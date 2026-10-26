La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

La Segura reapareció en redes sociales tras varios días de ausencia, debido a los problemas crónicos en su espalda - crédito Canal RCN

Guardar

Luego de su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, la influenciadora Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, terminó de formar una familia junto al chef uruguayo Ignacio Baladán, con quien dio la bienvenida a su primer hijo, Lucca, el 12 de abril de 2025.

Desde entonces se dedicó a la vida familiar sin descuidar su faceta como creadora de contenido, mostrando momentos cotidianos, haciendo publicaciones de caracter cómico, o bien relatando sus experiencias con el dolor de espalda crónica que la aqueja desde que fue víctima de un ataque armado en Cali el 23 de noviembre de 2013, cuando tenía 18 años.

PUBLICIDAD

En esa ocasión, La Segura recibió dos impactos de bala, uno de los cuales afectó gravemente su médula espinal y le provocó un trauma raquimedular. Aunque los médicos aseguraron en ese momento que no volvería a caminar, la mujer recuperó la movilidad tras meses de terapia física intensiva, aunque con daños irreversibles en su sistema nervioso que derivaron en un dolor crónico de espalda para el que debe recibir tratamiento de forma regular.

En julio pasado, la creadora de contenido reveló que un especialista la “desahució” nuevamente al confirmarle que deberá convivir con ese dolor de por vida, aunque meses después anunció que ya contaba con fecha para una intervención quirúrgica orientada a resolver el problema.

PUBLICIDAD

Durante los últimos días se mantuvo inactiva en redes sociales, hecho que causó preocupación entre sus seguidores. Pero finalmente este domingo 25 de octubre, la influenciadora se sinceró a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una historia que dio cuenta del difícil momento que atraviesa.

Mediante un collage de fotografías en el que se la observa triste y llorando, a la vez que recibe terapias, La Segura confesó que el motivo de su ausencia digital responde a una causa mayor, debido a que durante el fin de semana experimentó nuevamente dolores en su espalda que no le permitieron continuar con su vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Los dolores en la espalda apartaron a La Segura de sus actividades habituales en redes sociales, y la llevaron a recibir terapias - crédito @la_segura/Instagram

“Perdidita por causa mayor... Llevo todo el fin de semana con una crisis de dolor fuertecita, pero bueno, estaré mejor. ¿Cómo van ustedes?”, comunicó La Segura en su publicación.

En otra de sus historias, con un primer plano de su frente en el que se notan algunas arrugas de expresión, la influenciadora bromeó sobre la situación: “Para que entre el llano tiene que venir la risa... Vida recordándome que necesito VOTOX jajajajajajajajaja”, escribió, acompañado de emojis de risa.

La Segura La creadora de contenido bromeó sobre las líneas de expresión de su rostro y el uso de bótox para disimularlas. Acto seguido, reconoció y corrigió con humor un error ortográfico al escribir la palabra bótox con la "v" - crédito @la_segura/Instagram

Minutos después, con el ojo enrojecido y aún con lágrimas visibles, La Segura se percató del error ortográfico y lo convirtió en un nuevo chiste: “Y si la vida no me humilla, me humillo yo sola escribiendo VOTOX”, escribió, antes de corregirse a sí misma: “Es BOTOXXXXXXXXXXXX*”.

PUBLICIDAD

Minutos después, recostada en su cama, La Segura compartió una publicación con un tono más reflexivo, acompañada de la frase “Y ella tenía una sonrisa enorme. Del mismo tamaño que su dolor”. En el texto que agregó a la imagen, profundizó en su estado emocional.

“Solo yo sé lo que supero cada día y me siento muy orgullosa de eso, hoy no me siento bien y no quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien, fuerte o resistente... Me seco las lagrimitas y mañana vuelvo a estar bien, así podamos a diario. Para quienes necesitan oírlo, ya que no se vuelva tan invisible, al igual la quiero para abrazarte a la distancia y decirte que no estás sola”.

PUBLICIDAD

La influenciadora rechazó la idea de normalizar la exigencia de mostrarse siempre fuerte frente al dolor - crédito @la_segura/Instagram

Por otro lado, la influenciadora también se refirió a los retos que tiene el hecho de ser madre y vivir con dolores crónicos. En un video compartido en sus historias, se la ve jugar con Lucca, que la pintó con temperas mientras se reía y ella participaba del juego con su hijo, de un año y medio.

Acompañando la grabación, La Segura escribió: “Ser mamá en medio de una crisis de dolor también se ve así. Sé que él me necesita y hago lo que más puedo. Te amo mi gordi hermoso”.

Para reflejar su entrega al rol de madre a pesar del dolor, la creadora de contenido compartió una grabación en la que mostró cómo pasa el tiempo con el menor de un año y medio de edad - crédito @la_segura/Instagram