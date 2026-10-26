Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026. El encuentro entre el quinto y sexto en la tabla de posiciones puede terminar con uno de los dos con gran parte del objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales cumplida.
El partido está programado para jugarse a las 8:05 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín y aquí podrá seguir todas las novedades del partido
11:44 hsHoy
Ficha del partido
- Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - Fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia.
- Fecha y hora: lunes 26 de octubre- 8:05 p. m. hora colombiana.
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.