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Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

En el estadio El Campín de Bogotá, Leones y Leopardos se enfrentarán y el ganador tendrá un pie en los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

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Bucaramanga recibirá a Santa Fe en el estadio Americo Montanini. Ambos equipos buscarán mantenerse en la pelea por llegar a los playoffs - crédito Colprensa
Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga siguen poniéndose al día en el calendario de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026. El encuentro entre el quinto y sexto en la tabla de posiciones puede terminar con uno de los dos con gran parte del objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales cumplida.

El partido está programado para jugarse a las 8:05 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín y aquí podrá seguir todas las novedades del partido

11:44 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - Fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia.
  • Fecha y hora: lunes 26 de octubre- 8:05 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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