Jorge Barón reveló que vio a la Virgen tras morir por unos segundos en una clínica de Bogotá: “Me dijo que yo debía regresar”

El presentador contó la historia durante una entrevista en la que contó algunas anécdotas de su carrera - crédito Hola Gente Col/YouTube

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Una reacción alérgica a la anestesia durante una intervención en la Clínica Marly de Bogotá dejó al presentador Jorge Barón sin signos vitales por varios segundos, un episodio que, según ha relatado en distintas ocasiones, le permitió vivir una experiencia cercana a la muerte que cambió el rumbo de su carrera y su relación con las comunidades colombianas.

El conductor de El Show de las Estrellas recordó los hechos en una entrevista reciente en el programa Bravíssimo así como en el pódcast Hola, Gente, donde explicó que todo comenzó con un problema de salud que lo llevó a buscar atención médica en Estados Unidos.

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A su regreso a Colombia, acudió a la clínica mencionada inicialmente para someterse a una punción hepática, procedimiento durante el cual su cuerpo rechazó el fármaco.

“Me llevaron, pues, a la sala de cirugía, me pusieron la anestesia, etcétera, y resulté alérgico a la anestesia en ese momento”, recordó el comunicador en la conversación.

“Estoy vivo y no pienso retirarme”, declaró el presentador, quien enfrenta una afección ocular y continúa con la producción de El show de las estrellas - crédito @jorgebarontv/ Instagram

El equipo médico confirmó que perdió los signos vitales por varios segundos

La complicación desencadenó un cuadro crítico. Según la información que los profesionales de la clínica le transmitieron tanto a él como a su esposa y a su madre, el presentador permaneció clínicamente muerto durante un breve lapso. “Dicen las autoridades de la clínica que yo morí por unos segundos”, agregó a su relato.

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El empresario televisivo ha sostenido en sus apariciones públicas que, mientras se encontraba inconsciente, tuvo una vivencia que describe como plenamente consciente. Relató haber sentido un desplazamiento a través de un túnel y haber identificado una figura que asoció con la Virgen.

“Yo sí sentí pues todo ese tema del túnel y todas esas cosas y vi a la Virgen”, expresó.

Barón asegura que una voz le indicó que debía volver para cumplir una misión

Jorge Barón confesó que durante el breve tiempo que fue declarado clínicamente muerto vio a la Virgen María - crédito redes sociales

El presentador añadió que durante ese trance percibió un mensaje que le ordenaba retornar. “Sí, la Luz me habló. Me dijo que yo tenía que regresar, porque tenía una misión en la Tierra”, detalló.

Esa experiencia, según su propio testimonio, lo impulsó a reorientar sus prioridades tanto en el ámbito profesional como en el personal. A partir de entonces, centró sus esfuerzos en generar contenidos con impacto social y en acercar su trabajo a los sectores populares del país.

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“Esa es una cosa que me ronda en la cabeza y que además me apliqué a trabajar para la comunidad”, afirmó el comunicador, quien vinculó aquel momento con su decisión de llevar entretenimiento e integración a regiones históricamente olvidadas del territorio colombiano.

Las reacciones a sus declaraciones fueron inmediatas: “Solo los que hemos visto a la Virgen, sabemos lo que se siente de alegría”; “Creo que don Jorge es uno de los seres humanos más nobles que existen”; “Es un Mariano de corazón”, entre otros más.

El Show de las Estrellas recorrió cientos de municipios durante más de cinco décadas

Entre los proyectos que Barón atribuye a esa nueva vocación se encuentran la llamada fiesta de los hogares colombianos y la descentralización de El Show de las Estrellas, iniciativa que lo llevó a recorrer cientos de municipios con producciones masivas al aire libre, célebres por frases como “la patadita de la buena suerte” o “agüita para mi gente”.

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El Show de las Estrellas trajo al país agrupaciones como 'The Village People' - crédito Captura de YouTube

El programa salió al aire por primera vez el 24 de mayo de 1969 y se convirtió en una vitrina para artistas locales e internacionales a lo largo de más de medio siglo de transmisión ininterrumpida.

En marzo de 2022, Guinness World Records le concedió el reconocimiento oficial por la trayectoria más extensa como conductor de un mismo programa musical de televisión, una distinción que consolidó su lugar en la historia de los medios del país.