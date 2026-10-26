Tren de la sabana que transportaba estudiantes universitarios chocó contra un vehículo particular en la salida de Bogotá: este es el reporte de las autoridades

Organismos de socorro y bomberos atienden un choque registrado entre un tren de pasajeros y un automóvil gris en Cajicá - crédito Periódico La Villa/Facebook

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En la mañana del lunes 26 de octubre se registró un fuerte choque entre un carro particular y el Tren de La Sabana, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

La interrupción afectó de forma temporal el trayecto de estudiantes que se dirigían a la sede local de la Universidad Militar Nueva Granada.

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El hecho ocurrió hacia las 8:25 a. m. en el cruce ferroviario conocido como Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) o Calao, ubicado a la salida del municipio.

El vehículo involucrado era un Renault Twingo color gris, de placas KAM 247, que no pudo continuar su marcha después del impacto.

La colisión ocurrió a las 8:25 de la mañana en el sector conocido como Empresas Públicas de Cundinamarca o Calao - crédito Captura de video

Según información preliminar, el choque no dejó personas heridas. El tren llevaba estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y permaneció inmovilizado mientras las autoridades revisaban sus condiciones antes de autorizar la continuación del recorrido.

Además, el reporte del programa matutino El Ojo de la Noche señaló que el tren golpeó la parte trasera del automóvil cuando este intentaba atravesar la vía férrea. La colisión averió una de las ruedas del vehículo particular e impidió que el conductor pudiera retirar el vehículo por sus propios medios.

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El automóvil necesitaba una grúa para salir del lugar. La maniobra de retiro quedó sujeta a los procedimientos de inspección que adelantaban los organismos presentes en la zona.

El incidente retrasó de forma temporal la llegada de los pasajeros a la institución universitaria - crédito Captura de video

La información difundida indicó que una de las hipótesis bajo revisión apuntaba a que el conductor no habría advertido la cercanía de la formación ferroviaria al momento de cruzar.

Los organismos de socorro, los agentes de tránsito y la Policía acudieron al sector ferroviario para atender la situación. Las verificaciones incluyeron el estado de los dos vehículos y las condiciones en que se produjo el choque.

La inspección del tren era necesaria antes de reanudar el servicio. Durante ese lapso, los pasajeros debieron esperar la finalización de las tareas en el cruce de Calao.

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El incidente concentró la atención por la presencia de estudiantes dentro de la formación. La ausencia de lesionados descartó una afectación física entre quienes viajaban en el tren y las personas relacionadas con el automóvil.

Las autoridades indagan si el conductor del vehículo intentó cruzar antes del paso del tren o si sufrió una distracción - crédito Bomberos Cajicá

Las autoridades continuaban con la recopilación de información para determinar si el conductor cruzó sin advertir la llegada del tren o si existieron otros factores en el hecho. La conclusión dependerá de las inspecciones y de las verificaciones realizadas en el lugar.

Tren de la Sabana se descarriló con cerca de 600 pasajeros a bordo en Bogotá: esto se sabe

Cerca de 600 pasajeros viajaban en el Tren de la Sabana cuando la formación se descarriló en Bogotá, sin que las autoridades reportaran personas lesionadas.

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El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 7 de junio en la intersección de la avenida Carrera 30, conocida como NQS, y la calle 63. La emergencia generó tensión entre los ocupantes, mientras los equipos técnicos evaluaban las condiciones de seguridad.

El descarrilamiento afectó dos vagones, que quedaron atravesados entre el carril central mixto y el carril exclusivo de TransMilenio. Esa situación restringió el paso de los vehículos que circulaban hacia el sur de la ciudad.

El incidente del Tren de la Sabana se registró en la Avenida Carrera 30 con Calle 63, una zona de alto tráfico en Bogotá - crédito @BomberosBogota / X

El incidente del Tren de la Sabana provocó restricciones de movilidad en la avenida Carrera 30 con calle 63 porque dos vagones bloquearon vías destinadas al tránsito particular y al sistema TransMilenio. Aunque el tren llevaba cerca de 600 pasajeros, las autoridades y los bomberos confirmaron que no hubo heridos.

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La Secretaría de Movilidad de Bogotá activó un plan de manejo de tráfico para reducir las demoras en una de las vías principales de la capital. Los agentes de tránsito y los equipos de emergencia permanecieron en el sector durante las labores de atención.

El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá informó en su cuenta de X que controló los riesgos derivados de la salida de los rieles. “No se reportan personas lesionadas”, indicó la institución.

Los bomberos añadieron que solicitaron el apoyo de la Policía Nacional de Tránsito y advirtieron que la movilidad permanecía restringida en el punto del incidente.

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El personal técnico organizó las maniobras necesarias para retirar los vagones y recuperar la operación ferroviaria. Las tareas también buscaron habilitar el tráfico mixto en el área afectada.

Las autoridades mantuvieron el operativo en la zona para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los conductores. La normalización de la circulación dependía del avance de los trabajos para liberar por completo la calzada.