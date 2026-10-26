Abelardo de la Espriella respondió las críticas al manejo del Fondo Milagro y las donaciones privadas para la reconstrucción tras el terremoto: “Absolutamente claro”

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a las críticas que ha recibido el Fondo Milagro que se creó luego del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia - crédito alocución presidencial

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En una alocución presidencial, Abelardo de la Espriella se refirió al Fondo Patria Milagro, un mecanismo creado para financiar la reconstrucción de viviendas e infraestructura, además de atender las necesidades que dejó el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026.

El mandatario colombiano explicó las diferencias entre las contribuciones del sector privado y los aportes públicos, ante las recientes críticas que ha recibido el fondo.

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El presidente Abelardo de la Espriella señaló que los aportes de empresarios, fundaciones y otros sectores privados no ingresarán al Fondo Milagro ni al Presupuesto General de la Nación de 2027.

Abelardo de la Espriella señaló que los aportes de empresarios, fundaciones y otros sectores privados no ingresarán al Fondo Milagro ni al Presupuesto General de la Nación de 2027 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

“Pero quiero detenerme en un asunto muy importante y hacer una precisión que he venido haciendo durante toda la semana, pero que es importante que todos los colombianos conozcan. Miren: los aportes de los empresarios, las fundaciones y los donantes privados no ingresan al Fondo Patria Milagro ni al Presupuesto General de la Nación. Que quede absolutamente claro”, indicó el mandatario en su intervención.

Abelardo de la Espriella señaló que, en condiciones normales, este tipo de fondos tarda entre seis y ocho meses en constituirse, pero afirmó que, ante la situación, fue creado en un mes y medio.

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“Resulta que, en circunstancias normales, un fondo de estos toma entre seis y ocho meses. Nosotros lo hicimos en un mes y medio porque no nos podemos dar el lujo de parar: tenemos que resolverle a la gente”, afirmó.

Por ese motivo, aseveró que el fondo fue constituido con recursos propios del Estado y que ya cuenta con una hoja de ruta en ejecución. Precisó que recibió $624.656 millones provenientes de un crédito del Banco Mundial.

“Ese fondo ha sido constituido con recursos propios del Estado, tiene una hoja de ruta y ya ha comenzado a ejecutarla. Por ejemplo, recibió una primera partida de 624.656 millones de pesos, provenientes de un crédito con el Banco Mundial”, señaló.

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Según el jefe de Estado, esos recursos se sumaron a los ya destinados a la emergencia, con lo que los recursos públicos movilizados ascienden a cerca de $1 billón.

“Sumados a los recursos destinados a la atención de emergencias, estamos movilizando cerca de un billón de pesos de recursos públicos y, para noviembre, tenemos previstas nuevas adiciones”, expresó.

Así las cosas, el presidente Abelardo de la Espriella insistió que los aportes del sector privado son administrados directamente por las empresas y suman, según sus declaraciones, más de $1 billón.

Abelardo de la Espriella insistió que los aportes del sector privado son administrados directamente por las empresas y suman, según sus declaraciones, más de $1 billón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“El sector privado ha comprometido más de un billón de pesos para apoyar a las familias damnificadas, pero esos recursos son administrados directamente por las empresas, las fundaciones y sus propias organizaciones. Nosotros definimos los proyectos con ellos y verificamos que todo se haga de acuerdo con las necesidades de la gente afectada”, afirmó.

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Abelardo de la Espriella indicó que esos recursos no son administrados por el Gobierno nacional, sino que son contribuciones independientes que pueden brindar “ayuda a las comunidades afectadas”.

“No son recursos que reciba ni administre el Gobierno nacional. Son contribuciones independientes que complementan la inversión pública y permiten ampliar la ayuda a las comunidades afectadas”, aseveró el presidente Abelardo de la Espriella.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas sobre gasto público, capacitación laboral y respaldo a emprendimientos durante una alocución desde la sede presidencial en Barranquilla. Los anuncios incluyeron recursos para trabajadores de miles de empresas, líneas de financiación para negocios ubicados en zonas afectadas por el terremoto y un programa de becas para formación en inteligencia artificial.

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El mandatario también se refirió al Presupuesto General de la Nación para 2027. La aprobación de la iniciativa enfrentó dificultades en el Congreso debido a diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. De la Espriella explicó las medidas adoptadas por el Gobierno para asegurar la disponibilidad de recursos el próximo año.