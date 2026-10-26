Nairo Quintana se refirió a la continuidad de Egan Bernal en el ciclismo profesional: “Ha estado ahí luchando un poco”

El ciclista colombiano Nairo Quintana habló con Infobae Colombia sobre la situación deportiva y la recuperación de Egan Bernal tras su accidente. Quintana expone su perspectiva sobre los desafíos de retomar el nivel de competencia y el futuro de su compatriota en el ciclismo profesional - crédito Infobae Colombia

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Nairo Quintana reconoció que no ha conversado directamente con Egan Bernal sobre los rumores de retiro que rodearon al ciclista bogotano en las últimas semanas. El pentacampeón colombiano habló sobre la situación de su compatriota en declaraciones a Infobae Colombia, luego de que Bernal confirmara su continuidad en el pelotón para la temporada 2027 mediante un comunicado publicado en Instagram.

“No, no, no hemos hablado nada”, afirmó Quintana al ser consultado sobre si existió algún intercambio con Bernal tras el revuelo generado por las versiones de un posible retiro. El ciclista boyacense explicó que el campeón del Tour de Francia 2019 atraviesa un momento de dificultad deportiva.

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Quintana detalló que Bernal “ha estado ahí luchando un poco” para recuperar su nivel tras la caída que sufrió, aunque no precisó la conversación como un consejo directo sobre su futuro. En cambio, reveló el contenido de un mensaje distinto que sí le transmitió.

Egan Bernal y Nairo Quintana compartieron en la Ruta Harold Tejada, terminando la temporada 2026 - crédito Egan Bernal

“Lo que hemos tratado de hablar es, y le digo: verdaderamente estar montando en bicicleta competitivo es una gran ganancia, pero claramente que nosotros estamos hechos para ganar y nos gusta ganar”, relató Quintana. La frase resume la mentalidad competitiva que el corredor boyacense buscó inculcar a su compañero de selección.

Con esa reflexión, Quintana distinguió entre el valor de simplemente competir y la ambición de victoria que, según él, caracteriza a ambos ciclistas. El comentario llega en un contexto donde Bernal había cerrado su propia temporada 2026 tras el Tour de Francia, según explicó el propio corredor en su comunicado.

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Las rachas bajas en el ciclismo de élite

Nairo Quintana compartió con aficionados y figuras del ciclismo durante el Gran Fondo Nairo Fest 2026, celebrado en Cartagena -crédito @dumek_turbay/X

El excampeón del Giro de Italia 2014 reflexionó sobre la dificultad de atravesar períodos de bajo rendimiento en el ciclismo profesional. “Es difícil cuando entras en periodos así”, señaló Quintana, en referencia a las etapas donde los resultados no acompañan la exigencia del deporte de élite.

Pese a ese diagnóstico, Quintana se mostró confiado en la capacidad de Bernal para revertir la situación. Atribuyó esa confianza al trabajo y la calidad que, según él, distinguen al corredor bogotano desde sus inicios en el ciclismo profesional.

“Seguramente con el trabajo y la calidad que tiene saldrá adelante como muchas veces lo ha hecho”, sostuvo el ciclista. La afirmación se apoya en la trayectoria previa de Bernal, quien se consagró campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021.

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La proyección de Quintana sobre el futuro de Egan Bernal

Quintana cerró sus declaraciones con una proyección sobre la continuidad de su compatriota en el pelotón internacional. “Yo creo que vamos a tener a Egan para un buen rato más”, expresó el corredor boyacense.

La afirmación de Quintana se produce días después de que Bernal, de manera directa, descartara un retiro inmediato. El ciclista bogotano confirmó en su comunicado del 8 de octubre que mantiene contrato con su equipo hasta finales de 2029 y que su intención, por ahora, es iniciar la temporada 2027.

Bernal había explicado en ese mismo mensaje que decidió terminar su temporada 2026 después del Tour de Francia porque necesitaba “un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad”.

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El ciclista colombiano aclaró su situación competitiva a través de Instagram tras la difusión de versiones sobre un retiro definitivo - crédito @eganbernal/Instagram

El colombiano también adelantó que su continuidad en el ciclismo dependerá de mantener la motivación y la capacidad física para competir al nivel de la élite mundial: : “Este deporte no se trata solamente de resultados, victorias o sacrificios. También se trata de disfrutar el camino y de encontrar la motivación para seguir haciendo lo que uno ama”.

El ciclista puso una condición para prolongar su actividad: mantener la certeza de que puede competir al nivel que exige el ciclismo de élite. Para el corredor, la continuidad debe estar respaldada por motivación, capacidad física, fortaleza mental y ambición competitiva.

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“Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”,