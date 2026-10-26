Colombia

Coronel (r) Alfonso Plazas Vega, vinculado en la toma del Palacio de Justicia, será el nuevo embajador de Colombia en Perú: reemplazará a su esposa Thania Vega

La Cancillería de Lima ya había otorgado el beneplácito a la primera postulante, pero recibió la comunicación de que el exmilitar será propuesto para la misión colombiana en ese país

- crédito Diego Pineda/Colprensa
El presidente Abelardo de la Espriella determinó que el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega ocupe la representación diplomática en Perú en lugar de su esposa. (Diego Pineda/Colprensa)
Guardar

En medio de la conformación del equipo diplomático del Gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, se produjo una polémica por el relevo del representante nacional en Perú.

Inicialmente se tenía previsto que Thania Vega fuera la persona designada para asumir la misión en Lima. El Ejecutivo de la presidenta Keiko Fujimori le concedió el plácet (beneplácito) y quedaban pendientes los trámites internos de Colombia, la posesión y el traslado de la entonces embajadora designada a la capital peruana.

PUBLICIDAD

No obstante, se conoció que desde Colombia habían comunicado que el cargo pasaría a manos de su esposo, el coronel retirado del Ejército Nacional Luis Alfonso Plazas Vega.

Alfonso Plazas Vega y Thania Vega - crédito Archivo Colprensa
Alfonso Plazas Vega y Thania Vega - crédito Archivo Colprensa

El cambio lo reveló la periodista Clara Elvira Ospina, directora de Epicentro y exdirectiva de noticias de América TV, quien señaló que este movimiento causó sorpresa en Torre Tagle (sede de la Cancillería de Perú).

De acuerdo con su versión al programa Reporte Coronell de Caracol Radio, una fuente de la Cancillería peruana le expresó que no tenían precedente de una sustitución repentina después de otorgar el visto bueno al representante propuesto.

PUBLICIDAD

“Lo que me dijo una fuente fue: ‘Mira, algo tiene que estar pasando en Colombia porque nunca nos había ocurrido que se hiciera un cambio súbito’”, dijo la comunicadora al citado medio de comunicación.

Ospina dijo que a las autoridades peruanas se les indicó que el exmilitar colombiano era considerado un “héroe de la patria” y que por esa razón se buscaba su nombramiento. Según la periodista, el nuevo beneplácito se encontraba en trámite y no tendría ningún inconveniente para su aprobación.

Palacio de Torre Tagle. Cancillería emite comunicado sobre el ataque de Irán contra Israel. (Foto: Andina)
Cancillería emite comunicado sobre el ataque de Irán contra Israel. (Foto: Andina)

Sin embargo, aseguró que al interior del ministerio peruano advierten que el nombramiento de Plazas Vega podría estar en riesgo debido a que no cuenta con experiencia en relaciones internacionales. “(En el gobierno de Keiko Fujimori) están muy impresionados por ese cambio, por un elemento adicional que ustedes conocen, y es que el señor Plazas Vega tiene 82 años y no ha tenido trayectoria diplomática”, indicó.

El giro ocurre en una etapa de recomposición del vínculo bilateral, que atravesó tensiones durante el gobierno de Gustavo Petro por las diferencias frente a la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. La misión diplomática en Lima no tenía titular desde la salida de María Claudia Mosquera Jaramillo, quien ocupó el cargo durante la administración de Iván Duque.

Entre los asuntos que deberá atender la embajada figuran la seguridad en la frontera, en particular en el área de Putumayo, y la eventual reactivación de la Alianza del Pacífico.

Un jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida evalúa la responsabilidad civil de Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte de Carlos Horacio Urán tras la retoma del Palacio de Justicia - crédito Colprensa
Un jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida evalúa la responsabilidad civil de Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte de Carlos Horacio Urán tras la retoma del Palacio de Justicia - crédito Colprensa

Plazas Vega ha enfrentado procesos por hechos de la retoma del Palacio de Justicia

El nombramiento vuelve a poner el foco sobre los procesos judiciales que han rodeado a Plazas Vega por su actuación durante la retoma militar del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, después de que el entonces grupo guerrillero M-19 ocupara el edificio. El entonces coronel comandaba la Escuela de Caballería y lideró parte de la operación.

En 2007 fue capturado dentro de una investigación por las desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio. Un juzgado lo condenó en 2010 a 30 años de prisión por desaparición forzada y el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión en 2012, limitada a los casos de la guerrillera Irma Franco y del administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera.

La Corte Suprema de Justicia lo absolvió el 16 de diciembre de 2015, al concluir que no existían pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal por esas desapariciones. La decisión ordenó su libertad, después de que permaneciera privado de la libertad durante casi ocho años.

