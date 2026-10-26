Colombia

Video | Martín Elías Jr. cayó del escenario durante un concierto en medio de la lluvia: así reaccionó el cantante

Una seguidora sujetó al cantante vallenato mientras intentaba subir a la tarima y terminó por empujarlo hacia el público durante su presentación en Barrancabermeja

Una fanática derribó al cantante cuando intentaba acercarse a él, y pese a que el público exigía que la sacaran del concierto, el cantante se repuso con serenidad del percance - crédito @martineliasjr/Instagram

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Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante vallenato Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz, sufrió una fuerte caída de la tarima durante un reciente concierto en Barrancabermeja, luego de que una seguidora lo sujetara mientras intentaba acercarse a él.

El incidente quedó registrado en video y generó preocupación entre sus seguidores, que de inmediato preguntaron por el estado de salud del artista.

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Las imágenes del momento, que circularon de manera masiva en redes sociales, muestran cómo la mujer intenta subir al escenario pese a las medidas de seguridad del evento. Durante el forcejeo, alcanza a sujetar la camiseta del cantante y termina por empujarlo accidentalmente hacia el público, lo que provoca que caiga sobre la multitud presente en primera fila.

Martín Elías Jr. sufrió una caída de la tarima durante su concierto en Barrancabermeja, que estuvo pasado por lluvia - crédito @martineliasjr/Instagram
Tras la caída, el artista se levantó de inmediato y alzó los brazos para confirmar que no presentaba lesiones de gravedad - crédito @martineliasjr/Instagram

El episodio generó un momento de tensión entre los asistentes, varios de los cuales reaccionaron con molestia contra la seguidora y, según se escucha en el registro del incidente, pidieron que fuera retirada del lugar.

A pesar de la caída, Martín Elías Jr. se levantó con rapidez y alzó los brazos para tranquilizar al público, con lo que dejó en claro que no había sufrido ninguna lesión de gravedad.

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El intérprete de Mi ex recibió ayuda de su equipo de trabajo para reincorporarse y regresó al escenario principal entre aplausos y muestras de cariño de los asistentes. Una vez allí, tomó el micrófono e invitó al público a retomar la fiesta, pese a la fuerte lluvia que caía durante la presentación. “¡Y todo el mundo arriba!”, expresó para animar a los asistentes a no detener el espectáculo.

El propio artista compartió el video en su cuenta de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, y acompañó la publicación con un mensaje en tono de humor: “Jajaja, después de caer toca seguir la locura. Siempre con una sonrisa pa’ mi gente. ¿Cómo la vieron?”.

El propio Martín Elías Jr. difundió el video del suceso en sus redes sociales, tomándose la situación con humor - crédito @martineliasjr/Instagram
El propio Martín Elías Jr. difundió el video del suceso en sus redes sociales, tomándose la situación con humor - crédito @martineliasjr/Instagram

La publicación generó comentarios en los que los seguidores destacaron su actitud serena tras el incidente. “Solo a él, al papá y al abuelo les sale así, natural”, escribió uno de los usuarios, mientras otro resaltó, haciendo alusión a la dinastía Díaz: “No gritó, no se embolató, no salió con grosería, no dejó el concierto tirado, lo que más hace a un artista es la nobleza... Y este lo tiene en los genes”.

El bus de su agrupación estuvo involucrado en un choque fatal en Barbosa

Martín Elías Jr. lamentó la muerte de las dos personas que fallecieron en el choque entre la motocicleta y el bus - crédito Redes sociales
Martín Elías Jr. lamentó la muerte de las dos personas que fallecieron en el choque entre la motocicleta y el bus - crédito Redes sociales

El incidente en Barrancabermeja no es el primer episodio que rodea a la agrupación de Martín Elías Jr. en los últimos meses. El pasado 13 de septiembre, el bus que transportaba a sus músicos se vio involucrado en un choque en Barbosa, Santander, que dejó dos personas fallecidas.

El vehículo regresaba de una presentación realizada la noche anterior en Chiquinquirá, Boyacá, cuando una motocicleta impactó contra el autobús cerca de las 3:00 a. m., en un tramo de la vía nacional que comunica a Puente Nacional con San Gil. Las víctimas, identificadas como Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel Chamarro Ayala, de 26 y 27 años respectivamente, murieron a raíz del impacto.

De acuerdo con el capitán José Javier Caballero, encargado de la Seccional de Tránsito de Santander de la Policía, “el peritaje indicó que se trató de una imprudencia de la motocicleta, que fue la que invadió el carril”. También se manejó la hipótesis de que los ocupantes de la moto participaban en presuntas carreras clandestinas, aunque las autoridades no confirmaron esa versión.

El propio Martín Elías Jr. se pronunció sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales, agradeciendo a quienes se preocuparon por él y “se tomaron el tiempo de estar pendientes”. Aclaró que no viajaba en el bus accidentado y confirmó que los demás integrantes de su agrupación se encontraban fuera de peligro. “Gracias a Dios estoy bien porque no íbamos en el bus, toda mi agrupación también está bien sin ningún tipo de daño”, escribió el artista.

El cantante también se refirió a las dos personas fallecidas y lamentó lo sucedido: “Lamentamos la muerte de esas 2 personas, que Dios los tenga en la gloria, esto es una situación que nadie desea”, expresó, y agregó: “Dios siempre nos acompaña y en esta profesión estamos expuestos a todo tipo de riesgos, por eso oren siempre por nosotros”.

El intérprete señaló además que este tipo de situaciones forman parte de los riesgos que enfrentan los artistas que se desplazan constantemente por el país: “Estamos conscientes de todos los riesgos que tomamos al viajar por Colombia, pero todo eso vale la pena cuando vemos sonreír a nuestros seguidores”, manifestó.

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