánto le falta para dar el peso

Yaya Muñoz registró 65,4 kilos en una transmisión en vivo y debe alcanzar los 63 kilos para la pelea - crédito @dahianlorena/Instagram

Una de las preguntas más repetidas fue sobre sus medidas y su peso actual. Yaya no solo respondió con datos —mide 1,75 metros, pesaba 68 kilos y debe llegar a 63 para el día de la pelea—, sino que decidió pesarse en vivo frente a sus seguidores.

“Acabo de llegar a casa. Los voy a complacer con esta pregunta que tanto me están haciendo. Vamos a pesarnos, vamos a pesarnos. Ustedes serán testigos de esto”, dijo mientras se quitaba los zapatos antes de subirse a la balanza.

“Estamos en 65,4 y tengo que estar en 63 kilos para el día de la pelea. Es decir, nos faltan dos kilitos y medio. Y queda casi, no sé, 15, 20 días. No, ya cumplimos la meta. No hay excusas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Un sparring le dejó un golpe en el ojo, pero asegura que lo importante es “que vea”

Cuando le preguntaron cómo seguía de una lesión en el ojo, la influenciadora colombiana restó importancia al asunto y reveló que un nuevo golpe se sumó al anterior durante un entrenamiento reciente.

“Ahora resulta que ya no es el ojito. El ojito ya es mucho mejor. Hoy me tocó sparring y ahora me reventaron”, afirmó mientras mostraba su labio. “Gajes del oficio. ¿Qué más se hace? Disfrutar. Aquí lo importante no es que me peguen, sino que vea. Estoy dispuesta”, afirmó.

La lesión original fue visible días antes, cuando la propia Yaya mostró las marcas del golpe a través del espacio digital Tamo En Vivo.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de si le daba miedo pelear, Yaya respondió por escrito con un mensaje que reflejó su mentalidad de cara al evento: “¿Qué sería de la vida si no sintiéramos miedo? El miedo también hace parte del proceso, pero qué rico es hacer las cosas aun sintiéndolo. Cada día tengo más ganas de que llegue ese día”.

La contrincante con la que más le gustaría pelear

Aunque reconoció sentir miedo de subirse al ring, Yaya Muñoz compartió una reflexión sobre cómo el mismo sentimiento la impulsa a superarse - crédito @dahianlorena/Instagram

La pregunta despertó una respuesta por parte de Yaya que avivó la expectativa de los fanáticos.

“La verdad, con las tres. Ustedes saben que tengo tres contrincantes, pero pues hay una con la que tengo ganitas de aplicar todas las técnicas y todo lo que he aprendido. Y que ustedes también, obviamente, me han enviado muchos mensajes de que por favor le calle la... Entonces, bueno, hay unita que me inspira un poco más, que me da mucha más adrenalina. Vamos a ver qué pasa esa noche. Yo sé que voy a recibir puñitos, pero pues también van a recibir”, aseguró entre risas, sin revelar de quién se trataba aunque todo apunta a que se trataría de Karol Alcendra.

PUBLICIDAD

¿Hará ‘sparring’ con Andrea Valdiri?

El entrenamiento se realizó en Medellín y ambas creadoras de contenido acabaron golpeadas, especialmente la cucuteña - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Otro de los pedidos recurrentes de sus seguidores fue ver una sesión de sparring con Andrea Valdiri, otra de las figuras confirmadas en Stream Fighters 5. Ante esto, Yaya contó que el entrenamiento conjunto casi se da.

“Si ustedes supieran que este sparring iba el día de ayer. No se dio y tampoco les había contado porque yo quería que fuera sorpresa para ustedes. No se dio por unos temitas ahí, pero está la posibilidad de que se dé muy pronto. Yo sé que es un sparring que ustedes quieren ver”, declaró.

La barranquillera, que se prepara para enfrentar a La Divaza en otra de las peleas de la velada, sí concretó días atrás un sparring en Medellín con Alexa Torrex que terminó con sangre en la nariz de la cucuteña. “Ayer estuve con Alexa, la conocí, hermosa, muy valiente. Me pegó dos derechazos espectaculares”, relató Valdiri en sus historias, aunque reconoció haber detenido la sesión al notar que Torrex tenía una lesión previa en la nariz.

PUBLICIDAD

Durante la fiesta de disfraces organizada por WestCol para el lanzamiento de la W Sound 10, la propia Yaya también exhibió los cambios físicos que le dejó la preparación. Cuando el streamer le preguntó si su cuerpo había cambiado mucho por el entrenamiento, la tolimense no dudó en mostrar los bíceps que desarrolló tras semanas de rutina de boxeo, ante la sorpresa de los presentes.

La presentadora dejó sorprendidos a WestCol y Andrea Valdiri al mostrar los biceps que desarrolló tras semanas de entrenamiento - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Yaya respondió a las acusaciones de doping de Alexa Torrex, y lanzó un mensaje a sus rivales

WestCol confirmó la realización de controles antidopaje para los competidores ante acusaciones públicas sobre el uso de sustancias por parte de Alexa Torrex. Andrea Valdiri aseguró estar dispuesta a pasar por el procedimiento - crédito @dahianlorena/Instagram

La pregunta más tensa giró en torno a unas denuncias públicas hechas por Valentino Lázaro y Alexa Torrex sobre un supuesto uso de sustancias entre los participantes. La respuesta de Yaya fue directa.

“He estado tan concentrada en lo mío, en enfocarme, en visualizarme esa noche, que no le he parado muchas bolas al tema y tampoco es que me importe. Pero si quieren hacer prueba de doping, yo estoy lista pa’ cuando quieran”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Acto seguido, lanzó un comentario que pareció apuntar a la preparación de sus rivales: “Se pueden hacer lo que quieran e inyectarse todo lo que quieran, pero si no hay disciplina deportiva, no van a lograr objetivos. Si empezaron en menos de un mes, es muy difícil que de verdad logren coger un hábito deportivo, por más de que se hagan lo que se hagan”.

También mencionó que WestCol confirmó la realización de pruebas antidoping en el evento: “Por ese lado todos pueden estar tranquilos. La preocupación es pa’ quien lo esté haciendo”, sentenció.

Stream Fighters 5 se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con apertura de puertas desde las 6:00 p. m.. Será la última edición del evento, según anticipó su organizador, WestCol, en el lanzamiento.

PUBLICIDAD