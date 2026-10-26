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Luis Javier Suárez completa 10 partidos seguidos marcando con Sporting CP, pero su gol no evitó la derrota ante Académico Viseu

El atacante colombiano extendió su racha anotadora y llegó a 12 tantos entre la liga portuguesa y la Champions League. Sin embargo, el doblete de João Guilherme dejó al equipo de Lisboa sin puntos en la novena jornada

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, celebrando una de sus anotaciones con Sporting de Portugal - crédito @luissuarez.26/Instagram
Luis Javier Suárez: el delantero samario llegó a ocho goles en la Primeira Liga y comparte el primer lugar de la tabla de artilleros con el griego Vangelis Pavlidis - crédito @luissuarez.26/Instagram
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La derrota de Sporting CP ante Académico Viseu dejó un sabor amargo para el equipo de Lisboa, pero Luis Javier Suárez encontró motivos para celebrar en lo individual. El delantero colombiano volvió a marcar en la Primeira Liga y alcanzó a Vangelis Pavlidis en la cima de la tabla de goleadores, aunque su anotación no alcanzó para rescatar puntos en casa.

El conjunto lisboeta perdió 1-2 en el estadio José Alvalade, durante la novena jornada del campeonato portugués. El resultado frenó las aspiraciones del equipo de acercarse a los primeros puestos y confirmó una tarde complicada frente a un rival que aprovechó sus oportunidades para llevarse la victoria.

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El colombiano volvió anotar con el Sporting de Lisboa - crédito @SportingCP/X
El colombiano volvió anotar con el Sporting de Lisboa - crédito @SportingCP/X

Para Suárez, en cambio, el partido representó otro paso en una temporada de alta producción ofensiva. El atacante nacido en Santa Marta llegó a ocho goles en el torneo local y extendió a diez partidos consecutivos su racha anotadora con Sporting.

Luis Suárez mantiene su racha goleadora en Portugal

El marcador empezó a inclinarse a favor de Académico Viseu en el minuto 24, cuando João Guilherme encontró el camino para abrir la cuenta. El tanto obligó a Sporting a asumir mayores riesgos en busca del empate, con la necesidad de reaccionar ante su público para evitar una derrota inesperada.

La igualdad llegó en el minuto 62. Luis Suárez aprovechó una opción dentro del área y envió el balón al fondo de la red para establecer el 1-1 provisional. La anotación confirmó su regularidad en el frente de ataque y lo dejó con ocho tantos en la liga portuguesa, una cifra que lo mantiene entre los principales referentes ofensivos del certamen.

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El colombiano también suma cuatro goles en la UEFA Champions League, por lo que acumula doce anotaciones entre las dos competiciones. Su rendimiento lo convierte en la pieza ofensiva más destacadas de Sporting, que ha contado con su aporte goleador durante las últimas jornadas y la temporada pasada

-crédito @SportingCP/X
Luis Suárez en Portugal: el atacante colombiano suma 12 anotaciones entre la Primeira Liga y la UEFA Champions League y buscará mantener su efectividad en los próximos compromisos -crédito @SportingCP/X

Sin embargo, la alegría por el empate duró poco. En el minuto 74, João Guilherme volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la tarde y poner nuevamente en ventaja a Académico Viseu. Sporting no consiguió revertir el resultado y terminó cediendo los tres puntos en su estadio.

El doblete del atacante visitante resultó decisivo para definir el compromiso. Aunque el equipo local logró responder después de recibir el primer tanto, no encontró una nueva oportunidad para igualar y evitar el tropiezo en la novena fecha de la Primeira Liga.

La pelea por el liderato de goleadores y la situación de Sporting

Con su anotación, Suárez llegó a ocho goles en el campeonato y comparte el primer lugar de la clasificación de artilleros con el griego Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica. La disputa por el reconocimiento individual seguirá abierta en las próximas jornadas, mientras ambos atacantes intentan ampliar sus registros.

El colombiano tendrá el desafío de conservar su efectividad de cara al arco y ayudar a que Sporting recupere terreno en la clasificación. Su aporte ha sido constante, pero el equipo necesita transformar ese rendimiento individual en resultados para mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia.

La derrota dejó a Sporting CP con 18 puntos y en la tercera posición de la tabla. El club quedó a nueve unidades del Porto, líder del torneo, y a un punto del Benfica. La distancia con el primer lugar aumenta la presión sobre los dirigidos por Rui Borges, que deberá corregir sus resultados para no perder más terreno durante la temporada.

Sporting CP: el conjunto lisboeta perdió 1-2 frente a Académico Viseu en el estadio José Alvalade y se mantiene en la tercera posición del campeonato portugués -crédito Jose Sena Goulao /EFE/EPA
Sporting CP: el conjunto lisboeta perdió 1-2 frente a Académico Viseu en el estadio José Alvalade y se mantiene en la tercera posición del campeonato portugués -crédito Jose Sena Goulao /EFE/EPA

El calendario le ofrecerá pronto una nueva oportunidad para reaccionar. Sporting se enfrentará al Marítimo el martes 27 de octubre, en un compromiso correspondiente a la Copa de Portugal. El encuentro podría abrir la puerta a rotaciones en la plantilla, especialmente para Suárez, quien es titular y ha completado los 90 minutos en sus recientes presentaciones con el equipo.

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