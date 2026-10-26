Colombia

Presunto sicario que habría atacado al administrador de un restaurante fue golpeado por la comunidad en Barranquilla: le partieron una silla en la cabeza

El comerciante fue llevado a un centro asistencial, mientras las autoridades buscan establecer si existían amenazas previas y revisar posibles registros de cámaras de seguridad en el sector

Dos hombres en motocicleta atacaron a dueño de restaurante en el barrio La Victoria - crédito @primeronoticiaa/X

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Un comerciante conocido como “El Negro del Sabor” resultó herido en un ataque armado ocurrido durante la tarde del domingo 25 de octubre de 2026 en el barrio La Victoria, en el suroriente de Barranquilla.

De acuerdo con información de la cuenta Primero Barranquilla, uno de los presuntos agresores recibió golpes de trabajadores del restaurante antes de escapar.

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Las versiones conocidas hasta ahora indican que dos hombres llegaron al sector en una motocicleta y que uno de ellos descendió para disparar contra el propietario del negocio.

La información disponible no precisa cuántos disparos se realizaron ni la gravedad de las lesiones del comerciante. Tampoco se conoce si había clientes dentro del local cuando ocurrió el ataque.

Tras la agresión, el dueño del restaurante fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Hasta el momento, no han trascendido reportes oficiales sobre su estado de salud.

Atacaron a bala a comerciante en La Victoria y trabajadores golpearon a uno de los señalados agresores - crédito @primeronoticiaa/X
Atacaron a bala a comerciante en La Victoria y trabajadores golpearon a uno de los señalados agresores - crédito @primeronoticiaa/X

Trabajadores habrían alcanzado a uno de los señalados atacantes

La situación cambió cuando los dos hombres intentaban abandonar el lugar. Según las versiones difundidas, empleados del restaurante alcanzaron a uno de los supuestos responsables y lo golpearon en medio de la reacción por lo ocurrido.

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En un video que circula en redes sociales, se ve como varias personas lo agredieron con cuchillo y le dieron pata, y hasta le partieron una silla en la cabeza. El hombre logró escapar después de la agresión física y huyó junto con el conductor de la motocicleta.

Las autoridades deberán establecer cómo se produjo el hecho, quiénes participaron y cuáles fueron los móviles. Por ahora, no se ha confirmado si el caso estaría relacionado con extorsiones, aunque ese fue uno de los temas que apareció en las reacciones de usuarios en X.

“Para que lo vea Colombia. La extorsión sigue en Barranquilla”, escribió uno de los internautas, quien atribuyó esa hipótesis al atentado contra el restaurante. Sin embargo, esa versión no cuenta con confirmación pública de la Policía o de la Fiscalía.

Otra persona reaccionó con un mensaje de respaldo a quienes enfrentan a personas armadas. “Duro a todo aquel que ande sicariando”, escribió el usuario, en referencia a la situación registrada en el sector.

Comerciante fue trasladado a una clínica tras atentado en restaurante de Barranquilla - crédito @primeronoticiaa/X
Comerciante fue trasladado a una clínica tras atentado en restaurante de Barranquilla - crédito @primeronoticiaa/X

Un tercer comentario cuestionó la capacidad de respuesta de quienes estaban en el restaurante. “Un restaurante y apenas uno solo llevaba cuchillo. Grave ahí”, señaló.

Estos mensajes reflejaron la preocupación que generó el caso entre usuarios de redes sociales.

Investigan pelea previa entre víctima y capturado por homicidio en el barrio La Esmeralda

Una discusión entre dos hombres terminó con la muerte de Breiner Zenth Ibáñez Villeros, de 29 años, en el barrio La Esmeralda, en Barranquilla. La Policía Metropolitana informó que el presunto responsable, Lucas Fernando Caldera Pérez, de 43 años, fue capturado tras el hecho.

El episodio ocurrió la noche del viernes 23 de octubre de 2026. Según la información preliminar entregada por las autoridades, Ibáñez Villeros y Caldera Pérez sostenían una confrontación verbal que, en pocos minutos, derivó en agresiones físicas.

En medio de la riña, Caldera Pérez habría golpeado a la víctima en la cabeza con un objeto de hierro. La lesión causó su muerte en el lugar, de acuerdo con el reporte conocido sobre el caso.

Este 3 de julio se registró una nueva masacre en Tumaco, Nariño: tres personas fueron asesinadas FOTO: Colprensa (Archivo)
Discusión entre dos hombres terminó en homicidio con un objeto de hierro en Barranquilla - crédito Colprensa

Después de recibir la alerta, uniformados desplegaron un operativo en el sector que permitió ubicar y detener al señalado agresor. El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes para que responda por su presunta participación en el homicidio.

Los investigadores establecieron de forma preliminar que ambos hombres habrían tenido otra confrontación cerca de cuatro meses antes. En ese episodio, según la información recopilada, se habrían lanzado amenazas mutuas.

Ese antecedente será revisado por los funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), quienes deberán determinar si existía una disputa previa entre la víctima y el capturado, así como establecer qué motivó la pelea que terminó en muerte.

La Policía no entregó detalles sobre la naturaleza del objeto utilizado ni precisó si se recuperó durante el procedimiento posterior.

Por otra parte, las autoridades conocieron una versión según la cual Ibáñez Villeros presuntamente enfrentaba dificultades relacionadas con el consumo de sustancias estupefacientes.

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