Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga siguen poniéndose al día en el calendario de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026. El encuentro entre el quinto y sexto en la tabla de posiciones puede terminar con uno de los dos con gran parte del objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales cumplida.

El partido está programado para jugarse a las 8:05 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín y aquí podrá seguir todas las novedades del partido