Camilo Zúñiga reveló el momento en el que lo buscó Boca Juniors, Millonarios e Independiente Medellín: también se refirió a su segundo ciclo en Atlético Nacional

Camilo Zúñiga reveló que estuvo cerca de equipos como Boca Juniors, Millonarios, Independiente Medellín y Deportivo Cali, cuando regresó a Atlético Nacional en el año 2018 - crédito Felipe Muñoz

Guardar

Camilo Zúñiga, el exfutbolista profesional con pasado en la selección Colombia, reveló que estuvo cerca de equipos como Boca Juniors de Argentina, Millonarios, Independiente Medellín y Deportivo Cali, cuando estaba negociando su regreso a Atlético Nacional en enero del año 2018. Su amor por el equipo en el cual se formó como jugador profesional, generó que respondiera con rechazo a esas otras ofertas, aunque el final de esa decisión no fue el que quería.

“Siempre mi respuesta a las ofertas de esos equipos fue Nacional por gratitud, siempre le digo a los muchachos, uno vuelve a agradecer lo que por ahí inició. El tema de la gratitud es la mejor palabra que hay, y usted cuando no creo que acá va hacer la plata que no hizo afuera”, explicó Zúñiga en la entrevista con Felipe Muñoz publicada el domingo 25 de octubre del 2026.

PUBLICIDAD

Camilo Zúñiga reveló que estuvo cerca de equipos como Boca Juniors y Millonarios, durante el proceso de negociación para regresar a Atlético Nacional en el año 2018 - crédito Atlético Nacional

Y es que el jugador, que actuó como lateral derecho a lo largo de su trayectoria, se formó y se consolidó en Atlético Nacional, donde tuvo su primera etapa entre 2002 y 2008. En ese período disputó 130 partidos oficiales, convirtió nueve goles y aportó cuatro asistencias.

Además, fue parte de los equipos que conquistaron el Torneo Apertura de 2005 y los campeonatos Apertura y Finalización de 2007, los tres títulos de liga que consiguió durante su paso por el club de Medellín.

Camilo Zúñiga fue parte de los equipos que conquistaron el Torneo Apertura de 2005 y los campeonatos Apertura y Finalización de 2007 con Atlético Nacional - crédito Colprensa

Su regreso a Atlético Nacional: la etapa que no terminó como quería

En el año 2018, después de permanecer diez años en el fútbol europeo de la mano del AC Siena, Napoli en Italia, y Watford de Inglaterra, todo se dio para que Zúñiga regresara a Atlético Nacional: la hinchada del equipo lo pidió, y los propietarios del club medellinense suelen gestionar el regreso de futbolistas que se formaron en el ‘Verde’ y tras un paso por el exterior, retornan a Colombia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su regreso no terminó como esperaba. Atlético Nacional perdió la final de la Liga Águil a2018-I, ante Deportes Tolima, en definición de lanzamientos desde el punto penal, y uno de los recuerdos más vivos de aquel enfrentamiento fue que el equipo ‘Verdolaga’, se quedó con un hombre menos en el terreno de juego, tras la expulsión de Zúñiga al minuto 88 por una patada a Sebastián Villa, en ese entonces jugador del equipo ‘Tolimense’.

“Si voy a volver, quiero ser campeón, pero no soy de que voy a volver a querer que las cosas me vayan mal, o sea un subcampeón. Las cosas se tenían que dar así, vivo muy agradecido de mi carrera, independiente de esa final, que esa tusa la tuve solo. Yo me encerré por allá, pues, hijueputa en una finca por allá. Sentía un chuzón acá”, confesó Zúñiga al respecto.

PUBLICIDAD

Camilo Zúñiga jugó con Atlético Nacional en 2018, en su segunda etapa con el club, después de 10 años en el exterior - crédito Colprensa

¿Por qué la segunda etapa de Camilo Zúñiga en Atlético Nacional duró solo seis meses, si firmó contrato por un año y medio?

El regreso de Camilo Zúñiga a Atlético Nacional en el año 2018 se dio con una arreglo contractual que mantenía un vínculo hasta junio del 2019. Es decir, fue por un año y medio. Sin embargo, esa segunda etapa solo duró seis meses, después de aquella final tortuosa ante Deportes Tolima, en la que, además, el duelo de vuelta fue en el estadio Atanasio Girardot, donde oficia el ‘Verde’ de local. Es decir, perdió el campeonato frente a sus hinhcas.

“Yo le dije a Nacional ‘No parce, qué dolor que tengo acá, no’, y fuera de eso no, muchas cosas les dije, entonces me dijeron, ‘Listo, ya llamamos al abogado para que organicemos el año que...’ y yo les dije, ‘No, eso yo no necesito que me paguen’. Y fue hasta el presidente, Víctor Marulanda, pero a todos los tengo de testigo que no les cobré un peso. Les dije, ‘No, antes discúlpenme, yo vine acá por agradecimiento’, y bueno así tenía que ser”, confesó sobre su salida.

PUBLICIDAD

Por último, aceptó que a pesar de haber logrado títulos en su primer paso por Atlético Nacional, de jugar ediciones de la Copa América y un Mundial, el del 2014, con la selección Colombia, y de permanecer 10 temporadas en el fútbol de Europa, que es catalogado como el mejor del mundo, le quedó la espinita de no haber conseguido más trofeos con el equipo de sus amores, tras su regreso: “Sentía que ese título lo quería el club, la hinchada y yo, sobre todo porque yo estaba llegando a retirarme”, concluyó en el diálogo con Felipe Muñoz.