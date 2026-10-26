Barristas de Once Caldas habrían suplantado a las autoridades: pidieron cédulas y verificaron prendas en el clásico contra el Pereira

Barristas del Once Caldas habrían intimidado a asistentes al estadio Palogrande de Manizales que no portaran camisetas del equipo - crédito Once Caldas

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El Once Caldas y el Deportivo Pereira empataron 1-1 el sábado en el estadio Palogrande, durante un clásico que dejó denuncias de agresiones contra aficionados, jugadores visitantes y Tulio Mario Castrillón, expresidente del club manizaleño. Los episodios ocurrieron antes y después del partido, dentro y fuera del escenario deportivo, y motivaron pronunciamientos del equipo y de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Antes del encuentro, grupos de barristas se acercaron a las taquillas y exigieron documentos y camisetas del Once Caldas a quienes buscaban comprar boletas. Un aficionado relató a La Patria que quienes no cumplían esas condiciones eran intimidados o atacados.

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Las filas comenzaron a formarse entre las 6:00 p. m. y las 6:30 p. m. junto a la Puerta 22 del Palogrande. Según el testimonio, cerca de las 6:15 p. m. un grupo de 10 barristas identificó a una pareja que no vestía la camiseta del equipo y que, de acuerdo con los agresores, no llevaba documentos de la ciudad o del departamento.

Once Caldas y Deportivo Pereira empataron 1-1 en el clásico del eje de la fecha 16 - crédito Once Caldas

El joven se negó a mostrar su identificación y su acompañante le propuso retirarse. El denunciante aseguró que los barristas los intimidaron, patearon al hombre y lo persiguieron hasta que intervino la Policía, que los retiró del lugar en un camión escoltado.

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Unos 10 minutos después, otro joven que vestía una camisa negra fue cuestionado mientras compraba una entrada para su madre. Los barristas le preguntaron de dónde era, le exigieron la cédula y cuestionaron que no llevara la camiseta del Once Caldas.

El joven explicó que solo hacía un favor, pero huyó al sentirse intimidado. Dos policías acudieron a ayudarlo, aunque el testigo sostuvo que la situación se agravó porque había 30 barristas frente a las agentes. También consideró lenta la reacción policial.

El denunciante describió esos hechos como una suplantación de las autoridades encargadas de controlar el acceso al estadio. Los incidentes, según su relato, se repitieron en otros puntos cercanos al Palogrande.

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Las denuncias de Deportivo Pereira en la zona de camerinos

Jugadores del Deportivo Pereira denunciaron que fueron agredidos tras terminar el clásico del eje - crédito @SEBAXTIAN69/X

La tensión continuó tras el pitazo final, cuando integrantes del Deportivo Pereira denunciaron agresiones en los camerinos. El entrenador del equipo, Alexis Márquez, afirmó que miembros de la logística del Once Caldas buscaron confrontar a sus jugadores.

Márquez relató: “Alguien de logística del Once Caldas buscó a Walter Pacheco y, si no es porque él atraviesa una valla, tres personas de logística le hubieran pegado. A Aguilar le alcanzaron a pegar dentro del túnel dos botellazos”. El técnico dijo que informó lo ocurrido al comisario de la Dimayor y reclamó sanciones, según Pulzo.

Un video difundido por el periodista Sebastián Parra mostró una discusión entre los futbolistas Danilo Ortiz y Santiago Aguilar con varias personas vinculadas al conjunto manizaleño. El altercado se produjo después del gol de Yúber Quiñones, cuya celebración ya había provocado una confrontación inicial entre jugadores de ambos equipos.

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Fuera del estadio, Tulio Mario Castrillón fue atacado mientras caminaba por la avenida Paralela, cerca de la tribuna occidental. Un video registró cómo varias personas agredieron al exdirigente, que también había integrado la junta directiva del Once Caldas.

Comunicado de prensa de Once Caldas por las agresiones a Tulio Castrillón, expresidente de Once Caldas - crédito Once Caldas

El club rechazó el ataque y sostuvo: “Ninguna diferencia, inconformidad o desacuerdo puede justificar el uso de la violencia. La agresión física o verbal jamás será un mecanismo legítimo para expresar opiniones, tramitar diferencias o manifestar inconformidades”.

La Dimayor también condenó la agresión contra Tulio Mario Castrillón y pidió a las autoridades que investigaran los hechos, identificaran a los responsables y adoptaran las medidas correspondientes conforme a la ley

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La Comisión Local del Fútbol tenía prevista una reunión para el lunes 26 de octubre, cuando se conocerían las conclusiones sobre lo sucedido en los alrededores del estadio. El club había anunciado que las entradas se venderían únicamente a personas con documento de identidad de Caldas o de Manizales.