Toma del Palacio de Justicia
Este fue el momento en que el Ejército se disponía a ingresar al Palacio de Justicia usando carro-tanques en la entrada principal - crédito Colprensa

Sin embargo, el exoficial enfrentó un nuevo litigio en Estados Unidos. En febrero de 2022, la viuda y las tres hijas del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán presentaron una demanda civil en Miami (Estados Unidos), bajo una ley federal que permite reclamar por tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas fuera de ese país.

La demanda sostenía que Urán salió con vida del Palacio, quedó bajo control militar y posteriormente fue torturado y asesinado. La defensa de Plazas Vega negó que existieran pruebas directas que lo vincularan con esos hechos. El proceso no era penal y buscaba determinar una eventual responsabilidad civil y económica.

El 17 de septiembre de 2026, un jurado federal de Miami declaró a Plazas Vega no responsable en ese litigio civil. El veredicto cerró la demanda presentada por la familia de Urán en Estados Unidos, aunque se trató de un caso distinto de la absolución penal dictada en Colombia en 2015.

Antes del juicio en Miami, De la Espriella había pedido a la Cancillería evaluar el acompañamiento que el Estado podía brindar al coronel retirado y lo calificó como “héroe de la patria”. El nombramiento diplomático deberá completar los procedimientos formales ante las autoridades de Perú para que Plazas Vega pueda asumir la representación colombiana en Lima.

Temas Relacionados

Alfonso Plazas VegaThania VegaEmbajada de Colombia en PerúAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mensaje de condolencias de Westcol por la muerte de Komanche desató críticas en redes sociales: “Hipócrita”

Durante una transmisión de septiembre, el paisa revisó capturas de pantalla y matizó sus señalamientos iniciales, después de afirmar que había recibido pruebas de varias denunciantes sobre presuntas conductas inapropiadas y acoso atribuidos al salvadoreño

Mensaje de condolencias de Westcol por la muerte de Komanche desató críticas en redes sociales: “Hipócrita”

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

En el estadio El Campín de Bogotá, Leones y Leopardos se enfrentarán y el ganador tendrá un pie en los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Presunto sicario que habría atacado al administrador de un restaurante fue golpeado por la comunidad en Barranquilla: le partieron una silla en la cabeza

El comerciante fue llevado a un centro asistencial, mientras las autoridades buscan establecer si existían amenazas previas y revisar posibles registros de cámaras de seguridad en el sector

Presunto sicario que habría atacado al administrador de un restaurante fue golpeado por la comunidad en Barranquilla: le partieron una silla en la cabeza

Tren de la sabana que transportaba estudiantes universitarios chocó contra un vehículo particular en la salida de Bogotá: este es el reporte de las autoridades

Por el momento no se registran heridos, según el primer reporte de las autoridades

Tren de la sabana que transportaba estudiantes universitarios chocó contra un vehículo particular en la salida de Bogotá: este es el reporte de las autoridades

Andrea Petro siguió defendiendo a su padre Gustavo Petro y pidió investigar las polémicas contrataciones en el Dapre: “Está completamente orquestado”

La empresaria desmintió las versiones de Deicy Jiménez sobre supuestos beneficios íntimos a cambio de cargos públicos, asegurando que existe una campaña orquestada para afectar la trayectoria del líder político en futuros comicios

Andrea Petro siguió defendiendo a su padre Gustavo Petro y pidió investigar las polémicas contrataciones en el Dapre: “Está completamente orquestado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Mensaje de condolencias de Westcol por la muerte de Komanche desató críticas en redes sociales: “Hipócrita”

Mensaje de condolencias de Westcol por la muerte de Komanche desató críticas en redes sociales: “Hipócrita”

Jorge Barón reveló que vio a la Virgen tras morir por unos segundos en una clínica de Bogotá: “Me dijo que yo debía regresar”

Flavia Dos Santos celebró la reelección del presidente Lula da Silva: “Brasil es nuestro”

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

Yaya Muñoz se refirió a la petición de Alexa Torrex de hacer pruebas antidopaje en ‘Stream Fighters 5’ y reveló si entrenaría con Andrea Valdiri

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz es el único colombiano nominado al premio que se entrega al mejor jugador del mundo en la temporada

Barristas de Once Caldas habrían suplantado a las autoridades: pidieron cédulas y verificaron prendas en el clásico contra el Pereira

Camilo Zúñiga reveló el momento en el que lo buscó Boca Juniors, Millonarios e Independiente Medellín: también se refirió a su segundo ciclo en Atlético Nacional

Luis Javier Suárez completa 10 partidos seguidos marcando con Sporting CP, pero su gol no evitó la derrota ante Académico Viseu